La Circoscrizione dell'Italia insulare (Isole) è ricca di nomi di big della politica per le elezioni Europee: Meloni sfida Schlein per uno degli 8 seggi

Fonte: ANSA Giorgia Meloni, capolista di FdI nelle Europee per le Isole

Le liste dei candidati alle prossime elezioni Europee, che si terranno l’8 e il 9 giugno 2024, sono ufficiali. Alle 20 di mercoledì 1 maggio, infatti, è scaduto il termine per depositare le liste per le cinque circoscrizioni (Nord ovest, Nord est, Centro, Sud e Isole) per correre alla prossima tornata elettorale europea che formerà il Parlamento Europeo per il prossimo quinquennio. Sono 76 i posti a disposizione per l’Italia, con numerosi big della politica nostrana che concorreranno, chi da capolista chi da “semplice” candidato, in tutte le Circoscrizioni o soltanto in alcune.

Ma chi sono? Vediamo nel dettaglio quali sono le liste che si presentano nella Circoscrizione Isole, quali sono i capilista e tutti i candidati.

Circoscrizione Isole, le Regioni e i seggi a disposizione

Della Circoscrizione Isole, o Italia insulare, fanno parte Sardegna e Sicilia. Si tratta di una Circoscrizione che mette in palio 8 dei 76 seggi a disposizione per l’Italia.

Gli elettori troveranno alle urne una scheda di colore rosa.

Le liste dei candidati per le Isole

Di seguito le liste presentate per la Circoscrizione Isole, o Italia insulare, per le elezioni Europee dell’8 e 9 giugno e i relativi capilista.

I candidati di Fratelli d’Italia

Per la Circoscrizione Isole Fratelli d’Italia ha deciso di candidare come capolista la premier Giorgia Meloni.

Giorgia Meloni detta Giorgia;

Salvatore Deidda detto Sasso;

Elvira Amata;

Massimiliano Giammusso detto Massi detto Musso;

Giuseppe Milazzo;

Ruggero Benedetto Italo Razza;

Giuseppa Savarino detta Giusi;

Alessia Scorpo.

I candidati della Lega per le Isole

Per la Circoscrizione Isole il capolista della Lega sarà Annalisa Tardino. Assente Matteo Salvini, che non si è candidato a differenza di tanti altri leader politici.

Annalisa Tardino;

Roberto Vannacci;

Ester Bonafede;

Antonino Germanà;

Michelina Lunesu;

Francesca Reitano;

Raffaele Stancanelli;

Girolamo Turano.

I candidati per le Europee di Forza Italia

Forza Italia, invece, punta su Caterina Chinnici come capolista nella Circoscrizione Isole per le prossime Europee.

Caterina Chinnici;

Michele Cossa;

Maddalena Calia;

Massimo Dell’Utri;

Marco Falcone;

Bernardette Grasso;

Margherita La Rocca Ruvolo;

Edmondo Tamajo.

I candidati del Partito Democratico

Dopo aver annunciato la propria candidatura, la segretaria dem Elly Schlein ha deciso di essere la capolista per la Circoscrizione Isole per il Pd.

Elly Schlein;

Antonio Nicita;

Lidia Tilotta;

Pietro Bartolo;

Angela Quaquero;

Giuseppe Lupo;

Maria Flavia Timbro;

Giuseppe Belvisi.

I candidati del Movimento 5 Stelle

Per il M5s a fare da guida nella Circoscrizione Isole sarà la coppia formata Giuseppe Antoci e Cinzia Pilo. Assente tra i candidati il leader del partito Giuseppe Conte.

Giuseppe Antoci;

Cinzia Pilo;

Patrizio Cinque;

Antonella Di Prima;

Virginia Farruggia;

Matteo Porcu;

Antonino Randazzo;

Matilde Montaudo.

I candidati di Azione per le Isole

Carlo Calenda, invece, sarà capolista per Azione.

Carlo Calenda;

Sonia Alfano;

Gianfranco Damiani;

Martina Benoni;

Gianni Palazzolo;

Rosanna Cocomero;

Nicola Trudu;

Elena Bonetti.

I candidati di Alleanza Verdi e Sinistra

Per la Circoscrizione Isole Avs punta tutto su Leoluca Orlando.

Leoluca Orlando;

Ilaria Salis;

Domenico Lucano detto Mimmo

Cinzia Dato;

Emanuele Barbara;

Giuliana Fiertler detta Firtler;

Francesco Muscau;

Stefania Pagliazzo.

Stati Uniti d’Europa, la lista dei candidati

Nata dall’accordo elettorale tra +Europa e Italia Viva, la lista Stati Uniti d’Europa ha come capolista delle Isole Rita Bernardini.

Rita Bernardini;

Francesco Concetto Calanna;

Fabrizio Micari;

Valentina Falletta;

Pietrina Putzolu;

Luca Ballatore;

Carola Politi;

Matteo Renzi.

Tutti i candidati alle Europee

Come detto, per le elezioni Europee i vari candidati possono decidere di correre per una, alcune o tutte e cinque le Circoscrizioni presenti. Oltre a quella delle Isole ecco quindi tutti i candidati per le altre Circoscrizioni: