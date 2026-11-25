ANSA Sondaggi politici, il centrosinistra supera il centrodestra: 45% contro 43,4%.

Secondo gli ultimi sondaggi politici, la coalizione di centrosinistra se si votasse oggi vincerebbe le elezioni con il 45% delle preferenze, ottenendo anche il premio di stabilità. Il centrodestra resta indietro col 43,4%.

Questa la situazione dei tre maggiori partiti: Fratelli d’Italia 28,4%, Partito Democratico 20,5%, Movimento 5 Stelle 12,8%.

Sondaggi politici oggi

Qui sotto l’ultimo sondaggio Swg per il Tg di La7 del direttore Enrico Mentana, con data di diffusione 23 novembre 2026 e variazione rispetto alla settimana precedente.

Coalizione di centrosinistra – 45% (+0,1%):

Partito Democratico – 20,5% (-0,2%);

Movimento 5 Stelle – 12,8% (+0,3%);

Alleanza Verdi e Sinistra – 6,3% (+0,1%);

Italia Viva / Casa Riformista – 2,2% (-0,2%);

+Europa – 1,3% (=);

altri partiti di centrosinistra – 1,9% (+0,1%).

Coalizione di centrodestra – 43,4% (-0,2%):

Fratelli d’Italia – 28,4% (-0,2%);

Forza Italia – 7% (-0,1%);

Lega – 5,9% (+0,2%);

Noi Moderati – 1,1% (=);

Sindaci d’Italia / Sud chiama Nord – 1% (-0,1%).

Altri partiti fuori dalle coalizioni di destra e sinistra:

Futuro Nazionale – 5,9% (+0,1%);

Azione con Spazio Pubblico – 3,3% (+0,2%);

altre liste – 2,4% (-0,2%).

Non si esprime il 27% (-1%) degli intervistati.

Rispetto alla settimana passata, cala il numero di astenuti e indecisi (-1%) mentre il centrosinistra si porta in testa anche grazie al supporto delle liste minori che tutte insieme valgono l’1,9%.

Per quanto riguarda il centrodestra, invece, attualmente i sondaggi considerano i quattro azionisti della maggioranza (FdI, FI, Lega, NM) più SCN di Cateno De Luca, che a livello nazionale darà il suo appoggio a Meloni mentre a livello regionale mantiene le mani libere. Mancano i partiti minori.

Nota metodologica

Sondaggio realizzato da Swg S.p.A. per conto di La7 S.p.A.. Indagine condotta con tecnica mista CATI-CAMI-CAWI su un campione di 1.200 soggetti maggiorenni residenti in Italia (4.273 non rispondenti) tra il 18 e il 23 novembre 2026. Il campione è stratificato per zona e prevede quote per età e sesso. Il margine di errore statistico dei dati riportati è del 2,8% al livello di confidenza del 95%. Il documento informativo completo del sondaggio è disponibile sul sito sondaggipoliticoelettorali.it.

Sondaggio sull’operato del Governo

Per completare il quadro, qui sotto si riportano alcuni dati presi dal sondaggio BiDiMedia del 23 novembre in merito al gradimento del Governo.

Alla domanda “Quanto gradisce l’operato del Governo nel complesso?” sono giunte le seguenti risposte:

molto 15%;

abbastanza 20%;

poco 19%;

per nulla 43%;

non saprei 3%.

Ecco per chi vota chi ha risposto “molto” o “abbastanza”:

centrodestra 97%;

Futuro Nazionale 56%;

Campo Largo 1%;

centro 32%;

area non voto 20%.

Altro quesito: “Quanto gradisce l’operato del Governo su economia e costo della vita?“. Le risposte:

molto 8%;

abbastanza 22%;

poco 19%;

per nulla 49%.

non saprei 2%.

Ancora un quesito: “Quanto gradisce l’operato del Governo sull’immigrazione?“. Le risposte:

molto 11%;

abbastanza 14%;

poco 22%;

per nulla 50%;

non saprei 3%.

Il sondaggio ha visto 1.000 intervistati su 1.655 contatti totali con tasso di risposta utile complessiva del 60%. Le domande sono state poste con tecnica CAWI / Rilevazione telematica da panel. La nota metodologica completa è disponibile su sondaggipoliticoelettorali.it.

Che succede in politica oggi

Il suicidio dell’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro ha terremotato il dibattito politico. Da una parte il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni hanno mantenuto un profilo riservato di cordoglio verso la famiglia. Dall’altro lato diversi esponenti del centrodestra hanno puntato il dito contro i processi mediatici e hanno approfittato per attaccare la magistratura. Forti tensioni anche in Commissione Antimafia tra maggioranza e opposizioni. Fra i nodi del contendere c’è la cosiddetta “pista nera“, ovvero il possibile coinvolgimento di estremisti di destra nelle stragi di mafia. La commissione Antimafia è presieduta da Chiara Colosimo (FdI), tiepida nei confronti della pista nera. Le opposizioni, col PD in testa, chiedono che tale pista non venga negata.

Per il resto, solo ordinaria amministrazione: