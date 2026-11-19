Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Con l'emendamento di Fdi gli e-book dei libri scolastici costeranno almeno la metà rispetto alle versioni cartacee.

L’emendamento al decreto Scuola sugli ebook è passato al Senato con 84 voti favorevoli e 76 contrari. Si tratta di una modifica al Decreto Scuola che impone agli editori di vendere le versioni digitali dei libri di testo scolastici e universitari almeno a metà prezzo rispetto al cartaceo.

La misura, voluta da Fratelli d’Italia, ha come scopo la riduzione della spesa delle famiglie, senza prevedere oneri a carico del bilancio dello Stato.

Cosa prevede l’emendamento

A partire dal prossimo anno gli editori che forniscono libri di testo alle scuole di ogni ordine e grado dovranno rendere disponibile un formato elettronico con un prezzo di listino inferiore di almeno il 50% rispetto al cartaceo. Il digitale potrà essere scaricabile su un massimo di tre dispositivi.

Su questo provvedimento la maggioranza, già risicata in Commissione bilancio, ha rischiato di trovarsi spaccata. I senatori di Forza Italia hanno votato compattamente contro, ritenendola una norma eccessivamente penalizzante per la filiera dell’editoria. Tajani e Craxi affermano che non mancherà l’appoggio dei forzisti al voto finale sul decreto.

Come fatto notare dal leghista Borghi, se ci fossero state meno assenze tra le file dell’opposizione l’emendamento non sarebbe passato. Infatti, mancavano all’appello 7 senatori del Partito Democratico e 4 del Movimento 5 Stelle.

Quanto risparmierebbero le famiglie con gli e-book a metà prezzo

Si può fare una stima di quanto sarà l’entità del risparmio per le famiglie, sulla base della spese degli anni passati. Secondo le associazioni dei consumatori e il Ministero dell’Istruzione, il conto oscilla tra i 300 e i 350 euro l’anno alle scuole medie e supera facilmente i 500-600 euro l’anno nei licei e negli istituti tecnici, fino a toccare i 1.000 euro all’Università.

Acquistando tutti i testi in digitale con lo sconto del 50%, chi ha un figlio alle superiori può risparmiare tra i 250 e i 300 euro l’anno, cifra che scende intorno ai 150-175 euro alle medie. Bisogna però fare i conti con un limite pratico: per usare gli e-book serve avere già in casa un tablet, un computer o un e-reader adatto allo studio.

Perché le opposizioni sono contrarie

Nonostante lo sconto sui testi digitali, i partiti di opposizione hanno votato contro e chiedono il ritiro dell’intero decreto Scuola, protestando anche per l’assenza in Aula del ministro Giuseppe Valditara.

In una nota congiunta, i capigruppo al Senato attaccano il governo perché la misura arriva dopo tagli per 29 milioni di euro ai fondi per i libri di testo, danneggiando il diritto allo studio di oltre 700.000 studenti delle famiglie meno abbienti. Durante il voto la maggioranza ha anche bocciato le proposte dell’opposizione per rendere gratuiti i libri scolastici alle fasce a basso reddito, rafforzare i fondi ai Comuni per le elementari e introdurre nuove detrazioni fiscali.

E-book scontati o bonus scuola: cosa conviene alle famiglie a basso reddito

Mettendo a confronto le due soluzioni emerge una differenza netta proprio per i nuclei familiari con Isee basso:

Tipologia di sostegno Vantaggio economico Limiti e condizioni E-book scontato almeno del 50% Risparmio medio tra 150 e 300 euro l’anno (50% del prezzo di copertina) La famiglia paga comunque la metà del prezzo e deve possedere un dispositivo digitale per la lettura Bonus libri statale o regionale (Isee basso) Copertura dal 70% al 100% della spesa (fino a 300-500 euro di rimborso o cedola) Riduce a zero o quasi l’esborso iniziale, ma dipende dalle risorse stanziate e dalle graduatorie locali

Per una famiglia in difficoltà economica, uno sconto del 50% sul formato digitale comporta comunque l’obbligo di sostenere metà della spesa, oltre all’eventuale costo d’acquisto di un dispositivo elettronico.

Il rifinanziamento dei bonus libri, foss’anche attraverso detrazione da modello 730, o la fornitura gratuita tramite cedole librarie consente di azzerare quasi integralmente l’esborso, garantendo l’accesso ai testi evitando le barriere tecnologiche.