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IPA Fratelli d'Italia propone una nuova sanatoria nazionale per regolarizzare tramezzi spostati, bagni ampliati e finestre modificate

Un nuovo maxi condono edilizio potrebbe entrare nella Manovra 2027, consentendo di regolarizzare piccole irregolarità negli immobili su tutto il territorio nazionale. La proposta arriva da Fratelli d’Italia e punta ad ampliare la possibilità di sanatoria oltre la Campania, inizialmente al centro dell’ipotesi di riapertura del condono del 2003. Secondo quanto riportato da Repubblica il 17 novembre, una bozza della misura sarebbe già circolata alla Camera dei deputati. Si punterebbe in questo modo a facilitare la regolarizzazione delle difformità edilizie e ridurre il numero di pratiche arretrate presso i Comuni. La proposta non è ancora stata approvata e dovrà essere eventualmente inserita nella Legge di Bilancio attraverso un emendamento.

Maxi condono edilizio 2027, quali irregolarità potrebbero essere sanate

La nuova sanatoria riguarderebbe principalmente le difformità di lieve entità presenti nelle abitazioni. Tra gli esempi riportati figurerebbero:

tramezzi interni spostati rispetto al progetto originario

bagni ampliati modificando la distribuzione degli spazi

finestre con dimensioni differenti da quelle previste nei documenti

difformità tra le planimetrie catastali e lo stato effettivo dell’immobile.

La misura potrebbe interessare i proprietari che devono regolarizzare la propria abitazione prima di venderla, soprattutto quando emergono irregolarità durante le verifiche tecniche. Restano però da definire quali interventi saranno effettivamente ammessi e quali requisiti dovranno essere rispettati. La corrispondenza tra planimetria catastale e stato dell’immobile, inoltre, non è sufficiente da sola a dimostrare la regolarità urbanistica ed edilizia.

Condono edilizio esteso a tutta Italia, cosa cambia rispetto al 2003

L’ipotesi iniziale di Fratelli d’Italia prevedeva la riapertura del condono edilizio varato nel 2003 dal Governo Berlusconi. La proposta riguardava soprattutto la Campania, dove la sanatoria nazionale aveva incontrato limitazioni introdotte dalla normativa regionale. La deputata di Fratelli d’Italia Imma Vietri aveva annunciato un emendamento per riaprire i termini esclusivamente per gli abusi realizzati entro il 31 marzo 2003.

La nuova ipotesi andrebbe oltre la questione campana, introducendo una misura per le piccole difformità applicabile sull’intero territorio nazionale. Non è ancora chiaro se le due proposte saranno presentate separatamente oppure riunite in un unico intervento legislativo.

Manovra 2027, il condono al vertice di maggioranza con Meloni

La proposta potrebbe essere inserita nella Legge di Bilancio. Martedì 17 novembre Giorgia Meloni ha convocato a Palazzo Chigi i leader della maggioranza, mentre in serata scade il termine per presentare gli emendamenti parlamentari. Restano aperte anche le trattative sulle risorse per la sanità e sulla rivalutazione delle pensioni. La Lega chiede ulteriori finanziamenti per le uscite anticipate dal lavoro, mentre il Governo deve individuare le coperture per le modifiche alla Manovra. L’eventuale introduzione del maxi condono dipenderà quindi dal testo degli emendamenti e dal successivo esame parlamentare.