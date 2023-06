Risparmio: come ottenere interessi fino al 3% con i libretti Supersmart di Poste

Fonte: ANSA Cittadini agli sportelli delle Poste

Difronte a inflazione e caro vita, che stanno erodendo i risparmi degli italiani, ed in risposta ai più alti tassi di interesse praticati dalla BCE, per i piccoli risparmiatori si affaccia l’opzione del risparmio postale. Una possibilità, per chi vuole combattere la svalutazione del proprio denaro fermo conti correnti senza offrire nessun rendimento, è rappresentata dall’offerta Supersmart di Poste Italiane. Tale soluzione rivolta ai titolari del “Libretto Smart” permette, infatti, di ottenere a scadenza un tasso di interesse più elevato rispetto a quello previsto di base sulle somme non accantonate. In particolare fino al 5 luglio 2023 per i titolari del Libretto Smart che hanno soldi da investire è possibile aderire alla nuova Offerta Supersmart Premium 300 giorni.

Tasso di interesse

Il tasso di rendimento annuo lordo per l’offerta Supersmart è dello 0,40% a 360 giorni o dello 0,55% a 540 giorni. Con l’opzione Supersmart Premium 300 giorni, dedicata esclusivamente a chi apporta nuova liquidità, il tasso di interesse annuo lordo a scadenza sale, invece, al 3% per accantonamenti della durata di 300 giorni.

Nuova liquidità

Per Nuova Liquidità s’intendono le somme versate sui conti correnti e sui Libretti di Risparmio Postale aventi la medesima intestazione, esclusivamente con bonifici bancari, versamenti di assegni bancari e circolari, accredito di stipendio e pensione. Per attivare l’offerta la nuova liquidità versata sugli altri rapporti potrà essere trasferita sul Libretto Smart solo tramite un “girofondo” e deve essere disponibile sul Libretto Smart entro il 5 luglio 2023.

Accantonamento minimo e massimo

L’accantonamento minimo è di mille euro, incrementabile per euro 50 e multipli. L’ammontare complessivo degli accantonamenti attivi sul singolo Libretto Smart non può essere superiore a euro 3 milioni di euro.

Somme accantonate e somme libere

Ai destinatari dell’offerta Supersmart Premium 300 giorni è consentito accantonare sul proprio Libretto Smart (“Somme Accantonate”), in tutto o in parte, esclusivamente le somme apportate successivamente alla data di riferimento direttamente sul Libretto Smart oppure su conti correnti postali e libretti di risparmio postale recanti la medesima intestazione o cointestazione del Libretto Smart. Le somme accantonate sono remunerate al tasso d’interesse dell’Offerta, mentre le somme che non formano oggetto di accantonamento (“somme libere”) sono remunerate al tasso base del Libretto Smart ad oggi pari a 0,001% annuo lordo.

Cosa succede in caso di disattivazione anticipata?

Nel caso di disattivazione anticipata, rispetto ai 300 giorni previsti, sulle somme accantonate maturano interessi al tasso base pro tempore vigente, a partire dalla data di decorrenza, con il criterio dell’anno civile, calcolati secondo il metodo scalare e capitalizzati al 31 dicembre immediatamente successivo. È possibile attivare nuovi accantonamenti, o disattivare prima della scadenza tutti o solo alcuni degli

accantonamenti in essere, presso tutti gli uffici postali oppure, per coloro che hanno abilitato le funzionalità dispositive del Servizio RPOL, online tramite web e App BancoPosta.