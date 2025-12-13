ANSA Sondaggi politici, stop alla corsa di FdI.

I sondaggi politici certificano la brusca frenata di Fratelli d’Italia: il partito della premier Giorgia Meloni retrocede del -0,7% andando al 29,7%.

Sostanziale stabilità per il Partito Democratico di Elly Schlein, che con il +0,1% va al 22%. È in forte accelerazione il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che con il +0,8% sale al 12,8%.

Chi sale e chi scende nei sondaggi politici

In basso c’è la Supermedia Youtrend per Agi dei sondaggi sulle intenzioni di voto (con la variazione rispetto al 27 novembre):

Fratelli d’Italia – 29,7% (-0,7%);

Partito Democratico – 22% (+0,1%);

Movimento 5 Stelle – 12,8% (+0,8%);

Forza Italia – 8,7% (-0,2%);

Lega – 8,3% (=);

Alleanza Verdi e Sinistra – 6,6% (+0,1%);

Azione – 3,2% (-0,2%);

Italia Viva – 2,5% (-0,3%);

+Europa – 1,8% (+0,3%);

Noi Moderati – 1% (-0,1%).*

* Non rilevato da Tecnè.

La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna include sondaggi realizzati dal 27 novembre al 10 dicembre ed è stata effettuata l’11 dicembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. Qui i sondaggi della settimana precedente.

I sondaggi considerati sono stati realizzati da Demopolis (data di pubblicazione 4 dicembre), Emg (28 novembre e 4 dicembre), Eumetra (27 novembre e 4 dicembre), Ipsos (30 novembre), Ixè (27 novembre), Noto (29 novembre e 2 dicembre), Swg (1 e 8 dicembre), Tecnè (28 novembre e 5 dicembre) e Youtrend (10 dicembre).

I risultati mostrano che il campo progressista (centro-sinistra e M5S) è in crescita e ha raggiunto quota 43,2%, mentre la coalizione di centro-destra è a quota 47,7%.

La situazione delle coalizioni è la seguente:

centro-destra – 47,7%;

centro-sinistra – 30,4%;

Movimento 5 Stelle – 12,8%;

Terzo Polo – 5,7%;

altri – 3,4%.

La situazione alle elezioni europee dell’8 e del 9 giugno 2024:

centro-destra – 46,4%;

centro-sinistra – 32,1%;

Movimento 5 Stelle – 9,8%;

Terzo Polo – 7,1%;

altri – 4,7%.

Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022:

centro-destra – 43,8%;

centro-sinistra – 26,1%;

Movimento 5 Stelle – 15,4%;

Terzo Polo – 7,8%;

altri – 6,9%.

Chi resterebbe fuori dal Parlamento

Il Rosatellum stronca i piccoli partiti che non superano la soglia di sbarramento del 3%. Se oggi si andasse a votare sarebbero tre i partiti a restare fuori dal Parlamento:

Italia Viva di Matteo Renzi (2,5%);

+Europa di Riccardo Magi (1,8%);

Noi Moderati di Maurizio Lupi (1%).

Resterebbero fuori dal Parlamento anche i piccoli partiti inclusi nella voce “altri”: Partito Liberaldemocratico, Democrazia Sovrana Popolare, Partito della Rifondazione Comunista, Movimento Drin Drin e Potere al Popolo, fra gli altri. Purché, come detto, dovessero rifiutarsi di correre in una coalizione.

Astensionismo e indecisione

L’astensionismo in Italia continua ad essere fortissimo. Le ultime elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto lo hanno confermato. Il sondaggio Ipsos del 27 novembre stima che il 41,5% degli aventi diritto al voto siano astenuti o indecisi, oppure voterebbero scheda bianca o nulla. Tolto il non-voto, è questo il quadro relativo alle preferenze degli elettori italiani:

Astenuti / indecisi / schede bianche o nulle – 41,5%;

Fratelli d’Italia – 17,4%;

Partito Democratico – 12,9%;

Movimento 5 Stelle – 7,5%;

Forza Italia – 5,1%;

Lega – 4,9%;

Alleanza Verdi e Sinistra – 3,9%;

Azione – 1,9%;

Italia Viva – 1,5%;

+Europa – 1,1%;

Noi Moderati – 0,6%.

Il referendum sulla Giustizia

Only Numbers ha realizzato un sondaggio sulla Giustizia per Porta a Porta, che è stato diffuso in data 12 dicembre.

La domanda: “Se il referendum confermativo sulla Giustizia si tenesse oggi, Lei come voterebbe?”.

Le risposte:

voterei SÌ, per confermare la riforma – 38,3%;

voterei NO, per bocciare la riforma – 29,4%;

sono indeciso – 32,3%.

Utilizzo degli asset russi congelati

Sempre Only Numbers per Porta a Porta ha chiesto agli intervistati se fossero favorevoli o contrari “all’utilizzo dei beni finanziari congelati della Russia per finanziare il riarmo e la ricostruzione dell’Ucraina”.

Le riposte: