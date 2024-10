È tempo di mercatini di Natale: le mete più economiche in Europa nel 2024

Fonte: 123RF Mercatini di natale

I mercatini di Natale sono un’esperienza magica, ma spesso possono risultare piuttosto costosi. Fortunatamente, ci sono alcune destinazioni in Europa dove è possibile vivere l’atmosfera natalizia a prezzi più economici.

Ecco una selezione dei mercatini di Natale facilmente raggiungibili dall’Italia, che combinano voli, sistemazioni ed esperienze locali, risultano tra le mete con il miglior rapporto qualità-prezzo nel 2024.

Mercatini di Natale in Europa, le offerte

L’atmosfera magica dei mercatini di Natale, con le loro luci scintillanti, il profumo delle spezie e dei dolci tipici, e le tradizionali bancarelle di artigianato, attira ogni anno milioni di visitatori da tutto il mondo. Molti italiani, affascinati da queste suggestive destinazioni invernali, sono alla ricerca delle mete più economiche per vivere questa esperienza unica.

La nostra ricerca si è basata su tre principali elementi: costi di soggiorno, voli economici (per partenze da aeroporti italiani che offrono spesso tariffe vantaggiose per numerose città europee), ma anche durata e importanza dei mercatini di Natale nelle varie città europee (ovvero privilegiando città con eventi ben organizzati e mercatini che offrono esperienze autentiche, ideali per i visitatori alla ricerca della vera atmosfera natalizia). Abbiamo preso in considerazione destinazioni che offrono una combinazione di convenienza e qualità dell’esperienza natalizia. Le fonti utilizzate comprendono piattaforme di viaggi online, motori di ricerca di voli low-cost, e siti web dedicati a recensioni di hotel e attrazioni turistiche.

Dopo un’attenta valutazione, di seguito l’elenco delle città che offrono i migliori mercatini di Natale in termini di costi e qualità.

Riga, Lettonia

Date: 29 novembre 2024 – 2 gennaio 2025.

Riga nel 2024 si conferma tra le destinazioni più economiche per i mercatini di Natale. Questo, però, non la rende meno magica e bella da scoprire.

Il suo mercato principale si tiene nella suggestiva Piazza del Duomo, dove si possono acquistare manufatti locali come guanti di lana e gioielli in ambra, a prezzi molto abbordabili. I voli diretti, che hanno tariffe contenute, combinati ai soggiorni low-cost, rendono questa città un’ottima scelta per un Natale economico.

Un volo dall’Italia costa circa 80 euro andata e ritorno da Milano o Roma (con compagnie low-cost come Ryanair o Wizz Air), mentre si può soggiornare in un hotel a 3 stelle nel centro storico a partire da 50 euro a notte per una doppia.

Totale stimato per 3 notti: 230 euro a persona (volo + hotel).

Vilnius, Lituania

Date: 29 novembre 2024 – 29 dicembre 2024.

Vilnius è spesso considerata la capitale baltica più economica, con mercatini di Natale allestiti in Piazza della Cattedrale e nella Piazza del Municipio. Offerte di voli low-cost e una vasta gamma di alloggi economici ne fanno una destinazione accessibile dall’Italia. Inoltre, durante il periodo natalizio è possibile godersi prelibatezze locali come dolci alla cannella e regali artigianali a prezzi davvero economici, senza svuotare il portafoglio.

Un volo dall’Italia in quel periodo costa circa 70 euro andata e ritorno da Bergamo o Bologna, mentre è possibile prenotare un soggiorno in un hotel a 3 stelle a partire da 45 euro a notte.

Totale stimato per 3 notti: 215 a euro persona (volo + hotel).

Zagabria, Croazia

Date: 30 novembre 2024 – 7 gennaio 2025.

La capitale croata ospita numerosi mercatini, con un’ampia offerta di cibo tradizionale e drink economici. In Piazza Re Tomislav c’è una grande pista di pattinaggio, circondata da bancarelle tipiche dove poter gustare salsicce speziate e liquori di frutta. I voli per Zagabria sono relativamente economici, e la città offre ottime soluzioni di soggiorno a prezzi contenuti.

Volare dall’Italia costa circa 60 euro andata e ritorno da Venezia o Milano, mentre per soggiornare in un hotel economico a 3 stelle si trovano stanze a 55 euro a notte.

Totale stimato per 3 notti: 225 euro a persona (volo + hotel).

Praga, Repubblica Ceca

Date: 30 novembre 2024 – 6 gennaio 2025.

Praga è una delle mete preferite grazie ai voli economici e all’ampia scelta di hotel a prezzi competitivi. I mercatini di Natale nella Piazza della Città Vecchia sono famosi per l’atmosfera incantevole e i sapori locali, come salsicce e vin brulé ceco. L’intero soggiorno può essere organizzato senza spendere troppo, pur godendo della magia della città.

Per esempio, prenotando con il giusto anticipo un volo dall’Italia costa circa 90 euro andata e ritorno da Roma o Napoli. Mentre per il soggiorno in un hotel a 3 stelle vicino al centro ci sono soluzioni a partire da 60 euro a notte.

Totale stimato per 3 notti: 270 euro a persona (volo + hotel).

Gdansk, Polonia

Date: 22 novembre – 23 dicembre 2024.

Gdansk è facilmente raggiungibile con voli a basso costo dall’Italia. Il mercatino di Natale si svolge in Piazza Targ Weglowy, dove si possono acquistare regali artigianali e assaporare i famosi pierogi polacchi. La città, molto accessibile dal punto di vista economico, è una delle migliori scelte per un Natale low-cost.

Basti pensare che per un colo dall’Italia i costi si aggirano intorno ai 70 euro andata e ritorno partendo da Milano o Venezia. Mentre per il soggiorno, in un hotel a 3 stelle, s’è la possibilità di spendere per una stanza, circa 40 euro a notte anche nel periodo più richiesto.

Totale stimato per 3 notti: 190 euro a persona (volo + hotel).

Budapest, Ungheria

Date: 17 novembre – 31 dicembre 2024.

Budapest offre numerosi mercatini di Natale e soluzioni di alloggio a prezzi modici. Nei mercatini di Piazza Vorosmarty e Piazza Santo Stefano, si possono trovare regali tradizionali e specialità culinarie locali. I voli economici dall’Italia e i prezzi competitivi per il cibo rendono questa città una scelta conveniente.

Infatti, i voli dall’Italia partano da circa 75 euro andata e ritorno a persona, da Milano o Bologna. Mentre ci sono hotel a 3 stelle a partire da 50 euro a notte.

Totale stimato per 3 notti: 225 euro a persona (volo + hotel).

Krakow, Polonia

Date: 29 novembre 2024 – 1 gennaio 2025.

Con uno dei mercatini più belli d’Europa nella Piazza del Mercato, Cracovia è una meta imperdibile per chi cerca convenienza e magia natalizia. Le prelibatezze polacche, come zuppe e salsicce, sono gustose e abbordabili. La città offre voli low-cost e alloggi economici, il che la rende una scelta perfetta per un viaggio natalizio senza spendere troppo.

Nello specifico, per partire dall’Italia ci sono voli da circa 85 euro andata e ritorno da Roma o Bergamo. E anche i soggiorni sono economici, considerando che per una stanza di hotel si spende circa 45 euro a notte.

Totale stimato per 3 notti: 220 euro a persona (volo + hotel).