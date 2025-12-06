Gli ultimi sondaggi politici mostrano come Fratelli d’Italia freni la sua corsa: il -0,5% rispetto alle ultime rilevazioni spinge il partito della premier Giorgia Meloni al 29,9%.

Avanza il Partito Democratico di Elly Schlein che con il +0,4% raggiunge il 22,1%. Piccole scosse d’assestamento per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che con il +0,1% raggiunge il 12,5%.

Chi sale e chi scende nei sondaggi politici

Qui sotto la Supermedia Youtrend per Agi dei sondaggi sulle intenzioni di voto (con variazioni rispetto al 20 novembre):

Fratelli d’Italia – 29,9% (-0,5%);

Partito Democratico – 22,1% (+0,4%);

Movimento 5 Stelle – 12,5% (+0,1%);

Forza Italia – 9% (-0,1%);

Lega – 8,5% (+0,3%);

Alleanza Verdi e Sinistra – 6,5% (+0,1%);

Azione – 3,1% (-0,2%);

Italia Viva – 2,6% (=);

+Europa – 1,6% (=);

Noi Moderati – 1% (-0,2%).*

* Non rilevato da Tecnè e da Demopolis.

La Supermedia Youtrend/Agi è la media ponderata delle intenzioni di voto. Questa ultima ponderazione include sondaggi realizzati dal 20 al 3 dicembre ed è stata effettuata il 4 dicembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demopolis (data di pubblicazione 2 dicembre), Emg (28 novembre), Eumetra (27 novembre), Ipsos (30 novembre), Ixè (27 novembre), Noto (29 novembre), Only Numbers (25 novembre), Swg (24 novembre e 1° dicembre) e Tecnè (28 novembre). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale sondaggipoliticoelettorali.it.

La situazione delle coalizioni è la seguente:

centro-destra – 48,4%;

centro-sinistra – 30,2%;

Movimento 5 Stelle – 12,5%;

Terzo Polo – 5,7%;

altri – 3,2%.

La situazione alle elezioni europee dell’8 e del 9 giugno 2024:

centro-destra – 46,4%;

centro-sinistra – 32,1%;

Movimento 5 Stelle – 9,8%;

Terzo Polo – 7,1%;

altri – 4,7%.

Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022:

centro-destra – 43,8%;

centro-sinistra – 26,1%;

Movimento 5 Stelle – 15,4%;

Terzo Polo – 7,8%;

altri – 6,9%.

Chi resterebbe fuori dal Parlamento

Il Rosatellum bastona i piccoli partiti che non superano la soglia di sbarramento fissata al 3%. Se oggi si andasse a votare resterebbero fuori dal Parlamento:

Italia Viva di Matteo Renzi (2,6%);

+Europa di Riccardo Magi (1,6%);

Noi Moderati di Maurizio Lupi (1%).

Resterebbero fuori dal Parlamento anche i piccoli partiti inclusi nella voce “altri”: Partito Liberaldemocratico, Democrazia Sovrana Popolare, Partito della Rifondazione Comunista, Movimento Drin Drin e Potere al Popolo, fra gli altri. Purché, come detto, dovessero rifiutarsi di correre in una coalizione.

Astensionismo e indecisione

L’astensionismo in Italia continua a dominare la scena. Lo hanno dimostrato, da ultimo, le ultime elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto. Il sondaggio Ipsos del 27 novembre stima che il 41,5% degli aventi diritto al voto siano astenuti o indecisi, oppure voterebbero scheda bianca o nulla. Tolto il non-voto, è questo il quadro relativo alle preferenze degli elettori italiani:

Astenuti / indecisi / schede bianche o nulle – 41,5%;

Fratelli d’Italia – 17,5%;

Partito Democratico – 12,9%;

Movimento 5 Stelle – 7,3%;

Forza Italia – 5,3%;

Lega – 5%;

Alleanza Verdi e Sinistra – 3,8%;

Azione – 1,8%;

Italia Viva – 1,5%;

+Europa – 0,9%;

Noi Moderati – 0,6%.

Sondaggio sulla giustizia

In primavera si terrà il referendum sulla riforma della giustizia voluta dal Governo. Se oggi si andasse a votare, gli italiani intervistati si esprimerebbero così:

SÌ – 33%;

NO – 24%;

Non so, sono indeciso, non lo dico – 43%.

Il sondaggio è stato realizzato da Ipsos Doxa per Itv Movie ed è stato pubblicato il 2 dicembre. Nota metodologica su sondaggipoliticoelettorali.it.

Sondaggio sulla leva militare

Il 5 dicembre l’Aria che tira ha diffuso il sondaggio Izi sull’ipotesi di ripristinare la leva militare. Le risposte degli intervistati:

sì, per un periodo di 3 mesi – 2,3%;

sì, per un periodo di 6 mesi – 18%;

sì, per un periodo di 12 mesi – 26,2%;

no, dovrebbe essere solo su base volontaria – 21,5%;

no, ma dovrebbe essere obbligatorio il servizio civile – 14,7%;

no, nessun obbligo, né leva militare né servizio civile – 17,2%.