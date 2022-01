Superbonus 110%, la guida definitiva con le novità 2022. Scarica l’ebook

La nuova legge di Bilancio 2022 ha prorogato diversi bonus per ristrutturare casa, con modifiche importanti in termini di scadenze e aliquote fiscali che è meglio conoscere bene. Una su tutte il superbonus: l’agevolazione del 110% è stata prorogata con un progressiva riduzione della detrazione, in termini percentuali, per le spese successive al 2023.

In questo ebook vi aiutiamo a districarvi tra le norme che regolano il suo utilizzo: troverete le differenze tra lavori trainanti e trainati, sconto in fattura e cessione del credito, con un focus sui massimali di spesa e i documenti necessari per presentare la domanda. Senza dimenticare gli altri bonus casa confermati nel 2022 e la nuova detrazione al 75%.