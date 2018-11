Reddito e ISEE basso: bonus, agevolazioni e sconti che è possibile richiedere

editato in: da

Chi ha l’ISEE basso ha diritto a richiedere una serie di agevolazioni. Dal bonus sulle bollette di telefono, luce e gas, fino a quelli per le famiglie con figli e per la scuola, gli esperti di fisco e tasse di Money.it, portale di informazione giornalistica economico-finanziaria, hanno realizzato una pratica guida su ciò cui si ha diritto. L’analisi evidenzia quali sono le principali agevolazioni, con alcune informazioni utili per poterne fare richiesta.

Le agevolazioni, peraltro, non sono rivolte soltanto a chi presenta un modello ISEE pari a zero, ma anche a chi non supera determinati limiti, fissati in relazione alla specifica agevolazione. Per fare alcuni esempi, si può richiedere il REI in caso di ISEE non superiore a 6.000 euro, mentre il bonus bebè spetta entro il limite di 25.000 euro.

Rientrano in 6 categorie le agevolazioni a cui si ha diritto:

bonus sulle bollette di telefono, luce e gas conto corrente gratis agevolazioni sulla sanità (dentista sociale ed esenzione ticket) bonus affitto (fondo morosi incolpevoli e contributo comunale) bonus famiglia (carta REI, bonus bebè, assegno di maternità comunale) agevolazioni sull’istruzione (esenzione tasse scolastiche e no tax area università)

Agevolazioni e bonus bollette telefono, gas e luce

Partendo dalle bollette, sono tre le misure da analizzare e per le quali sono previsti diversi limiti di reddito ISEE.

Probabilmente non tutti sanno che le famiglie in condizione di disagio economico hanno diritto all’accesso a condizioni agevolate sul servizio telefonico. L’agevolazione consiste in uno sconto del 50% sul canone di accesso alla rete telefonica, che passa da 19 euro ad un massimo di 9,50 euro.

Il bonus sulla bolletta del telefono è riconosciuto da tutti coloro che hanno un reddito annuale, certificato dal modello ISEE 2018 o 2019, inferiore agli 8.111,23 euro.

Tra le agevolazioni rivolte a chi presenta un valore del modello ISEE basso vi sono poi il bonus gas e il bonus luce. Il limite di reddito varia in base alla composizione del nucleo familiare:

in genere il valore del modello ISEE non dovrà superare gli 8.107,5 euro;

per i nuclei familiari con più di 3 figli a carico il valore dell’indicatore ISEE non dovrà essere superiore a 20.000 euro.

L’importo dello sconto, applicato direttamente in bolletta, è calcolato secondo diversi parametri: per il bonus sulla bolletta della luce si calcola soltanto la numerosità del nucleo familiare (da un minimo di 125 euro, fino a 184 euro per le famiglie numerose).

Conto corrente gratis con ISEE fino a 11.600 euro

Anche chi ha un ISEE non eccessivamente basso ha diritto ad alcune agevolazioni: tra queste il conto corrente base gratuito.

Potranno richiedere di aprire un conto corrente a zero spese i pensionati, con trattamenti pensionistici non superiori a 18.000 euro all’anno, nonché tutti i contribuenti che presentano un modello ISEE di valore non superiore a 11.600 euro.

L’iniziativa serve appunto a garantire la possibilità di avere un conto corrente senza spese.

Il conto base a costo ridotto, così come il conto gratuito, prevede tuttavia servizi limitati e i titolari potranno effettuare soltanto un determinato numero di operazioni.

Carta REI con ISEE fino a 6.000 euro

La novità che desta maggior curiosità è il reddito di inclusione. La cosiddetta carta REI spetta nel 2018 e nel 2019 (fino all’avvio del reddito di cittadinanza) a chi possiede un ISEE di valore non superiore a 6.000 euro.

Per aver diritto all’assegno che va dai 187,50 euro fino ad un massimo di 539,82 euro circa, tuttavia, bisogna soddisfare anche altre categorie di requisiti:

avere un valore ISRE (che si ottiene dividendo l’ISR per la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore ai 3mila euro;

patrimonio immobiliare (non è compresa la casa di abitazione) non superiore ai 20mila euro;

valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 10mila euro per le famiglie con più di due componenti, 8mila euro per la coppia e 6mila euro per la persona sola.

Inoltre, per accedere al REI 2018 è necessario che nessun componente familiare percepisca un altro ammortizzatore sociale, sia per l’impiego come la NASPI, che per il sostegno del reddito.

Altro requisito è non possedere autoveicoli e motoveicoli immatricolati per la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta. Non possono fare domande del reddito di inclusione neppure i possessori di navi e imbarcazioni da diporto.

Bonus famiglia, bebè e agevolazioni nido con ISEE basso e non

Un capitolo a parte nell’elenco delle agevolazioni per chi ha un ISEE basso è quello dedicato ai neo genitori. Con la locuzione bonus famiglia si intende l’insieme delle misure in vigore nel 2018 e (sulla base delle ultime novità) anche nel 2019, per incentivare le nuove nascite.

Partiamo dal bonus bebè: si tratta di un assegno mensile pari a 80 euro al mese che è erogato per i primi 12 mesi di vita del figlio alle famiglie il cui valore del modello ISEE non sia superiore ai 25.000 euro all’anno. L’agevolazione raddoppia per chi ha un ISEE basso non superiore a 7.000 euro: l’assegno è pari a 160 euro al mese.

