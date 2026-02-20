Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock La Regione Sicilia recluta 73 autisti tramite selezione pubblica

L’Azienda Siciliana Trasporti ha pubblicato un bando di selezione pubblico per l’assunzione di 73 autisti di autobus con contratto a tempo indeterminato e full time, destinato a rafforzare l’organico dell’azienda e migliorare i servizi di mobilità su tutto il territorio regionale.

Si tratta di una delle più rilevanti opportunità occupazionali del momento nel settore del trasporto pubblico locale in Sicilia, rivolta sia a chi cerca stabilità lavorativa sia a chi desidera entrare in un settore operativo con prospettive future.

Quali sono i requisiti per partecipare

La selezione è aperta a candidati in possesso di requisiti chiari e specifici, tra cui:

cittadinanza italiana o europea (o extra-Ue nei casi previsti dalla legge);

licenza media;

patente di guida categoria D in corso di validità;

carta di qualificazione del conducente per trasporto persone valida;

idoneità fisica e psico-attitudinale allo svolgimento della funzione.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione delle domande e mantenuti fino al momento dell’eventuale assunzione.

Dove si lavora

I posti disponibili sono distribuiti nelle principali città della Sicilia, consentendo agli idonei di lavorare vicino alla propria area di residenza o secondo le preferenze espresse in sede di candidatura.

Le sedi operative includono:

Palermo;

Catania;

Messina;

Siracusa;

Trapani;

Modica.

I candidati potranno esprimere una o più preferenze di sede, compatibilmente con l’assegnazione in graduatoria.

Come funziona la selezione

La procedura di concorso prevede diverse fasi, pensate per valutare competenze, esperienza e abilità pratiche.

Se il numero di domande supera le 300, è prevista una preselezione con quiz sul codice della strada, normative sulla Carta di qualificazione del conducente e conoscenza dei servizi di trasporto.

Poi saranno valutati i titoli di studio, eventuali altre certificazioni aggiuntive e, in alcuni casi, l’esperienza nel trasporto pubblico locale.

Infine ci sarà una prova pratica, che consiste nel test di guida su autobus della durata minima di 15 minuti e con un percorso di almeno 20 km, finalizzato ad accertare abilità, sicurezza alla guida e padronanza del mezzo.

Questa prova pratica è un passaggio decisivo: per molti candidati rappresenta il momento in cui si determinano effettivamente le possibilità di entrare in graduatoria e, quindi, di essere assunti.

Qual è la scadenza della domanda

Le candidature devono essere presentate entro il 1° marzo 2026.

La domanda può essere inviata con una delle seguenti modalità:

con una pec all’indirizzo selezione.personale@pec.astsicilia.it;

consegnando la modulistica a mano presso gli uffici dell’Ast Sicilia.

È fondamentale compilare correttamente il modello ufficiale e allegare tutti i documenti richiesti per evitare l’esclusione per motivi formali.

Graduatoria e prospettive future

Al termine della procedura, sarà pubblicata una graduatoria di merito valida per 36 mesi, dalla quale Ast potrà attingere non solo per le 73 assunzioni previste, ma anche per eventuali future esigenze di organico.

Questo significa che chi risulterà idoneo, pur non rientrando subito nelle posizioni utili della graduatoria, potrebbe comunque avere opportunità di lavoro nei prossimi anni.

Altri concorsi attivi

Il concorso Ast Sicilia per 73 autisti si inserisce in un filone sempre più diffuso di selezioni pubbliche che, pur richiedendo un livello di istruzione contenuto, puntano su competenze professionali specifiche e immediatamente spendibili.

Oltre a questa procedura, infatti, è ancora possibile candidarsi anche ad altri bandi simili, come il concorso indetto dal Comune di Milano per il personale cimiteriale e quello promosso dalla Regione Umbria per operatori socio-sanitari. In tutti questi casi, il titolo di studio richiesto è accessibile, ma assume un ruolo centrale il possesso di qualifiche tecniche, abilitazioni o attestati professionali.