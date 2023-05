Bonus vacanze 2023 in una regione: come ottenerlo

Biglietti aerei e di navi a metà prezzo e una notte gratis in Sicilia: è l’occasione da cogliere al volo grazie al bonus vacanze messo a disposizione dalla Regione per il 2023 ai turisti che stanno pensando a un viaggio sull’Isola. Il programma ‘See Sicily’ permette anche quest’anno di ottenere sconti, promozioni e anche un’escursione gratuita acquistando il soggiorno in una delle agenzie o tour operator convenzionati.

Bonus vacanze 2023 per la Sicilia: cosa prevede

Il programma ‘See Sicily’, istituito con la Delibera di Giunta regionale 325 del 2020, è stato confermato anche nel 2023 con la Delibera n. 136 del 23 marzo 2022 con uno stanziamento di circa 79 milioni di euro fino a esaurimento fondi.

Il voucher si può ottenere visitando il sito ‘VisitSicily.info’ ed è destinato ai turisti che hanno intenzione di prenotare un soggiorno di almeno tre notti in Sicilia, anche sulle isole minori, come Pantelleria, Ustica, le Eolie, le Egadi e le Pelagie. Lo sconto permette a chi acquista un pacchetto viaggi tramite gli operatori abilitati, di ricevere un pernottamento gratis ogni tre in una delle strutture convenzionate, fino a un massimo di due notti in regalo.

Insieme alla notte in più, nella promozione per i visitatori è compresa anche un servizio in regalo, a scelta tra escursioni, tour guidati o immersioni

Oltre all’offerta sul soggiorno, il bonus vacanze dedicato alla Sicilia prevede anche lo sconto del 50% sul costo del biglietto di voli nazionali e internazionali o di traghetti, navi e aliscafi per l’Isola maggiore e quelle minori, ma solo per i pacchetti viaggio con data di inizio entro il 30 settembre, esclusi i mesi di luglio e agosto (qui abbiamo parlato della stangata vacanze prevista nel 2023).

Sul sito ‘Visit Sicily’ viene precisato, inoltre, che lo sconto massimo previsto per i voli nazionali o provenienti dall’Europa è di 100 euro, mentre per quelli internazionali c’è un tetto di 200 euro. Per ottenere il ticket a metà prezzo il costo della tratta non deve comunque essere inferiore a 50 euro, a parte i biglietti per le isole minori, per i quali non c’è una spesa minima.

Bonus vacanze 2023 per la Sicilia: il caro-voli

Il caro-biglietti dei voli per la Sicilia è un tema ricorrente, sul quale la Regione da tempo cerca di intervenire in maniera strutturale per provare ad abbassare i prezzi vertiginosi delle tratte da e per l’Isola (qui abbiamo parlato del possibile aumento dei prezzi dei voli a causa dei biocarburanti).

Grazie a un recente accordo tra l’amministrazione Schifani e la compagnia aerea Aerotialia negli ultimi giorni sono stati aumentati i collegamenti tra Roma e Palermo, con l’effetto di ridurre le tariffe sul mercato.

Vito Schifani presentando l’accordo – possibilità messa a repentaglio a causa del caro voli. La tutela è forte e laddove ho percepito un pericolo, mi sono subito adoperato senza fare sconti a nessuno e con estrema chiarezza, fermezza e disponibilità. Nei giorni scorsi – ha aggiunto il governatore – ho avuto modo di constatare che Ryanair ha abbassato le tariffe sulla tratta Palermo-Roma: da 260 euro di Ita ai 71 di Ryanair. Mi auguro che il nostro atteggiamento abbia sortito qualche effetto a favore dei siciliani” (qui abbiamo parlato della “A me sta a cuore l’interesse dei siciliani, l’economia della Sicilia e il suo essere meta di visite turistiche – ha dichiarato il presidentepresentando l’accordo – possibilità messa a repentaglio a causa del caro voli. La tutela è forte e laddove ho percepito un pericolo, mi sono subito adoperato senza fare sconti a nessuno e con estrema chiarezza, fermezza e disponibilità. Nei giorni scorsi – ha aggiunto il governatore – ho avuto modo di constatare che Ryanair ha abbassato le tariffe sulla tratta Palermo-Roma: da 260 euro di Ita ai 71 di Ryanair. Mi auguro che il nostro atteggiamento abbia sortito qualche effetto a favore dei siciliani” (qui abbiamo parlato della cancellazione dei voli per la Sicilia da parte di Ryanair ). L’intesa con Aeroitalia prevede inizialmente tre voli al giorno da e per Fiumicino con partenza alle 11.30 e alle 18.40 da Punta Raisi e partenza da Fiumicino per Palermo alle 9.20, alle 13.40 e alle 21.05.