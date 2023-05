Cancellazioni voli: questa compagnia offre viaggi ai passeggeri

Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter

Sembrano sempre più distanti le posizioni di Ryanair e la Sac (Società aeroporto Catania), che gestisce l’aeroporto di Comiso. Il vettore ha cancellato i propri voli in programma da e per la struttura nella provincia di Ragusa. A un passo dalla conferenza stampa per svelare la crescita in Sicilia, ha avuto inizio un dramma per milioni di utenti.

A ciò si aggiungono le cancellazioni ormai annunciate per quanto concerne i voli da e per Catania, come se non bastasse. Una condizione che si fa sempre più gravosa, il che ha spinto Wizz Air a scendere in campo. La terza compagnia aerea in Italia ha infatti intravisto in questa situazione a dir poco incresciosa una chance di marketing. Sono state così pubblicizzate delle tariffe indirizzate a tendere la mano a quelle persone colpite dal passo indietro del colosso dei viaggi lowcost.

Voli cancellati da Ryanair: ci pensa Wizz Air

Le cancellazioni di un vettore rappresentano un’opportunità per un altro e, per quanto la situazione non possa dirsi favorevole, in generale i passeggeri siciliani non possono che apprezzare l’alternativa.

È così possibile approfittare di questo “sistema di salvataggio” su determinate tratte, come Catania-Milano Malpensa. Restando in ambito italiano, si potrà viaggiare dall’aeroporto siciliano in direzione di Bologna, Torino, Verona e Venezia. Per quanto riguarda l’estero, invece, spazio a Bucarest, Cracovia, Sofia e Budapest.

Non solo marketing, però, non fino in fondo almeno. Occorre sottolineare, infatti, come Wizz Air abbia proposto tariffe agevolate, non limitandosi a pubblicizzare la propria presenza, marciando sui resti dell’accordo tra Ryanair e Sac.

Sicilia: come funzionano i voli salvataggio di Wizz Air

Occorre sottolineare il fatto che si tratti di un vero e proprio aiuto nei confronti di chi è in possesso di una prenotazione ormai cancellata con il famoso vettore lowcost. Per tutti gli altri, infatti, valgono le tariffe standard. Chi si è ritrovato coinvolto, suo malgrado, in questa situazione potrà approfittare di prezzi a partire da 54,99 euro, fino a esaurimento dei posti a sedere in cabina.

La prenotazione dei “voli salvataggio” può essere effettuata direttamente sul sito ufficiale di Wizz Air, senza dover fare ricorso a servizi d’assistenza, sfruttando i 6 caratteri che contraddistinguono la prenotazione Ryanair.

In merito a quanto accaduto e alla proposta per tutti i cittadini coinvolti, si è espressa Alexandra Avadanei, Chief Revenue Officer di Wizz Air. Ha spiegato come la compagnia comprenda perfettamente l’importanza dei passeggeri siciliani d’essere collegati con le regioni del Nord Italia, così come il resto d’Europa: “Vogliamo garantire che i clienti colpiti dalle ultime cancellazioni di Ryanair possano continuare a viaggiare con Wizz Air”.

Ha specificato come i posti disponibili a tariffa agevolata sono ovviamente limitati e che in nessun caso altri passeggeri, privi del codice prenotazione dell’altro vettore, potranno usufruirne: “Tuttavia le tariffe regolari sul nostro network, che vanta più di 20 destinazioni da Catania, sono sempre molto convenienti. Ci auguriamo di vedere presto nuovi passeggeri”.

Purtroppo non tutto può essere salvato e, com’è evidente, in questa prospettiva risulta del tutto tagliato fuori l’aeroporto di Comiso. L’offerta salvataggio di Wizz Air coinvolge unicamente Catania, distante quasi 100 km. Una situazione spiacevole per la quale si ha necessità di una rapida soluzione, non solo per chi tenta di programmare viaggi di piacere, ma soprattutto per chi ha impegni di lavoro o desidera ricongiungersi con persone care.