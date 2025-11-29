Gli ultimi sondaggi politici confermano la salute di Fratelli d’Italia: nonostante le polemiche e i tre anni di governo già trascorsi, il partito della premier Giorgia Meloni guadagna il +0,3% andando al 30,4%.

Il Partito Democratico di Elly Schlein ottiene il +0,2% andando al 21,9%. Decelera il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte con un -0,6% che trascina il partito al 12%.

Chi sale e chi scende nei sondaggi politici

In basso la Supermedia Youtrend per Agi dei sondaggi sulle intenzioni di voto (con variazioni rispetto al 13 novembre):

Fratelli d’Italia – 30,4% (+0,3%);

Partito Democratico – 21,9% (+0,2%);

Movimento 5 Stelle – 12% (-0,6%);

Forza Italia – 8,9% (-0,3%);

Lega – 8,2% (+0,2%);

Alleanza Verdi e Sinistra – 6,5% (+0,1%);

Azione – 3,4% (=)

Italia Viva – 2,8% (+0,4%);

+Europa – 1,5% (-0,2%);

Noi Moderati – 1,1% (+0,1%).

La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata delle intenzioni di voto. Quest’ultima ponderazione include sondaggi realizzati dal 13 al 26 novembre ed è stata effettuata il 27 novembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati da Emg (data di pubblicazione 14 novembre), Noto (18 novembre), Only Numbers (25 novembre), Piepoli (18 novembre) e Swg (17 e 24 novembre). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio è disponibile sul sito sondaggipoliticoelettorali.it.

La situazione delle coalizioni è la seguente:

centro-destra – 48,6%;

centro-sinistra – 29,9%;

Movimento 5 Stelle – 12%;

Terzo Polo – 6,2%;

altri – 3,3%.

La situazione alle elezioni europee dell’8 e del 9 giugno 2024:

centro-destra – 46,4%;

centro-sinistra – 32,1%;

Movimento 5 Stelle – 9,8%;

Terzo Polo – 7,1%;

altri – 4,7%.

Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022:

centro-destra – 43,8%;

centro-sinistra – 26,1%;

Movimento 5 Stelle – 15,4%;

Terzo Polo – 7,8%;

altri – 6,9%.

Chi resterebbe fuori dal Parlamento

Il Rosatellum bastona i piccoli partiti che non superano la soglia di sbarramento fissata al 3%. Se oggi si andasse a votare resterebbero fuori dal Parlamento:

Italia Viva di Matteo Renzi (2,8%);

+Europa di Riccardo Magi (1,5%);

Noi Moderati di Maurizio Lupi (1,1%).

Rimarrebbero fuori dal Parlamento anche i piccoli partiti inclusi nella voce “altri”: Partito Liberaldemocratico, Democrazia Sovrana Popolare, Partito della Rifondazione Comunista, Movimento Drin Drin e Potere al Popolo, fra gli altri. Purché, come detto, dovessero rifiutare di correre in una coalizione.

Astensionismo e indecisione

L’astensionismo in Italia continua a farla da padrone, come, fra l’altro, hanno dimostrato le ultime elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto. Il sondaggio Ipsos del 30 ottobre stima che il 42% degli aventi diritto al voto siano astenuti o indecisi, oppure voterebbero scheda bianca o nulla. Tolto il non-voto, è questo il quadro relativo alle preferenze degli elettori italiani:

Astenuti / indecisi / schede bianche o nulle – 42%;

Fratelli d’Italia – 18,3%;

Partito Democratico – 13,1%;

Movimento 5 Stelle – 7,2%;

Forza Italia – 5,3%;

Lega – 4,9%;

Alleanza Verdi e Sinistra – 3,9%;

Azione – 2%;

Italia Viva – 1,7%;

+Europa – 0,9%;

Noi Moderati – 0,7%.

La fiducia nel Governo Meloni

Il 27 novembre l’Istituto Ixè ha pubblicato un sondaggio che rivela la fiducia degli italiani nel Governo Meloni:

molta fiducia – 9%;

abbastanza fiducia – 28%;

poca fiducia – 25%;

nessuna fiducia – 38%;

non sa – 1%.

I temi d’attualità che preoccupano gli italiani

Sempre l’Istituto Ixè ha svelato quali sono le maggiori preoccupazioni degli italiani. I risultati:

l’aumento del costo della vita / l’inflazione – 60,9%;

il cambiamento climatico e la situazione ambientale (dissesto…) – 37,4%;

l’immigrazione – 23,5%;

le guerre – 43,8%;

il peggioramento della sanità – 49,4%;

la sicurezza e la criminalità – 42,4%;

il rallentamento della crescita economica – 16,8%;

la discriminazione delle minoranze – 10%;

altro – 1,6%.