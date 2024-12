Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Caro voli, prezzi aumentati del 400%

Come ogni anno, le vacanze di Natale rischiano di trasformarsi in una spesa proibitiva per chi deve attraversare l’Italia per riabbracciare famiglia e amici. I biglietti aerei, specie per alcune destinazioni, si sono trasformati in un incubo per il portafoglio, con tariffe che sfiorano cifre da capogiro. Ma vediamo nel dettaglio.

Voli verso il sud: un salasso annunciato

Assoutenti ha fatto i conti e il risultato non lascia molto spazio all’ottimismo. Per chi vola da Genova a Catania durante le feste, tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, servono 623 euro in classe economy, scegliendo peraltro gli orari meno comodi. Le tratte verso la Sicilia sono quelle più onerose: 445 euro da Trieste a Catania, 412 euro da Firenze e 402 euro da Bologna a Palermo.

E se Milano sembra offrire più collegamenti, anche qui le sorprese non mancano. Volare verso Crotone costa almeno 421 euro, mentre per Catania si parte da 395 euro, con punte che toccano 889 euro, a seconda di compagnia, scalo e orario. Un salasso vero e proprio che prosciuga la tanto agognata tredicesima.

Sardegna: prezzi altalenanti ma non troppo convenienti

Anche raggiungere la Sardegna è un’impresa per le finanze. Partire da Torino per Cagliari costa 251 euro, da Venezia 228 euro, mentre da Milano si trovano biglietti a 147 euro, che però possono schizzare a un proibitivo 1.228 euro nei voli meno fortunati. E se non riuscite a trovare alternative, qui ci sono alcuni pratici consigli per risparmiare il più possibile sui voli natalizi.

Costi nascosti: un conto che non finisce mai

A complicare il quadro ci pensano i costi accessori. Bagaglio a mano, scelta del posto, check-in prioritario: tutte voci che gonfiano il prezzo di partenza fino al 443% in più rispetto alla tariffa base, come evidenzia RimborsoAlvolo. La comodità, ma anche semplicemente portare una maglietta in più e due cambi, si paga cara, e il risultato è un conto finale da mal di testa.

Il “Sicilia Express”: una speranza per chi torna al sud

Per contrastare i rincari e offrire un’alternativa veramente economica, la Regione Sicilia ha lanciato il progetto “Sicilia Express”, un treno low-cost che collegherà il Nord e il Sud del Paese durante il periodo natalizio. Il servizio, realizzato in collaborazione con Ferrovie dello Stato, partirà il 21 dicembre da Torino, attraversando le principali città italiane fino a Messina. Il ritorno è previsto per il 5 gennaio 2025.

Il Sicilia Express offre tariffe a partire da 29,90 euro per tratta. I biglietti saranno disponibili dal 3 dicembre sul sito http://www.fstrenituristici.it e attraverso tutti i canali di vendita di Trenitalia, inclusi app, biglietterie di stazione e self-service.

Caro-voli, una tradizione natalizia che non piace a nessuno

Il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso, è lapidario: “Spostarsi in Italia durante le festività continua ad essere un salasso che svuota le tasche dei cittadini”. E la situazione non sembra destinata a migliorare, nonostante le lamentele dei consumatori e le tante promesse di intervento politico.

Le compagnie aeree che si promuovono come economiche non sono esenti da critiche. RimborsoAlVolo segnala anche che operatori come Ryanair, WizzAir e Vueling applicano rincari a tre cifre se si scelgono opzioni come flessibilità sul cambio data o assicurazioni, trasformando l’apparente convenienza in un ricordo lontano. Anche un semplice viaggio da Roma a Londra, pubblicizzato a pochi euro, può vedere il prezzo aumentare di oltre il quadruplo una volta inclusi i servizi extra.

Con prezzi così, il sogno di un Natale in famiglia rischia di rimanere sulla pista di decollo.