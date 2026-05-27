I movimenti più violenti nei sondaggi elettorali: Fdi avanza del +0,5% e FN del +0,6%; calo del -0,8% per il M5S e del -0,5% per la Lega

ANSA Sondaggi elettorali, Meloni rafforza FdI: centrodestra avanti sul campo largo di 2 punti.

Gli ultimi sondaggi politici mostrano come Fratelli d’Italia sfiori ancora il 30% delle preferenze: il partito della premier Giorgia Meloni è al 29%, avendo incassato il +0,5%.

Lieve retrocessione per il Partito Democratico a trazione Elly Schlein che avendo perso il -0,2% va al 22,6%. Va peggio al Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che con il -0,8% si posiziona all’11,1%.

Sondaggi politici oggi, chi è in vantaggio

I dati che seguono evidenziano le ultime rilevazioni in merito ai sondaggi elettorali. Si mostra chi guadagna consenso e chi lo perde nel confronto tra i partiti guidati dai diversi segretari.

Fratelli d’Italia – 29% (+0,5%);

Partito Democratico – 22,6% (-0,2%);

Movimento 5 Stelle – 11,1% (-0,8%);

Forza Italia – 8,5% (+0,1%);

Lega – 7,5% (-0,5%);

Alleanza Verdi e Sinistra – 6,5% (+0,2%);

Futuro Nazionale – 4,3% (+0,6%);

Azione – 3,3% (+0,3%);

Italia Viva – 2,6% (=);

+Europa – 1,3% (-0,2%);

Noi Moderati – 1,1% (+0,1%);

altri partiti – 2,2% (-0,1%).

Indecisi e astenuti vengono dati al 44,1% (-0,1%).

La nota metodologica dettagliata è pubblicata sul sito sondaggipoliticoelettorali.it.

Le coalizioni politiche oggi

Qui sotto il dato sulle coalizioni elettorali:

totale centrodestra – 46,1% +(0,2%);

totale centrosinistra – 30,4% (-0,2%);

totale campo largo – 44,1% (-1%).

Il dato sul centrosinistra viene pubblicato per completezza, ma in vista delle elezioni politiche 2027 a entrare in gioco nella metà campo dei progressisti è il campo largo.

I dati mostrano che la vittoria elettorale nel 2027 è contendibile da entrambi gli schieramenti, che a un anno dalle elezioni sono separati da una distanza di appena 2 punti percentuali.

La situazione alle elezioni europee dell’8 e del 9 giugno 2024:

centro-destra – 46,4%;

centro-sinistra – 32,1%;

Movimento 5 Stelle – 9,8%;

Terzo Polo – 7,1%;

altri – 4,7%.

Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022:

centro-destra – 43,8%;

centro-sinistra – 26,1%;

Movimento 5 Stelle – 15,4%

Terzo Polo – 7,8%;

altri – 6,9%.

L’esito delle amministrative 2026

Le Comunali 2026 hanno dimostrato che l’effetto traino post referendum non c’è stato: chi sperava che l’onda del NO si sarebbe trasformata in un tesoretto elettorale per i progressisti è rimasto deluso.

A Venezia, principale sfida elettorale, il campo largo raccoglie circa un terzo di voti in meno rispetto a quelli espressi contro la riforma sulla giustizia. Andamento simile anche a Messina. Il risultato suggerisce che, soprattutto nelle Amministrative, pesa molto il profilo dei candidati.

E nel complesso le elezioni locali non hanno prodotto scossoni politici né segnali di difficoltà per il Governo Meloni. Tirando le somme, il centrosinistra conquista 37 comuni sopra i 15mila abitanti (contro 59 uscenti), mentre il centrodestra ne ottiene 25 (contro 42 uscenti).

Chi vincerebbe se si andasse a votare oggi

Questo il risultato se si andasse a votare oggi con l’attuale legge elettorale (Rosatellum):

Alla Camera il centrodestra otterrebbe 197 seggi mentre il campo largo ne avrebbe 179

FdI – 74;

FI – 22;

Lega – 21;

PD – 66;

M5S – 31;

Avs – 18

Azione – 8;

FN – 11;

altri 5.

Al Senato il centrodestra otterrebbe 97 seggi mentre il campo largo ne otterrebbe 94

FdI – 39;

FI – 12;

Lega – 8;

PD – 34;

M5S – 18;

Avs – 8;

Azione – 3;

FN – 3;

altri 3.

Questo il risultato se si andasse a votare oggi con la legge elettorale attualmente in discussione (Stabilicum):

Alla Camera il centrodestra otterrebbe 223 seggi mentre il campo largo ne otterrebbe 151

FdI – 137;

FI – 40;

Lega – 38;

NM 5;

PD – 80;

M5S – 39;

Avs – 22;

IV – 9;

Azione – 9;

FN – 12;

altri 5.

Al Senato il centrodestra otterrebbe 111 seggi mentre il campo largo ne otterrebbe 74