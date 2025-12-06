Sondaggi politici, Meloni rallenta mentre Schlein cresce e Conte regge

Gli ultimi sondaggi elettorali mostrano che FdI è sceso sotto la soglia psicologica del 30%. Il Pd avanza con decisione, più timido il M5S

Foto di Mauro Di Gregorio

Mauro Di Gregorio

Giornalista politico-economico

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Gli ultimi sondaggi politici mostrano come Fratelli d’Italia freni la sua corsa: il -0,5% rispetto alle ultime rilevazioni spinge il partito della premier Giorgia Meloni al 29,9%.

Avanza il Partito Democratico di Elly Schlein che con il +0,4% raggiunge il 22,1%. Piccole scosse d’assestamento per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che con il +0,1% raggiunge il 12,5%.

Chi sale e chi scende nei sondaggi politici

Qui sotto la Supermedia Youtrend per Agi dei sondaggi sulle intenzioni di voto (con variazioni rispetto al 20 novembre):

  • Fratelli d’Italia – 29,9% (-0,5%);
  • Partito Democratico – 22,1% (+0,4%);
  • Movimento 5 Stelle – 12,5% (+0,1%);
  • Forza Italia – 9% (-0,1%);
  • Lega – 8,5% (+0,3%);
  • Alleanza Verdi e Sinistra – 6,5% (+0,1%);
  • Azione – 3,1% (-0,2%);
  • Italia Viva – 2,6% (=);
  • +Europa – 1,6% (=);
  • Noi Moderati – 1% (-0,2%).*

* Non rilevato da Tecnè e da Demopolis.

La Supermedia Youtrend/Agi è la media ponderata delle intenzioni di voto. Questa ultima ponderazione include sondaggi realizzati dal 20 al 3 dicembre ed è stata effettuata il 4 dicembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demopolis (data di pubblicazione 2 dicembre), Emg (28 novembre), Eumetra (27 novembre), Ipsos (30 novembre), Ixè (27 novembre), Noto (29 novembre), Only Numbers (25 novembre), Swg (24 novembre e 1° dicembre) e Tecnè (28 novembre). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale sondaggipoliticoelettorali.it.

La situazione delle coalizioni è la seguente:

  • centro-destra – 48,4%;
  • centro-sinistra – 30,2%;
  • Movimento 5 Stelle – 12,5%;
  • Terzo Polo – 5,7%;
  • altri – 3,2%.

La situazione alle elezioni europee dell’8 e del 9 giugno 2024:

  • centro-destra – 46,4%;
  • centro-sinistra – 32,1%;
  • Movimento 5 Stelle – 9,8%;
  • Terzo Polo – 7,1%;
  • altri – 4,7%.

Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022:

  • centro-destra – 43,8%;
  • centro-sinistra – 26,1%;
  • Movimento 5 Stelle – 15,4%;
  • Terzo Polo – 7,8%;
  • altri – 6,9%.

Chi resterebbe fuori dal Parlamento

Il Rosatellum bastona i piccoli partiti che non superano la soglia di sbarramento fissata al 3%. Se oggi si andasse a votare resterebbero fuori dal Parlamento:

  • Italia Viva di Matteo Renzi (2,6%);
  • +Europa di Riccardo Magi (1,6%);
  • Noi Moderati di Maurizio Lupi (1%).

Resterebbero fuori dal Parlamento anche i piccoli partiti inclusi nella voce “altri”: Partito Liberaldemocratico, Democrazia Sovrana Popolare, Partito della Rifondazione Comunista, Movimento Drin Drin e Potere al Popolo, fra gli altri. Purché, come detto, dovessero rifiutarsi di correre in una coalizione.

Astensionismo e indecisione

L’astensionismo in Italia continua a dominare la scena. Lo hanno dimostrato, da ultimo, le ultime elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto. Il sondaggio Ipsos del 27 novembre stima che il 41,5% degli aventi diritto al voto siano astenuti o indecisi, oppure voterebbero scheda bianca o nulla. Tolto il non-voto, è questo il quadro relativo alle preferenze degli elettori italiani:

  • Astenuti / indecisi / schede bianche o nulle – 41,5%;
  • Fratelli d’Italia – 17,5%;
  • Partito Democratico – 12,9%;
  • Movimento 5 Stelle – 7,3%;
  • Forza Italia – 5,3%;
  • Lega – 5%;
  • Alleanza Verdi e Sinistra – 3,8%;
  • Azione – 1,8%;
  • Italia Viva – 1,5%;
  • +Europa – 0,9%;
  • Noi Moderati – 0,6%.

Sondaggio sulla giustizia

In primavera si terrà il referendum sulla riforma della giustizia voluta dal Governo. Se oggi si andasse a votare, gli italiani intervistati si esprimerebbero così:

  • SÌ – 33%;
  • NO – 24%;
  • Non so, sono indeciso, non lo dico – 43%.

Il sondaggio è stato realizzato da Ipsos Doxa per Itv Movie ed è stato pubblicato il 2 dicembre. Nota metodologica su sondaggipoliticoelettorali.it.

Sondaggio sulla leva militare

Il 5 dicembre l’Aria che tira ha diffuso il sondaggio Izi sull’ipotesi di ripristinare la leva militare. Le risposte degli intervistati:

  • sì, per un periodo di 3 mesi – 2,3%;
  • sì, per un periodo di 6 mesi – 18%;
  • sì, per un periodo di 12 mesi – 26,2%;
  • no, dovrebbe essere solo su base volontaria – 21,5%;
  • no, ma dovrebbe essere obbligatorio il servizio civile – 14,7%;
  • no, nessun obbligo, né leva militare né servizio civile – 17,2%.