Ulteriore agevolazione prevista è l’assegno di maternità: si tratta di un contributo gestito dai Comuni e che spetta a tutte le neo-mamme disoccupate con reddito ISEE non superiore a 17.141,45 euro. L’importo riconosciuto è pari ad un totale è di 1.713 euro, pari a 5 mensilità di 342,62 euro.

Oltre alle agevolazioni sopra riportate, vi sono altre misure di sostegno alle famiglie che possono essere richieste senza limiti di reddito e quindi senza la necessità di presentare il modello ISEE: stiamo parlando del bonus mamme domani di 800 euro e del bonus nido.

A queste si aggiungono misure come gli assegni al nucleo familiare, calcolati in base al reddito ed erogati direttamente in busta paga.

Contributo per pagare l’affitto

Chi non riesce a pagare l’affitto per problemi di natura economica può richiedere l’accesso al Fondo per la Morosità Incolpevole.

L’agevolazione, in questo caso, si rivolge agli inquilini che hanno perso il lavoro o affetti da gravi patologie. Il valore del modello ISEE non dovrà superare i 26.000 euro.

Il Fondo è gestito direttamente dalle Regioni e pertanto per fare domanda bisognerà far riferimento ai singoli bandi regionali.

Ulteriore agevolazione per pagare l’affitto in caso di ISEE basso è rappresentata dal contributo comunale di integrazione al canone di locazione.

Anche in questo caso le regole specifiche sono stabilite con bando da ciascun Comune e nella maggior parte dei casi è necessario possedere un ISEE di valore non superiore a 28.000 euro.

L’importo del contributo verrà erogato considerando la differenza tra i propri redditi e l’importo dell’affitto, nonché le ulteriori condizioni relative al proprio nucleo familiare.

Per maggiori dettagli si consiglia di rivolgersi presso l’URP del proprio Comune o di consultare il portale online.

Bonus libri, scuola e tasse in base al reddito: alcuni esempi

Per le famiglie con redditi bassi, sono previste specifiche agevolazioni per l’istruzione calcolate in base all’ISEE.

C’è ad esempio l’esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche per chi ha un ISEE inferiore al valore di 15.748,79 euro (limite fissato per l’A.S. 2018/2019).

Ogni anno, poi, ciascun Comune o Regione stabilisce i limiti di reddito per aver diritto al buono per l’acquisto di libri scolastici.

Il diritto alle agevolazioni si estende anche agli anni universitari: oltre a poter concorrere per l’assegnazione delle borse di studio (limiti ISEE e importi sono differenziati su base regionale), è prevista a partire dal 2017 una no tax area per l’iscrizione a tutte le istituzioni universitarie e AFAM statali e permette a chi ha un ISEE sotto i 13.000 euro di non pagare le tasse.

Chi ha un ISEE compreso tra i 13.000 euro e i 30.000 euro può comunque beneficiare di riduzioni delle tasse universitarie.

In questo caso bisognerà aver cura di presentare il modello ISEE università (parzialmente differente dalla DSU ai fini ISEE ordinaria).

Agevolazioni sanità con ISEE basso: dal dentista all’esenzione ticket

Anche il sistema sanitario prevede specifiche agevolazioni a chi ha redditi bassi.

Tra le meno conosciute vi è sicuramente il dentista sociale, la misura che consente anche a chi ha un ISEE basso ed una situazione economia precaria di accedere alle cure dentistiche, pagando in misura inferiore rispetto agli ordinari tariffari.

Il limite di ISEE previsto è pari ad 8.000 euro ma, oltre a questo requisito generico, vi sono ulteriori casi in cui si ha diritto a pagare le cure dentistiche a prezzo agevolato:

soggetti attualmente esenti dai ticket sanitari per motivi anagrafici, per patologie croniche e invalidanti e inabili al lavoro con indice ISEE non superiore a 10.000 euro;

titolari della social card;

donne in gravidanza, senza limiti di reddito, ma esclusivamente per la visita odontoiatrica, ablazione del tartaro e l’insegnamento dell’igiene orale.

Sempre nell’ambito della tutela del diritto alla salute, si ricorda che è prevista l’esenzione dal ticket sanitario per specifiche categorie di contribuenti ed entro specifici limiti di reddito (senza necessità di presentare il modello ISEE.

L’esenzione dal ticket per chi ha redditi bassi spetta nei seguenti casi:

Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro.

Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico.

Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant’anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

Come e dove fare il modello ISEE

Dopo aver fornito la lista delle principali agevolazioni, ricordiamo che per richiedere il modello ISEE è possibile rivolgersi presso un CAF e richiedere la compilazione della DSU a titolo gratuito.

Per fare il modello ISEE – richiedibile anche online- è necessario essere in possesso di alcuni specifici documenti: dai redditi, alla composizione del nucleo familiare fino alla giacenza media dei propri conti in banca.

A differenza di altre dichiarazioni, l’ISEE non prevede particolari scadenze: può essere richiesto in tutti periodi dell’anno e il modello ha validità fino al 15 gennaio dell’anno successivo ha quello in cui è stato richiesto.