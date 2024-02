Quanto vale il patrimonio immobiliare dello Stato italiano?

Fonte: 123RF Il primo rapporto sul futuro dei beni immobili del Paese

Trattare gli immobili pubblici come se appartenessero ad un’azienda privata. Il Demanio, per la prima volta, ha deciso di stendere un piano industriale per la gestione dei 43mila immobili che

appartengono allo Stato e che hanno un valore di 62,5 miliardi di euro. Il documento si chiama “Piano Strategico Industriale” e nelle sue pagine è contenuto il futuro del patrimonio immobiliare italiano. Ma perché questo documento è cosi importante?

La ragione è che questo documento non si limita a censire gli immobili che abbiamo ma descrive quelli che avremo. Non solo, parla anche di come li avremo: a basso impatto ambientale, progettati per favorire la rigenerazione urbana e le connessioni tra le istituzioni e il cittadino. Sono questi i tre ingredienti principali che costituiscono il nuovo approccio, anzi la nuova mission come scrive l’Ente nel report, attraverso il quale lo Stato intende valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico. Ma quali sono nello specifico i beni che formano questo patrimonio?

Da che cosa è composto il patrimonio immobiliare italiano

Il patrimonio immobiliare italiano comprende singoli fabbricati o grandi complessi edilizi (come le caserme), aree urbane e agricole, infrastrutture (strade, ponti, canali, ex ferrovie), immobili industriali, ma anche siti archeologici, complessi carcerari, chiese, cimiteri di guerra, monumenti e singole unità immobiliari. Il Demanio ha diviso tutto lo stock immobiliare in quattro categorie: gli immobili in uso governativo; quelli del patrimonio disponibile; gli edifici storici non in uso alla pubblica amministrazione; gli immobili non disponibili.

Gli immobili in uso governativo

Costituiscono la fetta più grande del patrimonio immobiliare dello Stato e valgono l’86% del valore complessivo di tutto lo stock. In totale gli edifici governativi sono 22.782, la maggior parte degli edifici dello Stato rientra in questa categoria.

Gli immobili del patrimonio disponibile

Sono i beni che possono essere gestiti secondo norme di diritto privato e quindi senza vincoli particolari, rappresentano la seconda fetta più grande di tutto lo stock e non sono sempre idonei a ospitare uffici pubblici, motivo per cui questi edifici sono i protagonisti principali del Piano Strategico Industriale del Demanio che prevede di riqualificare almeno 5 milioni di metri quadrati di patrimonio immobiliare entro il 2026.

Gli immobili storici non in uso

Tutti gli edifici che hanno un valore storico rientrano in questa categoria, per questo il loro uso è limitato solo ad alcune categorie di soggetti interessati e solo in cambio di particolari

garanzie di conservazione e di corretta destinazione d’uso.

Il patrimonio indisponibile

Gli immobili che non è possibile utilizzare sono: le miniere, i beni confiscati, quelli in uso gratuito e perpetuo a università ed enti ecclesiastici e l’edilizia residenziale pubblica non ancora trasferita agli Enti Locali.

Piano strategico Industriale 2026, gli investimenti sono cresciuti del 181%

Questo patrimonio è oggi interessato dal più audace piano di rinnovamento immobiliare mai messo a terra in Italia, il “Piano strategico Industriale 2026 per la riqualificazione del patrimonio edilizio statale e la rigenerazione urbana”, la risposta del nostro Paese agli obiettivi del Green Deal. L’attuazione degli interventi a febbraio 2023 si trova in una fase di accelerazione: rispetto al 2021 il numero degli interventi è aumentato del 23% e il valore degli investimenti dell’84%, sono passati infatti da 1,4 miliardi a 2,6 miliardi. Ma l’incremento più forte è quello per gli interventi finanziati con risorse fornite dalle altre amministrazioni statali interessate (come l’Agenzia nazionale per il turismo) con una crescita del valore degli investimenti del 181%, da 379 milioni di euro a 1 miliardo di euro.

Il nuovo paradigma volto a migliorare la pubblica amministrazione

Questo piano è animato da un modello di innovazione che si chiama “building as a service“, attraverso il quale l’immobile diventa uno strumento di rigenerazione del territorio e di connessione tra le istituzioni e il cittadino. Le priorità quindi sono: autonomia energetica e armonia con il contesto urbano di riferimento. Ma cosa significa? Che i nuovi edifici non devono solo limitarsi a occupare uno spazio ed erogare un servizio ma “devono fungere da volano per il miglioramento dei territori” ed avere un impatto sociale misurabile. Per questo, affinché questi obiettivi non rimangano sulla carta, è previsto un triplice livello di valutazione e rendicontazione delle performance.

Come funziona l’Officina per la rigenerazione dell’immobile pubblico

Per dare concretezza a questa visione l’Agenzia del Demanio ha creato l’Officina per la rigenerazione dell’immobile pubblico, incaricata di dare vita a una rete che metta in connessione competenze e professionalità. L’Officina rappresenta quello che in linguaggio tecnico si chiama “open innovation“, ovvero quando istituzioni pubbliche e private, università e aziende collaborano per la realizzazione di opere di qualità attraverso una progettazione smart e di alto profilo tecnico. Parte fondamentale di questo approccio è la gestione digitale dei processi manutentivi e l’adattamento per i rischi sismici e climatici. Il totale degli investimenti previsti fino al 2026 ammonta a 5,5 miliardi di euro.