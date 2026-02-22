Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

iStock La classifica delle città più cercate dagli stranieri per comprare casa

Nel 2025 il mercato immobiliare italiano registra una domanda internazionale sempre più orientata verso borghi, piccoli centri e città di provincia. Non si tratta soltanto di acquisti per investimento, ma di scelte legate alla qualità della vita e alla volontà di trascorrere periodi lunghi in Italia o di trasferirsi in modo stabile. Secondo i dati diffusi da Gate-away.com, portale specializzato nella promozione di immobili italiani all’estero, la classifica dei comuni più ricercati racconta un cambiamento strutturale nella domanda straniera. Gli acquirenti non cercano solo una casa per le vacanze, ma un contesto in cui vivere e integrarsi.

Dalla vacanza al progetto di vita

Il profilo dell’acquirente internazionale è quello di un viaggiatore che ha già conosciuto l’Italia e decide di trasformare l’esperienza turistica in un progetto abitativo. L’interesse si concentra su località che offrono autenticità, servizi essenziali, prezzi più accessibili rispetto alle grandi città e una dimensione quotidiana meno legata al turismo di massa. La distribuzione geografica delle mete più ricercate dimostra che l’interesse non è più concentrato in poche aree iconiche, ma coinvolge Nord, Centro e Sud Italia.

La classifica dei 10 comuni più ricercati nel 2025

L’elenco dei comuni che nel 2025 hanno registrato il maggior numero di ricerche da parte di acquirenti esteri:

Ostuni (BR) Santa Maria del Cedro (CS) Caltagirone (CT) Noto (SR) Scalea (CS) Roma (RM) Carovigno (BR) Nizza Monferrato (AT) Todi (PG) Fivizzano (MS)

Puglia e Calabria tra le mete più attrattive

Ostuni si conferma al primo posto. La “Città Bianca” è scelta per il centro storico, la campagna con trulli e masserie e la vicinanza al mare. Gli acquirenti stranieri ricercano soprattutto ville indipendenti e case ristrutturate. Il valore medio dell’immobile ricercato si attesta a 313.914 euro.

Carovigno consolida la propria posizione grazie alla prossimità alla costa adriatica e a prezzi più contenuti rispetto ad altre località pugliesi. Il valore medio richiesto è di 194.471 euro. In Calabria emergono Santa Maria del Cedro e Scalea. A Santa Maria del Cedro la domanda si concentra su appartamenti e case indipendenti con budget spesso inferiori ai 100.000 euro. Scalea intercetta una domanda europea diffusa e presenta un valore medio dell’immobile ricercato pari a 65.628 euro.

Sicilia e Roma in classifica

Caltagirone registra una crescita significativa dell’interesse internazionale, con una domanda orientata verso immobili storici e abitazioni da ristrutturare, generalmente con budget contenuti. Noto si distingue come destinazione di fascia più alta. Qui la richiesta riguarda residenze di pregio e immobili già ristrutturati. Il valore medio dell’immobile ricercato raggiunge i 497.000 euro.

Roma rientra tra le dieci località più ricercate nel 2025. L’interesse internazionale si concentra su appartamenti e immobili storici nei quartieri centrali e semicentrali. Il valore medio dell’immobile ricercato nella capitale è pari a 1.149.020 euro. La domanda proviene in larga parte da Stati Uniti, Regno Unito e Francia.

Interesse anche per Piemonte, Umbria e Toscana

Nizza Monferrato, nel contesto delle colline vitivinicole piemontesi, intercetta una domanda interessata a cascinali e case immerse nel verde. Il valore medio dell’immobile ricercato resta sotto i 100.000 euro. Todi mantiene una posizione stabile grazie al suo profilo di borgo umbro ben collegato. Il valore medio richiesto è di 226.850 euro, con prevalenza di acquirenti anglosassoni. Fivizzano chiude la top ten e conferma l’interesse verso la Lunigiana. Gli acquirenti cercano case indipendenti e immobili in pietra, spesso da ristrutturare, con valori medi inferiori ai 200.000 euro.