Fonte: ANSA Giorgia Meloni ed Elly Schlein, capilista alle Europee per il Centro

Le liste dei candidati alle prossime elezioni Europee, che si terranno l’8 e il 9 giugno 2024, sono ormai ufficiali. La scadenza delle 20 del 1° maggio, orario entro cui presentare i nomi per il voto, ha infatti portato a ufficializzare le liste per le cinque circoscrizioni (Nord ovest, Nord est, Centro, Sud e Isole) per correre alla prossima tornata elettorale europea che formerà il Parlamento Europeo per il prossimo quinquennio. Sono 76 i posti a disposizione per l’Italia, con numerosi big della politica nostrana che concorreranno, chi da capolista chi da “semplice” candidato, in tutte le Circoscrizioni o soltanto in alcune.

Ma chi sono i candidati? Vediamo nel dettaglio quali sono le liste che si presentano nella Circoscrizione Centro, quali sono i capilista e tutti i candidati.

Circoscrizione Centro, le Regioni e i seggi a disposizione

Della Circoscrizione Centrale, o del Centro, fanno parte Lazio, Marche, Toscana e Umbria. Si tratta di una Circoscrizione che mette in palio 15 dei 76 seggi a disposizione per l’Italia.

Gli elettori troveranno alle urne una scheda di colore rossa.

Le liste dei candidati per il Centro

Di seguito le liste presentate per la Circoscrizione Centro, o Centrale, per le elezioni Europee dell’8 e 9 giugno e i relativi capilista.

I candidati di Fratelli d’Italia

Per la Circoscrizione Centro Fratelli d’Italia ha deciso di candidare come capolista la premier Giorgia Meloni.

Giorgia Meloni detta Giorgia;

Nicola Procaccini;

Carla Cappiello;

Francesco Carducci Artenisio detto Carducci;

Dorina Casadei;

Carlo Ciccioli;

Civita Di Russo detta Civita;

Mario Pellegrini;

Anita Privitera;

Maria Veronica Rossi;

Antonella Sberna;

Marco Squarta;

Francesco Torselli;

Stefano Tozzi;

Manuel Vescovi.

I candidati della Lega per il Centro

Per la Circoscrizione Centro il capolista della Lega sarà Roberto Vannacci. Assente Matteo Salvini, che non si è candidato a differenza di tanti altri leader politici.

Roberto Vannacci;

Susanna Ceccardi;

Claudio Borghi;

Anna Cinzia Bonfrisco;

Mirco Carloni;

Valeria Alessandrini;

Mario Abbruzzese;

Davide Bordoni;

Franco Cardinale;

Laura Cartaginese;

Francesca Dionisi;

Anna Menghi;

Giovanna Miele;

Antonio Tacconi;

Matilde Tasselli.

I candidati per le Europee di Forza Italia

Forza Italia, invece, punta tutto sul leader Antonio Tajani come capolista nella Circoscrizione Centro per le prossime Europee.

Antonio Tajani;

Francesca Peppucci;

Salvatore De Meo;

Alessandra Mussolini;

Giorgio Silli;

Marco Baldassarri;

Rossella Chiusaroli;

Graziella Ciriaci;

Valentina Corsetti;

Maria Chiara Fazio;

Jacopo Ferri;

Alessandro Ghinelli;

Lorenzo Grassini;

Tiziana Pepe;

Renata Polverini.

I candidati del Partito Democratico

Dopo aver annunciato la propria candidatura, la segretaria dem Elly Schlein ha deciso di essere la capolista al Centro per il Pd.

Elly Schlein;

Nicola Zingaretti;

Camilla Laureti;

Marco Tarquinio;

Beatrice Covassi;

Dario Nardella;

Daniela Rondinelli;

Matteo Ricci;

Elena Improta;

Humberto Insolera;

Alessia Morani;

Marco Pacciotti;

Teresa Bartoli;

Antonio Mazzeo;

Michele Franchi.

I candidati del Movimento 5 Stelle

Per il M5s a fare da guida nella Circoscrizione Centro sarà la coppia formata dall’ex calciatrice Carolina Morace e Dario Tamburrano. Assente tra i candidati il leader del partito Giuseppe Conte.

Carolina Morace;

Dario Tamburrano;

Gianluca Ferrara;

Giovanna Basile;

Giusy Esposito;

Valentina Fazio;

Federica Lauretti;

Giuliano Pacetti;

Stefania Volpi;

Sergio Romagnoli;

Mirella Emiliozzi;

Valentina Pococacio;

Emanuele Ceccato;

Luca Alloatti;

Stefano Cecere.

I candidati di Azione per il Centro

Carlo Calenda, invece, sarà capolista per Azione.

Carlo Calenda;

Elena Bonetti;

Alessio D’Amato;

Cristina Bibolotti;

Vincenzo Camporini;

Nataliya Kudryk;

Germano Craia;

Barbara Masini;

Massimo Seri;

Debora Pacifici;

Luciano Spigliantini;

Rossella Pera;

Umberto Trenta;

Gabriella Ga Yeng Zanzanaini;

Luca Pietro Ungaro.

I candidati di Alleanza Verdi e Sinistra

Per la Circoscrizione Centrale Avs punta tutto su Ignazio Marino.

Ignazio Roberto Maria Marino;

Marilena Grassadonia;

Massimiliano Smeriglio;

Luca Boccoli;

Francesca Arca;

Cecilia Bassi;

Paola Bernasconi;

Luciano Conte detto Lucio;

Lucrezia Iurlaro;

Antonio Natali;

Christian Raimo;

Agnese Santarelli;

Sabrina Santelli;

Pierluigi Vossi;

Sergio Ulgiati.

Stati Uniti d’Europa, la lista dei candidati

Nata dall’accordo elettorale tra +Europa e Italia Viva, la lista Stati Uniti d’Europa ha come capolista del Centro Giandomenico Caiazza.