ANSA Ultimi sondaggi politici, FdI stabile al 27,8%: il centrosinistra supera il centrodestra

Gli ultimi sondaggi politici mostrano la sostanziale stabilità di Fratelli d’Italia che cedendo il -0,1% si assesta al 27,8%. Seguono il Partito Democratico che guadagna il +0,3% e va al 20,5%, e il Movimento 5 Stelle che cede il -0,3% e va al 12,8%.

Sul fronte delle coalizioni politiche, il centrosinistra (43,1%) è in vantaggio sul centrodestra (42,5%) di 0,6 punti.

Ultimi sondaggi politici

Di seguito la Supermedia Youtrend per Agi dei sondaggi sulle intenzioni di voto diffusa in data 19 novembre (fra parentesi la variazione rispetto al 5 novembre):

Fratelli d’Italia – 27,8% (-0,1%);

Partito Democratico – 20,5% (+0,3%);

Movimento 5 Stelle – 12,8% (-0,3%);

Forza Italia – 7,1% (+0,1%);

Futuro Nazionale – 6,5% (-0,4%);

Alleanza Verdi e Sinistra – 6,2% (-0,1%);

Lega – 5,6% (-0,1%);

Azione – 3,2% (=);

Italia Viva – 2,4% (+0,1%);

+Europa – 1,2% (-0,3%);

Noi Moderati – 1% (=);

Sud chiama Nord – 1% (N.A.).

Attenzione: il sondaggio non riporta il valore dei partiti che non arrivano all’1%.

Nota metodologica

La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. Quest’ultima ponderazione include sondaggi realizzati dal 5 al 18 novembre ed è stata effettuata il 19 novembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Eumetra (data di pubblicazione 12 novembre), Ixè (11 novembre), Noto (5 novembre), Only Numbers (6 e 12 novembre), Swg (9 e 16 novembre) e Youtrend (11 e 17 novembre). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale sondaggipoliticoelettorali.it.

Coalizioni politiche in vista delle elezioni 2027

Di seguito lo stato delle coalizioni politiche.

coalizione di centrodestra (FdI, FI, Lega, NM, SCN) – 42,5%;

(FdI, FI, Lega, NM, SCN) – 42,5%; coalizione di centrosinistra (PD, M5S, AVS, IV, +E) – 43,1%.

Come è evidente, il Campo largo (o Campo larghissimo visto che la coalizione iniziale ha accolto anche altri partiti) è in vantaggio rispetto all’asse conservatore di 0,6 punti.

Rimangono fuori dai due schieramenti:

Futuro Nazionale di Roberto Vannacci – 6,5% (-0,4%);

Azione di Carlo Calenda – 3,2% (=).

Le notizie politiche della settimana

Di seguito i principali temi politici della settimana.

Manovra 2027

Sul fronte Manovra, si è verificato il consueto “assalto alla diligenza”. I partiti di destra e di sinistra hanno presentato 6.600 emendamenti. La premier Giorgia Meloni ha convocato un vertice con Matteo Salvini, Antonio Tajani, Maurizio Lupi e Giancarlo Giorgetti per coordinare le modifiche e ribadire la necessità di mantenere i conti pubblici in ordine. Tra i principali punti di attrito:

pensioni – la Lega insiste su Quota 64, mentre Forza Italia punta a una rivalutazione più ampia degli assegni;

banche – la Lega vorrebbe aumentare il contributo degli istituti di credito mentre Forza Italia è contraria;

Superbonus – si lavora a modificare la stretta sulle compensazioni dei crediti fiscali;

sanità – la maggioranza cerca risorse aggiuntive;

scuola – dopo le polemiche, il Governo ha aperto a una revisione dei tagli.

Le opposizioni hanno presentato 18 emendamenti unitari concentrati soprattutto sul finanziamento della sanità pubblica.

E-book

Il 19 novembre si è consumata una nuova divisione nel centrodestra su un emendamento di Fratelli d’Italia relativo agli e-book nel decreto scuola. Forza Italia ha votato contro, mentre Fratelli d’Italia ha portato avanti la proposta. L’emendamento è passato in Aula con 84 voti favorevoli e 76 contrari, anche grazie ai voti di Azione e alle assenze di parlamentari del Campo largo.

Vertice di Berlino sull’Ucraina

Il 19 novembre la premier Meloni ha partecipato a Berlino alla riunione della Coalizione dei Volenterosi dedicata al conflitto in Ucraina. Meloni ha sollecitato il coinvolgimento della Cina nei negoziati di pace.

Sciopero generale della Cgil

Venerdì 20 novembre la Cgil, insieme ai sindacati di base Cobas e alle mobilitazioni studentesche, ha affollato le piazze per le manifestazioni correlate allo sciopero generale contro la Legge di Bilancio. Circa un milione e mezzo i partecipanti, secondo i sindacati. Il Ministero della Pubblica Amministrazione ha riportato un’adesione inferiore al 12% nel pubblico impiego (circa il 15% nelle scuole). Si sono registrate tensioni con le forze dell’ordine a Torino, Bologna, Napoli e Roma.

Legge sull’antisemitismo

Il 17 novembre la Camera ha approvato la legge sull’antisemitismo. Il provvedimento adotta la definizione di antisemitismo dell’IHRA (Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto). Dopo il voto, Emanuele Fiano ha lasciato il PD in polemica col partito.

Campo largo

Il Campo largo si è dato ancora una decina di giorni per superare le divisioni interne e presentarsi con una piattaforma unitaria. Fra i temi più divisivi: patrimoniale, sostegno all’Ucraina, cannabis e abuso d’ufficio.