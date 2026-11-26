123RF Decreto Scuola, fiducia alla Camera: tutte le novità su assunzioni Gps, sostegno, Pei e libri digitali.

Il Decreto Scuola è legge. Nella giornata del 26 novembre la Camera ha dato il via libera definitivo al provvedimento con 142 voti favorevoli, 112 contrari e 4 astenuti, tra le proteste delle opposizioni, che in Aula hanno esposto cartelli con la scritta “A scuola nessuno è straniero”.

Il voto finale è arrivato dopo che la Camera aveva approvato la questione di fiducia posta dal Governo sul Decreto Scuola (decreto-legge n. 170 del 30 settembre 2026) con 180 voti favorevoli, 112 contrari e 4 astensioni. Il voto sulla fiducia, arrivato nella serata del 25 novembre dopo che il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani l’aveva posta nella giornata del 24 novembre, ha consentito all’Aula di adottare lo stesso testo già licenziato dal Senato.

Il provvedimento, suddiviso in cinque capi e venti articoli, interviene su reclutamento, inclusione scolastica, spese delle famiglie, risorse per il personale e sicurezza nelle aule.

Decreto Scuola è legge, che succede adesso

Con il voto finale della Camera l’iter parlamentare si è concluso. Prima dell’approvazione definitiva i deputati hanno esaminato gli ordini del giorno, che impegnano il governo su alcuni temi ma non modificano il testo del decreto. Ora mancano soltanto la firma del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che dovranno arrivare entro il 29 novembre, data di scadenza del decreto-legge.

Assunzioni da prima fascia Gps e anno di prova

Una delle novità più attese dai docenti precari riguarda l’apertura di un ulteriore canale di reclutamento per le immissioni in ruolo a partire dall’anno scolastico 2027/2028. Si potrà infatti attingere direttamente dalla prima fascia delle Gps (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) non soltanto per i posti di sostegno, ma anche per le cattedre di posto comune rimaste libere dopo le ordinarie operazioni di assunzione.

Questo meccanismo affiancherà le tradizionali procedure concorsuali per coprire i posti vacanti e riguarderà i docenti abilitati inseriti nelle graduatorie provinciali. Sul piano applicativo resta comunque da chiarire come verrà conteggiato l’anno di formazione e prova all’interno del periodo di permanenza obbligatoria presso la scuola di assegnazione.

Sostegno, nuove scadenze

Il testo del Decreto Scuola introduce regole precise e scadenze differenziate per la redazione del Pei (Piano educativo individualizzato) dedicato agli alunni con disabilità:

studenti di nuova iscrizione o nuova certificazione > il Pei provvisorio dovrà essere predisposto entro giugno, mentre l’approvazione definitiva è fissata entro il 15 ottobre;

studenti già inseriti in un percorso di inclusione nella stessa scuola > il Pei definitivo andrà redatto entro giugno, ferma restando la possibilità di apportare aggiornamenti e integrazioni entro il 15 ottobre e anche successivamente, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa.

Per tutelare la continuità didattica, la norma consente inoltre di confermare i docenti di sostegno e gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione già assegnati nell’anno precedente. Sul fronte organizzativo, le scuole dovranno agevolare la partecipazione delle famiglie alle riunioni del Glo (Gruppo di lavoro operativo), permettendone lo svolgimento anche in modalità telematica sincrona.

Libri scolastici digitali a metà prezzo

Per alleggerire le spese delle famiglie, il decreto obbliga gli editori a rendere disponibile una versione elettronica dei libri di testo scolastici e universitari a un prezzo inferiore di almeno il 50% rispetto all’edizione cartacea corrispondente.

Sarà inoltre consentito stampare una quota del testo digitale, fino a un massimo del 15% dell’opera. Proprio questa disposizione ha generato tensioni nella maggioranza durante il passaggio in Commissione Cultura del 23 novembre. Forza Italia aveva presentato un emendamento per cancellare la norma sui testi digitali introdotta al Senato, spingendo anche Fratelli d’Italia a depositare alcune proposte di modifica. Per rispettare i tempi ristretti della conversione in legge, tutti gli emendamenti sono stati poi ritirati e l’esame è stato rimesso direttamente all’Aula.

La maggioranza ha poi trovato l’intesa alla Camera su un ordine del giorno unitario che impegna il governo a escludere le scuole primarie dall’obbligo e a rinviare l’entrata in vigore per le scuole medie. La norma resta però nel testo approvato: per modificarla servirà un successivo intervento legislativo.

Tetto del 30% agli alunni stranieri

Il decreto conferma la soglia massima del 30% di alunni stranieri per classe, che dal prossimo anno scolastico si applicherà alle classi prime. Il limite non si applica però agli studenti che abbiano già acquisito un’adeguata conoscenza della lingua italiana. Per favorire il bilanciamento nelle classi con alunni stranieri di prima iscrizione, vengono garantiti fondi per lezioni aggiuntive di potenziamento dell’italiano, affiancati da corsi di lingua rivolti ai genitori poco avvezzi all’italiano.

Per i genitori stranieri che, dopo una prima diffida, non frequentano il corso gratuito di italiano prescritto dai servizi sociali sono previste multe da 200 a 1.000 euro. Sarà la scuola a segnalare i casi in cui le persistenti difficoltà linguistiche dei genitori ostacolano il percorso scolastico del figlio o incidono sul suo comportamento in classe o sul rispetto degli impegni presi con l’istituto.

Nel testo trova spazio anche il divieto di indossare burqa e niqab a scuola, con sanzioni per chi si presenta in classe con il velo integrale.

Più risorse per il personale scolastico

Raddoppia per il 2026 la dotazione aggiuntiva del Fondo per la valorizzazione del personale scolastico, che sale da 30 a 60 milioni di euro, mentre restano confermati i 40 milioni già stanziati per il 2027. Questi fondi serviranno a finanziare attività di orientamento, inclusione, formazione dei docenti, contrasto alla dispersione scolastica e adempimenti legati all’accordo sull’istruzione con l’Unione Europea.

Cyberbullismo

Presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito nasce infine un fondo dotato di un milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per promuovere un uso consapevole e responsabile delle tecnologie digitali tra gli studenti. Le risorse aggiuntive del Fondo permanente contro il cyberbullismo sosterranno anche progetti dedicati all’educazione alle relazioni, all’affettività, alle pari opportunità, al rispetto reciproco e alla prevenzione della violenza contro le donne.

L’Osservatorio sui libri di testo e le proteste delle opposizioni

Tra gli ordini del giorno approvati c’è anche quello presentato da Fratelli d’Italia, su cui il governo ha espresso parere favorevole, che chiede di valutare l’istituzione di un Osservatorio sul pluralismo dei libri di testo. L’organismo dovrebbe segnalare a scuole ed editori i contenuti giudicati “non conformi alle linee nazionali” e poco equilibrati su temi storici, civili e sociali.

Dure le critiche delle opposizioni. Per la segretaria del Pd Elly Schlein si tratta di “un pessimo decreto. Alla scuola non servono tetti per cacciare i bambini stranieri, servono tetti che non cadano sulle teste degli alunni, e quindi un grande investimento sull’edilizia scolastica e sul personale”.