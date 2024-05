Fonte: ANSA Domenico Mimmo Lucano e Roberto Vannacci, candidati alle Europee per il Sud

Le liste dei candidati alle prossime elezioni Europee, che si terranno l’8 e il 9 giugno 2024, sono ufficiali. La scadenza delle 20 del 1° maggio, orario entro cui presentare i nomi per il voto, ha infatti portato a chiudere le liste per le cinque circoscrizioni (Nord ovest, Nord est, Centro, Sud e Isole) per correre alla prossima tornata elettorale europea che formerà il Parlamento Europeo per il prossimo quinquennio. Sono 76 i posti a disposizione per l’Italia, con numerosi big della politica nostrana che concorreranno, chi da capolista chi da “semplice” candidato, in tutte le Circoscrizioni o soltanto in alcune.

Ma chi sono? Vediamo nel dettaglio quali sono le liste che si presentano nella Circoscrizione Sud, quali sono i capilista e tutti i candidati.

Circoscrizione Sud, le Regioni e i seggi a disposizione

Della Circoscrizione Meridionale, o del Sud, fanno parte Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia. Si tratta di una Circoscrizione che mette in palio 18 dei 76 seggi a disposizione per l’Italia.

Gli elettori troveranno alle urne una scheda di colore arancione.

Le liste dei candidati per il Sud

Di seguito le liste presentate per la Circoscrizione Sud, o Meridionale, per le elezioni Europee dell’8 e 9 giugno e i relativi capilista.

I candidati di Fratelli d’Italia

Per la Circoscrizione Sud Fratelli d’Italia ha deciso di candidare come capolista la premier Giorgia Meloni.

Giorgia Meloni detta Giorgia;

Nicola Benedetto;

Arsilia Amatruda;

Antonio Ambrosio;

Marco Cerreto;

Nicola D’Ambrosio detto Dambrosio;

Luciana De Francesco;

Mariangela Di Biase;

Raffaella Docimo;

Ines Fruncillo;

Alberico Gambino;

Chiara Maria Gemma;

Giovanna Greco;

Elena Marrazzi;

Denis Domenico Nesci;

Michele Picaro;

Vittorio Sgarbi;

Francesco Ventola.

I candidati della Lega per il Centro

Per la Circoscrizione Sud il capolista della Lega sarà Roberto Vannacci. Assente Matteo Salvini, che non si è candidato a differenza di tanti altri leader politici.

Roberto Vannacci;

Simona Loizzo;

Valentino Grant;

Roberto Marti;

Aldo Patriciello;

Luigi Barone;

Laura Cucchiarella;

Maria Giovanna Fiume;

Santo Gagliardi;

Marica Grande;

Francesca Magliano Invitti;

Filippo Mancuso;

Anna Carmela Minuto;

Carmela Rescigno;

Angela Russo;

Dante Santoro;

Joseph Splendido;

Matilde Tasselli.

I candidati per le Europee di Forza Italia

Forza Italia, invece, punta tutto sul leader Antonio Tajani come capolista nella Circoscrizione Sud per le prossime Europee.

Antonio Tajani;

Isabella Adinolfi;

Fulvio Martusciello;

Alessandra Mussolini;

Lucia Vuolo;

Giuseppina Princi;

Paolo Soccorso Dell’Erba;

Antonella Ballone;

Angelo D’Agostino;

Laura De Mola;

Raffaele De Rosa;

Eliseo Iannini;

Sonia Palmeri;

Barbara Ricci;

Riccardo Rosa;

Alessandro Sacchi;

Francesca Salatiello;

Marcello Vernola.

I candidati del Partito Democratico

Dopo aver annunciato la propria candidatura, la segretaria dem Elly Schlein ha deciso di lasciare il posto da capolista al Sud a Lucia Annunziata.

Lucia Annunziata;

Antonio Decaro;

Pina Picierno;

Sandro Ruotolo;

Jasmine Cristallo;

Francesco Forte;

Manola Di Pasquale;

Luigi Tassone;

Shady Alizadeh;

Franceso Todisco;

Giuseppina Paterna;

Nicola Campanile;

Annamaria Becci;

Massimo Schiavone;

Georgia Tramacere;

Raffaele Topo;

Carmela Saulino;

Gianmario Spada.

I candidati del Movimento 5 Stelle

Per il M5s a fare da guida nella Circoscrizione Sud sarà la coppia formata Pasquale Tridico e Valentina Palmisano. Assente tra i candidati il leader del partito Giuseppe Conte.

Pasquale Tridico;

Valentina Palmisano;

Mario Furore;

Maurizio Sibilio;

Maura Sarno;

Danilo Della Valle;

Laura De Vita;

Valentina Corneli;

Gaia Silvestri;

Fabio Stella;

Lelio Mancino;

Giuseppe Nunziato Belcastro;

Francesca Anna Ruggiero;

Felicia Gaudiano;

Annunziata Coppola;

Maria Anna Labarile;

Riccardo Di Palma;

Vincenzo Incampo.

I candidati di Azione per il Sud

Carlo Calenda, invece, sarà capolista per Azione.

Carlo Calenda;

Elena Bonetti;

Marcello Pittella;

Ramona Calafiore;

Luigi Casciello;

Carmela Craca;

Francesco De Nisi;

Libera D’Amelio;

Giuseppe Ferrandino;

Paola Fanfarillo Manganiello;

Dario Galantino;

Danila Iacovelli;

Valerio Poti;

Lucia Iodice;

Stefania Postorivo;

Giuseppe Sommese;

Barbara Preziosi.

I candidati di Alleanza Verdi e Sinistra

Per la Circoscrizione Sud Avs punta tutto su Domenico “Mimmo” Lucano.

Domenico Lucano detto Mimmo;

Rosa D’Amato;

Francesco Emilio Borrelli;

Anna Grazia Maraschio;

Souzan Fatayer detta Susan;

Fabio Armano;

Fedele Cannerozzi;

Natale Cuccurese;

Maria Pia Funaro;

Giovanni Germano;

Francesca Imperatore;

Alessandra Mariano;

Anna Orabona;

Giulia Persico;

Gerardo Pontecorvo;

Valeria Spinelli;

Rosario Ternullo;

Sergio Ulgiati.

Stati Uniti d’Europa, la lista dei candidati

Nata dall’accordo elettorale tra +Europa e Italia Viva, la lista Stati Uniti d’Europa ha come capolista del Sud Vincenzo Maraio.

Vincenzo Maraio detto Enzo;

Manuela Zambrano;

Nicola Caputo;

Alessandrina Lonardo Mastella;

Teresa Bellanova;

Caterina Miraglia;

Alfonso Maria Gallo;

Emanuela Pistoia;

Massimiliano Stellato;

Stefano Mascaro;

Adriano Pasculli De Angelis;

Giovanna Catacchio;

Giuseppe Varacalli;

Filomena Greco;

Antonio Rubino;

Elenora Stomeo detta Claudia;

Annunziata Paese;

Matteo Renzi.

Tutti i candidati alle Europee

