Il pagamento dell'Adi di marzo viene sospeso per chi non abbia un Isee aggiornato. Come presentare un nuovo Dsu all'Inps

L’Inps specifica che il pagamento dell’Assegno di inclusione di marzo verrà sospeso se non si presenta il nuovo Isee riferito al 2024. L’Istituto spiega anche cosa fare in caso il nucleo familiare abbia un Isee non aggiornato.

Inps: Assegno di inclusione solo con Isee valido

“I nuclei familiari che hanno già ricevuto l’Adi nei mesi precedenti riceveranno il pagamento del mese corrente il 27 marzo 2024, se permangono i requisiti del diritto all’assegno e se risulta presentato l’Isee 2024 alla data di elaborazione dei pagamenti. In assenza dell’Isee 2024 i pagamenti della mensilità” di marzo “verranno sospesi fino alla presentazione di una valida Dsu“. Così si legge in un messaggio dell’Inps del 14 marzo.

Complessivamente i nuclei familiari beneficiari di Adi risultano 550.000. L’Inps ha disposto i primi pagamenti per i nuclei familiari che hanno presentato domanda di Assegno di Inclusione (Adi), con istruttoria positiva e Patto di Attivazione Digitale (Pad) sottoscritto. I beneficiari, che hanno presentato domanda entro il mese di febbraio 2024, saranno invitati via Sms o via mail a recarsi presso gli uffici postali per il ritiro della Carta di inclusione con l’accredito relativo al mese in corso a partire dal 15 marzo.

Adi sospesa, cosa fare

Oltre che per l’Adi, l’Isee è necessario per dimostrare il diritto a ottenere una serie di bonus e agevolazioni, dall’assegno di maternità al bonus gite scolastiche, dalla riduzione alle tasse universitarie al bonus bollette, solo per citarne alcuni.

Come detto, in caso di sospensione è necessario presentare una nuova Dsu (Dichiarazione Sostitutiva Unica) comprendente dati anagrafici, reddituali e patrimoniali del nucleo familiare. Il nuovo modello Dsu 2024 è scaricabile dal portale Inps nella sezione “Tutti i servizi” > Isee Portale Unico. Oltre alla modulistica, l’Inps mette a disposizione degli utenti anche un simulatore. In alternativa è possibile rivolgersi a un Caf o a un professionista abilitato. La Dsu può essere presentata in qualsiasi periodo dell’anno.

Pagamenti Adi 2024

L’Inps ha inoltre pubblicato il calendario dei pagamenti dell’Assegno di inclusione per i prossimi mesi. I cosiddetti “rinnovi” Adi saranno disposti nelle seguenti date:

mercoledì 27 marzo 2024;

venerdì 26 aprile 2024;

martedì 28 maggio 2024;

giovedì 27 giugno 2024;

sabato 27 luglio 2024.

Assegno unico fuori dal calcolo per l’Isee

Intanto c’è una novità sul fronte dell’Isee: il governo ha annunciato l’intenzione di scorporare l’Assegno unico universale dal calcolo dell’Indicatore della situazione economica equivalente.

“Il governo è consapevole che la normativa istitutiva dell’Assegno unico e universale, delineata dal governo Draghi, ha un impatto negativo rispetto al calcolo Isee che sta causando numerosi problemi alle famiglie, ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate e per il calcolo delle stesse”, ha affermato in una nota il viceministro del Lavoro Maria Teresa Bellucci. “Abbiamo avviato – ha proseguito il viceministro – un tavolo tecnico interministeriale che coinvolge i ministeri del Lavoro, dell’Economia e i ministri per la Famiglia e per le Disabilità. Un approfondimento svolto in sinergia per individuare quelle aree di intervento critiche rispetto al calcolo dell’Isee e prospettare contestualmente le possibili soluzioni”.