Non sarà di certo un Natale caldo, quello ci aspetta. In arrivo un'ondata di gelo da Russia e Scandinavia, che raffredderà anche la notte di Capodanno

Negli ultimi mesi il meteo non è stato di certo il più affidabile possibile. Abbiamo vissuto un autunno particolarmente caldo, con punte di gelo sporadiche ed eventi temporaleschi anche particolarmente dannosi.

Le temperature sono state però generalmente alte. Di colpo è poi giunto il gran freddo, almeno in certe aree d’Italia. Centro e Sud alternano infatti ancora forti venti, pioggia e freddo a un clima generalmente piacevole, con 16°C e più percepiti.

Giunti al 12 dicembre, però, è giusto chiedersi che tempo farà a Natale. Diamo uno sguardo alle previsioni meteo per uno dei periodi più attesi dell’anno. Avremo modo di vivere le festività all’aria aperta o sarebbe il caso di restare ben barricati dentro casa?

Meteo nei prossimi giorni

Dopo un novembre alquanto piovoso, un po’ di tregua. L’Italia vive attualmente una situazione stabile, con un clima generalmente mite e soleggiato. Normali cali delle temperature alla sera, meno pesanti al Centro-Sud, ma tutto nella norma. Almeno fino al 21-22 dicembre.

In questa generale placida situazione l’eccezione è rappresentata da mercoledì 13 dicembre, che vedrà l’abbattersi di una perturbazione atlantica. Ciò comporterà precipitazioni isolate, con sguardo rivolto prevalentemente al Nord.

Nelle regioni settentrionali ci sarà anche un ritorno delle nebbie. Non una buona notizia, considerando il possibile aggravarsi della concentrazione di inquinanti nell’aria. A partire da giovedì 14 dicembre la situazione migliorerà, con la perturbazione che procederà a spostarsi verso l’area centro-meridionale. Previste precipitazioni tra venerdì 15 e sabato 16 sul versante Adriatico, al Sud e sulla Sicilia. Un’instabilità che potrebbe durare fino a domenica 17, per poi riprendere temperature più miti.

Che tempo fa a Natale

Per quanto sia ancora presto per essere accurati, è possibile indicare in linea di massima quale sarà il meteo previsto per Natale e Capodanno. In estrema sintesi: prepararsi al gran freddo. L’Italia sarà travolta da una massa d’aria gelida in arrivo da Russia e Scandinavia, dov’è attualmente in “sosta”. Tra il 21 e il 22 dicembre potrebbe scendere sul Mediterraneo.

Una condizione che preoccupa molti soprattutto per quanto riguarda Capodanno, tenendo conto dei tantissimi che lo trascorreranno all’aperto, almeno in parte. Cena in casa e poi in giro a godere delle bellezze delle città italiane, o magari impegnati in un maxi evento in piazza. Le opzioni non mancano mai, anno dopo anno, ma sarebbe il caso di prepararsi al gelo che verrà percepito.

Ad oggi non si prevedono grandi precipitazioni, piuttosto aria gelida. Le temperature si abbasseranno di molto e, considerando come la media sia attualmente alquanto alta per la stagione, la percezione sarà particolarmente dura.

Si attende un ciclone che interesserà gran parte d’Italia, con prevedibile neve a bassa quota, maltempo e freddo. Potremmo quindi ritrovarci a vivere un Natale classico, per così dire, nonostante gli stravolgimenti dati dal cambiamento climatico. Strade imbiancate dalla neve, gran freddo che stringe tutti dinanzi a stufa o camino e pochi coraggiosi all’aria aperta di sera o notte, coperti fino alle orecchie e con più stradi indosso. Informazioni più dettagliate saranno disponibili a partire da lunedì 18 dicembre, al fine di poter programmare al meglio i giorni di festa in arrivo.