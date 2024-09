Il prezzo dell’energia elettrica oggi 24 settembre 2024

Fonte: ANSA Un contatore della luce

Oggi analizziamo il prezzo dell’energia elettrica in Italia, con i dati aggiornati al 24 settembre 2024, evidenziando le tariffe nel mercato tutelato e libero.

Il prezzo dell’energia elettrica oggi stabilito da ARERA è pari a 0.12843 €/kWh per la tariffa monoraria, mentre per la bioraria è pari a 0.12167 €/kWh per la fascia F1 e 0.14795 €/kWh per le fasce F2 ed F3. Il costo dell’energia elettrica al kWh varia ogni 3 mesi e si applica alle forniture luce in regime di mercato tutelato tramite il Servizio Elettrico Nazionale. Per quanto riguarda il mercato libero, invece, sono i singoli fornitori in un contesto di libera concorrenza a stabilire il costo della materia prima e a declinare i dettagli delle varie offerte.

Come si calcola il prezzo dell’energia elettrica

Il prezzo dell’energia elettrica in Italia è determinato da diversi fattori, tra cui i costi di produzione, distribuzione e commercializzazione. L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) stabilisce le tariffe per il mercato tutelato, che vengono aggiornate trimestralmente. I costi possono variare in base alla domanda, alle fonti di approvvigionamento e alle condizioni di mercato.

Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato tutelato per fasce orarie

Nel mercato tutelato, il prezzo dell’energia elettrica è suddiviso in fasce orarie, che riflettono i diversi livelli di consumo durante la giornata. Le fasce orarie sono generalmente suddivise in F0, F1, F2 e F3, con costi differenti a seconda dell’orario di utilizzo. Questo sistema permette di incentivare un consumo più consapevole e di ottimizzare la domanda di energia.

Attualmente, il costo dell’energia elettrica nel mercato tutelato per fasce orarie è il seguente:

Periodo F0 (€) F1 (€) F2 (€) F3 (€) Agosto 2024 0.12843 0.12167 0.14795 0.12219 Luglio 2024 0.11232 0.10867 0.13063 0.10467 Giugno 2024 0.10317 0.10381 0.11616 0.09543 Maggio 2024 0.09488 0.09466 0.11480 0.08624 Aprile 2024 0.08680 0.08557 0.10129 0.08054 Marzo 2024 0.08886 0.09493 0.09462 0.08132

Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero

Nel mercato libero, i fornitori di energia elettrica offrono tariffe competitive e personalizzate, che possono variare notevolmente in base alle offerte disponibili. Gli utenti hanno la possibilità di scegliere tra diverse opzioni, che possono includere tariffe fisse o variabili, oltre a pacchetti che combinano energia elettrica e altri servizi.

Il costo dell’energia elettrica nel mercato libero è influenzato dalla concorrenza tra i fornitori e dalle dinamiche di mercato. Pertanto, è fondamentale per i consumatori confrontare le offerte e scegliere quella più adatta alle proprie esigenze.

Fonte: I dati ufficiali sono pubblicati ogni giorno dal Gestore Mercati Energetici al sito mercatoelettrico.org.