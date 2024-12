Bonus per luce, gas e acqua con l'Isee. Quali sono i requisiti per ottenere sconti in bolletta nel 2024

Fonte: ANSA Sconto bollette luce, gas e acqua: i requisiti

È ancora possibile ottenere sconti in bolletta. Chi rientra nei requisiti può infatti accedere ai bonus sociali per luce, gas e acqua. Questi sono stati introdotti dal Decreto Rilancio e sono pensati per famiglie con attestazione Isee sotto una certa cifra o per le famiglie numerose con almeno quattro figli a carico. Le agevolazioni hanno inoltre un limite temporale e si applicano a una sola fornitura per ciascun servizio. Ma come richiedere i bonus e quali sono i requisiti?

Bonus per le utenze: i requisiti

I bonus sociali sono sconti applicati direttamente in bolletta e sono destinati alle famiglie in difficoltà. Di recente sono stati sbloccati milioni in bonus, dopo un periodo di stallo.

Sono di tre tipi: bonus luce, bonus gas e bonus acqua. Per accedervi, i requisiti sono due:

attestazione Isee fino a 9.530 euro (massimo tre figli a carico)

(massimo tre figli a carico) attestazione Isee f ino a 20.000 euro per le famiglie numerose con almeno quattro figli a carico

per le famiglie numerose con almeno quattro figli a carico la tariffa deve risultare per uso domestico

la fornitura di gas deve essere di classe non superiore a G6

il servizio deve essere in corso di erogazione o momentaneamente sospeso per morosità

Attenzione al vincolo di unicità. Infatti, ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia. Per esempio:

un solo bonus luce

un solo bonus gas (tariffe in aumento)

un solo bonus idrico

Altri requisiti specifici fanno riferimento al “disagio fisico”. In questo caso, il bonus è previsto per i clienti domestici con una grave malattia o per una fornitura elettrica di un’abitazione al cui interno abita un soggetto che necessita apparecchiature medico-terapeutiche per il sostentamento vitale. Rientrano in questa categoria: i sollevatori mobili a sedile elettrici, i materassi antidecubito, le carrozzine elettriche, gli aspiratori e diversi altri come da Decreto Ministeriale del 13 gennaio 2011 (allegato A).

Attenzione: il bonus per disagio fisico è cumulabile con i bonus sociali per disagio economico. In questo caso, non vi è vincolo di Isee, ma occorre presentare la domanda presso il proprio comune di residenza.

Come fare domanda e ottenere il bonus?

Per accedere ai bonus sulla bolletta non è necessario inoltrare nessuna domanda. L’unico passaggio necessario è la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica per ottenere l’Isee. In questo modo, saranno riconosciute le condizioni di disagio economico e gli sconti in bolletta saranno inviati automaticamente.

Il governo ha previsto che, in caso di requisiti attestati successivamente all’inizio dell’anno, i bonus saranno riconosciuti retroattivamente con accredito sempre sulla bolletta. Poiché l’accesso è attraverso la dichiarazione Isee, il bonus ha una valenza di 12 mesi.

A quanto ammontano gli importi di luce, gas e acqua?

A quanto ammontano gli sconti in bolletta? L’importo, che viene scontato direttamente sulla bolletta per 12 mesi, varia: