Come ottenere lo sconto per pagare i biglietti per e dalla Sicilia a metà prezzo: l'iniziativa è ora estesa a tutti

Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

Fonte: iStock Aeroporto

Ottime notizie per i cittadini siciliani. La Regione ha infatti deciso di raddoppiare lo sconto previsto sui voli. Si passerà, dunque, dal 25 al 50%. Una differenza sostanziale per tutti quelli che desiderano fare ritorno a casa per Natale. Le compagnie aeree rivedono le tariffe al rialzo in questo periodo dell’anno (e non solo), con alcune tratte più colpite di altre. Se è facile recarsi al Nord, non si può dire lo stesso per chi si indirizza verso Sud. Il motivo? L’esodo al rovescio, al fine di ritornare al Meridione per un po’, è ormai un fenomeno sociale ampiamente diffuso. Un’opportunità economica molto ghiotta per i vettori.

Voli scontati in Sicilia

La Sicilia va in soccorso dei propri cittadini, anche dei nativi che risiedono altrove. In vista delle festività natalizie, giunge un aiuto concreto, parte integrante del decreto “Stop caro voli Natale 2024”. Tale misura è stata ideata proprio al fine di contrastare il rincaro ingiustificato delle tariffe aeree, con il presidente Renato Schifani che ne ha illustrato i dettagli in conferenza stampa a Palermo, presso Palazzo d’Orléans.

Nell’arco di un anno, la Regione ha provveduto al rimborso di più di 1 milione di biglietti. Tantissimi siciliani che hanno potuto così tornare a casa pagando una cifra contenuta. Scendiamo però nel dettaglio di quello che è il nuovo decreto.

Sono stati stanziati 17,2 milioni di euro tramite la legge sulle variazioni di bilancio. Ciò si traduce in uno sconto del 50% per chiunque prenoterà un volo diretto da un qualsiasi aeroporto italiano, con destinazione Sicilia (e viceversa). È però prevista una fascia temporale ben precisa per tale spesa: dal 7 dicembre al 6 gennaio 2025.

Non soltanto un aumento dello sconto, dunque. L’altra grande novità è data dal fatto che le porte siano state aperte anche ai non residenti in Sicilia. Basterà essere nati nella Regione. La residenza altrove non sarà più una discriminante.

Come ottenere lo sconto

Sono state ascoltate le proteste dei cittadini non residenti, esclusi da questo vantaggio nonostante rappresentassero una fetta enorme dei siciliani interessati dal caro biglietti. Il presidente Schifani si è così espresso: “I dati dimostrano il successo di questa iniziativa. Una misura unica in Italia, che abbiamo fortemente voluto. (…) Il costo dei voli rende proibitivo spostarsi o rientrare in Sicilia. Non possiamo continuare a scontare la nostra condizione di insularità, piegandoci al cartello esercitato da alcune compagnie aeree”.

Per ottenere lo sconto basta acquistare il biglietto presso il sito ufficiale dei vettori che hanno aderito alla convenzione con la Regione. Si può anche richiedere il rimborso in seguito al viaggio, caricando la propria carta d’imbarco sul portale del Dipartimento delle Infrastrutture.

Un enorme successo, considerando come le richieste di rimborso presentate abbiano superato quota 400mila quest’anno. La tratta più interessata è Catania-Roma, seguita da Palermo-Milano e poi ancora da Palermo-Roma, a completare il podio.

Il volo più caro? Palermo-Bologna, con Ryanair che il 28 maggio ha preteso 915 euro. Di poco al di sotto Ita Airways, che ha posto i biglietti andata e ritorno Catania-Milano a 876 euro il 27 ottobre. Primato meritato per Easyjet e Aeroitalia al rovescio, considerando il prezzo irrisorio: 1 euro per Palermo-Milano e Roma-Catania, rispettivamente il 15 febbraio e il 22 marzo.