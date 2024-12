Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: 123RF Quanti minuti di vita sana si perdono mangiando questo cibo?

Siamo davvero quello che mangiamo. Lo studio di un gruppo di ricercatori dell’Università del Michigan vuole sottolineare proprio questo: le nostre scelte alimentari hanno un peso sulla salute personale e collettiva. Non si parla nello specifico di prodotti alimentari che fanno male o bene, ma di alimenti che diminuiscono o aumentano i minuti di vita sana. Tra i cibi con un punteggio negativo ci sono carne rossa e bevande gassate, mentre si possono guadagnare minuti grazie alla tradizionale “cucina povera” che comprende cereali e legumi. La pubblicazione propone anche una soluzione per arrivare a guadagnare fino a 48 minuti di vita sana al giorno: sostituire il 10% dell’apporto calorico giornaliero derivato dalla carne con gli alimenti classificati come migliori.

I cibi che tolgono minuti di vita sana a noi e al pianeta

Nel 2024 non ci manca la consapevolezza dell’impatto del settore alimentare sulla nostra salute e quella della Terra. Spesso a dettare la scelta di quello che mangiamo sono però altri fattori, come la povertà alimentare e l’impossibilità di accedere a prodotti di qualità, stagionali e poco lavorati. Conoscere le conseguenze di un’alimentazione più rischiosa per la salute quindi non sempre corrisponde a un cambiamento nelle abitudini alimentari.

Gli esperti da tempo provano a lanciare allarmi su alcune tipologie di prodotti, come quelli ultraprocessati, a base di carne rossa lavorata o bevande gassate e zuccherate, a volte senza successo o con un effetto opposto di aumento dei consumi. Di recente è stato pubblicato un nuovo caso di studio, nel quale gli autori hanno conteggiato i minuti di vita sana che alcuni alimenti, peggiori di altri, tolgono.

Sono stati analizzati 5.800 alimenti ed è stata stilata una classifica di quelli che ci fanno guadagnare o perdere minuti di vita sana in base a diversi fattori medici.

La classifica: cibo a rischio e quelli a basso impatto

Il calcolo proposto dai ricercatori dell’Università del Michigan prevede la combinazione di 15 diversi fattori di rischio dietetico e gli effetti sulla salute, che sono stati convertiti in minuti di vita sana persi o guadagnati.

Da qui la classifica, che vede come alimenti peggiori:

carne lavorata (principalmente rossa)

bevande zuccherate

zuccherate alimenti ultraprocessati

caramelle

In particolare emergono con effetti negativi prodotti come la carne lavorata, affettati e prodotti lavorati come i wurstel. Un esempio sulla carne lavorata:

una persona perde in media 0,45 minuti di vita sana ogni grammo di carne lavorata consumato. Un caso particolare è l’hot dog: 36 minuti di vita sana persi.

Al contrario, i migliori per minuti di vita sana sono tutti alimenti della cucina tradizionale povera di molti Paesi, compresa l’Italia e l’immancabile pesce:

noci

semi

cereali integrali

verdura

legumi

pesce

Un esempio di minuti di vita sana guadagnati sulla base di due alimenti:

una porzione di 30 grammi di noci e semi corrisponde a 25 minuti di vita sana.

Da qui il suggerimento degli esperti su come migliorare alcune scelte alimentari che facciamo quotidianamente. Sostituire almeno il 10% dell’apporto calorico giornaliero derivato da carne con cereali, legumi, frutta e verdura apporta 48 minuti di vita sana al giorno.