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Il reddito della premier sale di 4.866 euro, mentre l'Irpef netta scende a 59.726 euro. A incidere sono le maggiori deduzioni fiscali

Giorgia Meloni ha dichiarato un reddito complessivo di 184.897 euro nel 2025, ma pagherà meno Irpef rispetto all’anno precedente. È quanto emerge dalla dichiarazione dei redditi depositata alla Camera dei deputati e firmata il 19 novembre 2026, secondo la ricostruzione pubblicata da Il Messaggero. Il reddito della presidente del Consiglio è aumentato di 4.866 euro rispetto ai 180.031 euro indicati nella precedente dichiarazione. L’Irpef netta è invece scesa da 63.066 a 59.726 euro, con una riduzione di 3.340 euro. La differenza dipende principalmente dall’aumento delle deduzioni fiscali e delle detrazioni, che hanno ridotto la base imponibile e l’imposta dovuta.

Quanto guadagna Giorgia Meloni, i redditi dichiarati nel 2026

La dichiarazione presentata nel 2026 riguarda i redditi percepiti durante il 2025. Il reddito complessivo di Meloni è salito a 184.897 euro, contro i 180.031 euro dell’anno precedente. L’incremento è pari a circa il 2,7%, ma non si è tradotto in un aumento delle imposte. Il motivo emerge dall’analisi delle voci che concorrono a determinare il reddito imponibile, cioè la somma sulla quale viene effettivamente calcolata l’Irpef. Nel caso della premier, l’imponibile è diminuito da 178.371 a 172.896 euro, nonostante l’aumento del reddito complessivo.

La principale differenza rispetto alla precedente dichiarazione riguarda gli oneri deducibili. Le deduzioni sono aumentate da 1.545 a 7.273 euro, con una crescita di 5.728 euro. Si tratta di importi che vengono sottratti al reddito prima del calcolo delle imposte. Il documento, secondo il Messaggero, non specifica nel dettaglio la natura delle spese. È aumentata anche la deduzione relativa all’abitazione principale, passata da 115 a 4.728 euro.

La rendita catastale della prima casa può concorrere alla formazione del reddito complessivo, ma viene poi neutralizzata attraverso un’apposita deduzione, secondo le regole fiscali previste. L’aumento della rendita dell’abitazione principale spiega quindi gran parte della crescita del reddito complessivo dichiarato, senza produrre un corrispondente aumento dell’imponibile. L’Irpef lorda è così scesa da 69.340 a 66.985 euro.

Detrazioni per ristrutturazioni e risparmio energetico, quanto ha recuperato

Un ulteriore risparmio deriva dalle detrazioni fiscali, che riducono direttamente l’imposta calcolata. Nel 2025 le detrazioni complessive indicate nella dichiarazione di Giorgia Meloni ammontano a 7.259 euro, rispetto ai 6.274 euro precedenti. La voce più consistente riguarda i lavori di recupero edilizio, con una detrazione cresciuta da 4.579 a 5.363 euro. Aumentano anche le detrazioni per oneri ed erogazioni liberali, passate da 415 a 616 euro. Restano invece invariate le altre due voci indicate nel prospetto, pari rispettivamente a 781 e 499 euro. Quest’ultima riguarda interventi per il risparmio energetico. Sottraendo le detrazioni dall’imposta lorda di 66.985 euro, l’Irpef netta risulta pari a 59.726 euro. La riduzione rispetto alla dichiarazione precedente è quindi di 3.340 euro.

Giorgia Meloni patrimonio, nessun cambiamento

Nella documentazione patrimoniale depositata alla Camera, la presidente del Consiglio ha attestato che non sono intervenute variazioni rispetto all’anno precedente. La dichiarazione precedente riportava l’acquisto definitivo dell’abitazione principale, un villino nella zona sud di Roma. Nel nuovo documento, Meloni ha barrato la casella con la quale dichiara, “sul mio onore”, l’assenza di modifiche nella situazione patrimoniale. Il dato non indica chiaramente a quanto ammonta il patrimonio ma non risultano cambiamenti rispetto all’anno precedente.