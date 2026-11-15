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iStock Il Governo chiede nuovi finanziamenti per acquistare 115 caccia F-35 e potenziare il polo industriale di Cameri

Il programma italiano per l’acquisto dei caccia F-35 e il potenziamento del polo industriale di Cameri, in provincia di Novara, costerà 7,3 miliardi di euro in più rispetto a quanto previsto inizialmente. La spesa complessiva indicata dal Governo sale così da circa 13,5 a 20,84 miliardi di euro. L’aumento è contenuto nello schema di decreto trasmesso dal Ministero della Difesa alle commissioni parlamentari il 30 ottobre 2026. Il documento aggiorna il programma avviato nel 2009, tenendo conto dei maggiori costi tecnologici, dell’inflazione e delle variazioni del cambio euro-dollaro. La richiesta di rifinanziamento è ancora all’esame del Parlamento, con il termine per i pareri fissato al 13 dicembre 2026.

Caccia F-35, perché il costo per l’Italia aumenta di 7,3 miliardi di euro

Il programma era stato inizialmente autorizzato nel 2009 per circa 13,5 miliardi di euro, destinati all’acquisizione dei velivoli e alla realizzazione delle infrastrutture industriali necessarie. Con il nuovo schema, l’onere complessivo aggiornato raggiunge 20.844,6 milioni di euro, con un incremento di 7.279,6 milioni rispetto al precedente quadro finanziario. Il Ministero della Difesa attribuisce l’aumento a diversi fattori, tra cui:

l’adeguamento dei requisiti di sicurezza;

i maggiori costi degli aggiornamenti tecnologici;

l’inflazione e le oscillazioni del cambio euro-dollaro;

il potenziamento delle infrastrutture industriali di Cameri.

Il nuovo piano finanziario prevede un arco temporale dal 2027 al 2039. Per il 2027 sono indicati 175 milioni di euro, mentre nel 2028 la spesa prevista è di 230 milioni. La parte più consistente degli ulteriori finanziamenti si concentrerebbe tra il 2029 e il 2034.

Quanti F-35 acquisterà l’Italia

Il Documento programmatico pluriennale della Difesa indica un obiettivo di 115 caccia F-35, rispetto ai 131 inizialmente considerati. La flotta prevista comprende 75 F-35A destinati all’Aeronautica Militare e 40 F-35B, suddivisi in parti uguali tra Aeronautica e Marina Militare. I due modelli presentano caratteristiche differenti:

gli F-35A sono progettati per il decollo e l’atterraggio convenzionali su piste aeroportuali

gli F-35B possono invece effettuare decolli brevi e atterraggi verticali, caratteristiche che ne permettono l’impiego anche sulle unità navali predisposte.

Il programma comprende inoltre attività industriali e manutentive. Il costo aggiornato di 20,84 miliardi non va quindi interpretato come il solo prezzo di acquisto dei 115 aerei.

Una parte delle risorse riguarda il polo tecnologico industriale di Cameri, in Piemonte. Lo stabilimento ospita attività di assemblaggio finale, collaudo e manutenzione degli F-35, oltre a interventi di aggiornamento dei sistemi. Il rifinanziamento punta a consolidare le capacità produttive e le infrastrutture necessarie al supporto dei velivoli. Il programma comprende quindi sia le forniture militari sia gli investimenti industriali collegati alla gestione della flotta nel tempo.

Difesa, investimenti per aerei, carri armati e navi fino al 2039

L’aumento dei costi degli F-35 si inserisce in un piano di investimenti più ampio. Secondo il Documento programmatico pluriennale 2026-2028, il bilancio integrato della Difesa raggiungerà 37,5 miliardi di euro nel 2027, rispetto ai 36,7 miliardi del 2026. Le principali risorse programmate fino al 2039 comprendono:

42,5 miliardi di euro per aerei, elicotteri e droni;

22,3 miliardi per mezzi terrestri;

20,3 miliardi per navi, sommergibili e sistemi marittimi;

14 miliardi per armamenti, munizioni e missili.

Tra i progetti figurano anche l’acquisto di 24 nuovi Eurofighter, il programma internazionale Gcap per il caccia di sesta generazione e il rinnovamento dei carri armati. Per il Gcap sono previsti 695 milioni di euro nel 2027 e 152 milioni nel 2028, con ulteriori finanziamenti distribuiti negli anni successivi. Le cifre rappresentano impegni programmati su più esercizi finanziari e non spese da sostenere integralmente nel 2027.