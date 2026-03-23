L’affluenza per il referendum Giustizia 2026 del 22 e 23 marzo 2026 è un vero record un record. Il primo giorno di votazioni, domenica 22 marzo, si è concluso con un’affluenza alle ore 23:00 pari al 46,07% degli aventi diritto. Il secondo giorno si è concluso sfiorando il 60%.
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Indice
I dati di lunedì 23 marzo
Di seguito i dati aggiornati alle 17:05. Mancano ancora poche sezioni per il dato definitivo dell’affluenza.
|Regione
|Sezioni
|% ore 15
|Italia
|61.530 su 61.533
|58,93
|Abruzzo
|1.628 su 1.628
|60,50
|Basilicata
|683 su 683
|53,26
|Calabria
|2.407 su 2.407
|48,38
|Campania
|5.824 su 5.824
|50,38
|Emilia-Romagna
|4.525 su 4.525
|66,67
|Friuli-Venezia Giulia
|1.354 su 1.354
|61,64
|Lazio
|5.311 su 5.314
|61,68
|Liguria
|1.784 su 1.784
|62,24
|Lombardia
|9.258 su 9.258
|63,75
|Marche
|1.570 su 1.570
|63,77
|Molise
|393 su 393
|54,03
|Piemonte
|4.790 su 4.790
|62,62
|Puglia
|4.032 su 4.032
|52,04
|Sardegna
|1.847 su 1.847
|52,84
|Sicilia
|5.306 su 5.306
|46,13
|Toscana
|3.923 su 3.923
|66,27
|Trentino-Alto Adige
|1.019 su 1.019
|52,45
|Umbria
|997 su 997
|65,06
|Valle d’Aosta
|150 su 150
|58,59
|Veneto
|4.729 su 4.729
|63,47
L’affluenza di domenica 22 marzo
I numeri hanno superato quelli di un altro referendum costituzionale particolarmente sentito dalla popolazione, ovvero quello sulla riduzione del numero dei parlamentari del 2020. All’epoca, alle 23:00, l’affluenza fu del 39,37% e già allora venne giudicata assolutamente importante. Oggi il dato è stato superato ampiamente. Il voto è aperto fino alle ore 15:00 del 23 marzo.
Di seguito i numeri sull’affluenza al referendum Giustizia, relativamente al primo giorno di voto:
|Regioni
|Sezioni
|% ore 12
|% ore 19
|% ore 23
|Italia
|61.533 su 61.533
|14,92
|38,89
|46,07
|Abruzzo
|1.628 su 1.628
|14,07
|39,19
|46,56
|Basilicata
|683 su 683
|9,84
|30,48
|39,88
|Calabria
|2.407 su 2.407
|9,74
|29,34
|35,7
|Campania
|5.824 su 5.824
|10,95
|29,89
|37,78
|Emilia-Romagna
|4.525 su 4.525
|19,44
|46,28
|53,7
|Friuli-Venezia Giulia
|1.354 su 1.354
|17,86
|42,48
|48,55
|Lazio
|5.314 su 5.314
|16,28
|41,2
|48,23
|Liguria
|1.784 su 1.784
|17,49
|41,96
|48,18
|Lombardia
|9.258 su 9.258
|17,56
|44,97
|51,83
|Marche
|1.570 su 1.570
|15,63
|41,28
|49,41
|Molise
|393 su 393
|11,48
|32,61
|39,78
|Piemonte
|4.790 su 4.790
|14,42
|41,57
|48,94
|Puglia
|4.032 su 4.032
|12,13
|30,96
|39
|Sardegna
|1.847 su 1.847
|14,07
|32,99
|39,09
|Sicilia
|5.306 su 5.306
|10,02
|28,75
|34,94
|Toscana
|3.923 su 3.923
|16,9
|44,69
|52,49
|Trentino-Alto Adige
|1.019 su 1.019
|13,36
|35,09
|41,34
|Umbria
|997 su 997
|14,37
|42,12
|50,11
|Valle d’Aosta
|150 su 150
|14,8
|37,98
|44,25
|Veneto
|4.729 su 4.729
|17,06
|43,22
|50,55
Nord “batte” Sud e Isole: l’analisi
I dati raccontano una storia:
- l’affluenza cresce man mano che ci si sposta da Sud verso il Nord;
- regioni come l’Emilia-Romagna (53,7%), la Lombardia (51,83%) e il Veneto (50,55%) superano abbondantemente la soglia psicologica del 50% già alla chiusura della prima giornata di votazioni;
- al Sud e nelle Isole la partecipazione è sensibilmente più bassa e in particolare la Sicilia (34,94%), la Calabria (35,7%) e la Campania (37,78%) mostrano i dati più freddi, con distacchi che arrivano a quasi 20 punti percentuali rispetto alle regioni più attive.
Sembra paradossale parlare di affluenza in un referendum costituzionale, che non ha quorum. Ma il dato sull’affluenza non è neutro: per giorni, infatti, prima di chiudersi nel silenzio elettorale dettato dalla legge sulla par condicio, i sondaggisti hanno evidenziato come, secondo le proiezioni, la vittoria del Sì o la vittoria del No sarebbe stata legata a doppio filo al dato sull’affluenza. Si può ipotizzare che in diverse regioni gli elettori abbiano interiorizzato questa consapevolezza, che li ha spinti a recarsi in massa alle urne.
L’affluenza per gli scorsi referendum costituzionali
I referendum costituzionali in Italia sono stati cinque, contando anche quello del 22 e 23 marzo 2026.
Il 7 ottobre 2001 si tenne il referendum sulla Modifica al titolo V della parte seconda della Costituzione: l’affluenza finale fu del 34,05% e vinse il Sì con il 64,21%.
Il 25 e 26 giugno 2006 si tenne il referendum sulla Modifica alla parte seconda della Costituzione: ebbe un’affluenza al 52,46% e vinse il No con il 61,29%.
Il 4 dicembre 2016 fu la volta del referendum costituzionale voluto da Matteo Renzi e concernente Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione. Con un’affluenza del 65,48%, vinse il No con il 59,12%.
Il 20 e 21 settembre 2020 toccò al referendum sulle Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari. Con un’affluenza del 51,12%, vinse il Sì con il 69,96% dei voti.