Gli ultimi sondaggi politici mostrano come Fratelli d’Italia sfiori ancora il 30% delle preferenze: il partito della premier Giorgia Meloni è al 29%, avendo incassato il +0,5%.
Lieve retrocessione per il Partito Democratico a trazione Elly Schlein che avendo perso il -0,2% va al 22,6%. Va peggio al Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che con il -0,8% si posiziona all’11,1%.
Indice
Sondaggi politici oggi, chi è in vantaggio
I dati che seguono evidenziano le ultime rilevazioni in merito ai sondaggi elettorali. Si mostra chi guadagna consenso e chi lo perde nel confronto tra i partiti guidati dai diversi segretari.
Ovvero: Giorgia Meloni (FdI), Matteo Salvini (Lega), Elly Schlein (Pd), Giuseppe Conte (M5S), Antonio Tajani (FI), Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli (Avs), Matteo Renzi (Italia Viva), Roberto Vannacci (Futuro Nazionale), Riccardo Magi (+Europa), Carlo Calenda (Azione) e Maurizio Lupi (Noi Moderati).
Qui di seguito i risultati del sondaggio realizzato da Only Numbers per Porta a Porta (realizzato il 25 maggio e mandato in onda giorno 26), con variazioni rispetto al 14 maggio:
- Fratelli d’Italia – 29% (+0,5%);
- Partito Democratico – 22,6% (-0,2%);
- Movimento 5 Stelle – 11,1% (-0,8%);
- Forza Italia – 8,5% (+0,1%);
- Lega – 7,5% (-0,5%);
- Alleanza Verdi e Sinistra – 6,5% (+0,2%);
- Futuro Nazionale – 4,3% (+0,6%);
- Azione – 3,3% (+0,3%);
- Italia Viva – 2,6% (=);
- +Europa – 1,3% (-0,2%);
- Noi Moderati – 1,1% (+0,1%);
- altri partiti – 2,2% (-0,1%).
Indecisi e astenuti vengono dati al 44,1% (-0,1%).
La nota metodologica dettagliata è pubblicata sul sito sondaggipoliticoelettorali.it.
Le coalizioni politiche oggi
Qui sotto il dato sulle coalizioni elettorali:
- totale centrodestra – 46,1% +(0,2%);
- totale centrosinistra – 30,4% (-0,2%);
- totale campo largo – 44,1% (-1%).
Il dato sul centrosinistra viene pubblicato per completezza, ma in vista delle elezioni politiche 2027 a entrare in gioco nella metà campo dei progressisti è il campo largo.
I dati mostrano che la vittoria elettorale nel 2027 è contendibile da entrambi gli schieramenti, che a un anno dalle elezioni sono separati da una distanza di appena 2 punti percentuali.
La situazione alle elezioni europee dell’8 e del 9 giugno 2024:
- centro-destra – 46,4%;
- centro-sinistra – 32,1%;
- Movimento 5 Stelle – 9,8%;
- Terzo Polo – 7,1%;
- altri – 4,7%.
Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022:
- centro-destra – 43,8%;
- centro-sinistra – 26,1%;
- Movimento 5 Stelle – 15,4%
- Terzo Polo – 7,8%;
- altri – 6,9%.
L’esito delle amministrative 2026
Le Comunali 2026 hanno dimostrato che l’effetto traino post referendum non c’è stato: chi sperava che l’onda del NO si sarebbe trasformata in un tesoretto elettorale per i progressisti è rimasto deluso.
A Venezia, principale sfida elettorale, il campo largo raccoglie circa un terzo di voti in meno rispetto a quelli espressi contro la riforma sulla giustizia. Andamento simile anche a Messina. Il risultato suggerisce che, soprattutto nelle Amministrative, pesa molto il profilo dei candidati.
E nel complesso le elezioni locali non hanno prodotto scossoni politici né segnali di difficoltà per il Governo Meloni. Tirando le somme, il centrosinistra conquista 37 comuni sopra i 15mila abitanti (contro 59 uscenti), mentre il centrodestra ne ottiene 25 (contro 42 uscenti).
Chi vincerebbe se si andasse a votare oggi
Questo il risultato se si andasse a votare oggi con l’attuale legge elettorale (Rosatellum):
Alla Camera il centrodestra otterrebbe 197 seggi mentre il campo largo ne avrebbe 179
- FdI – 74;
- FI – 22;
- Lega – 21;
- PD – 66;
- M5S – 31;
- Avs – 18
- Azione – 8;
- FN – 11;
- altri 5.
Al Senato il centrodestra otterrebbe 97 seggi mentre il campo largo ne otterrebbe 94
- FdI – 39;
- FI – 12;
- Lega – 8;
- PD – 34;
- M5S – 18;
- Avs – 8;
- Azione – 3;
- FN – 3;
- altri 3.
Questo il risultato se si andasse a votare oggi con la legge elettorale attualmente in discussione (Stabilicum):
Alla Camera il centrodestra otterrebbe 223 seggi mentre il campo largo ne otterrebbe 151
- FdI – 137;
- FI – 40;
- Lega – 38;
- NM 5;
- PD – 80;
- M5S – 39;
- Avs – 22;
- IV – 9;
- Azione – 9;
- FN – 12;
- altri 5.
Al Senato il centrodestra otterrebbe 111 seggi mentre il campo largo ne otterrebbe 74
- FdI – 68;
- FI – 20;
- Lega – 17;
- NM 3;
- PD – 39;
- M5S – 18;
- Avs – 11;
- IV – 4;
- Azione – 5;
- FN – 7;
- Trentino-Altro Adige 2;
- altri 3.