Pensioni, i requisiti per andare in pensione senza quota 100

Per la riforma delle pensioni con la quale sarà parzialmente rivista la Legge Fornero del 2011, la legge di Bilancio ha stanziato 6,7 miliardi di euro per il 2019 e 7 miliardi per il 2020. Ad oggi, però, nel testo della manovra non ci sono altri dettagli in merito ai provvedimenti che faranno parte della riforma previdenziale che partirà dal 1° gennaio 2019.

La quota 100 dunque non è ancora realtà e l’iter dell’approvazione della legge di bilancio è lungo. Tante le incertezze: non è ancora chiaro, ad esempio, se verrà confermata l’Ape sociale e Di Maio ha parlato della possibilità di una “sterilizzazione dell’aspettativa di vita” per l’accesso alla pensione. Già oggi è in vigore il blocco dell’età per chi svolge lavori gravosi o usuranti, i quali nel 2019 non vedranno crescere i requisiti anagrafici per andare in pensione.

In tutti i casi, a oggi i requisiti per chi vuole andare in pensione senza quota 100 rimangono i seguenti:

pensione di vecchiaia: 66 anni e 7 mesi;

pensione di vecchiaia contributiva: 70 anni e 7 mesi;

pensione anticipata contributiva: 63 anni e 7 mesi;

lavoratori precoci: 41 anni di contributi a prescindere dall’età;

pensione anticipata uomini: 42 anni e 10 mesi;

pensione anticipata donne: 41 anni e 10 mesi.

Se la riforma del governo dovesse andare in porto, considerato l’adeguamento della soglia di età alla speranza di vita, i requisiti saranno invece i seguenti dal 2019:

38 anni di contributi per chi ha più di 62 anni;

67 anni per la pensione di vecchiaia (fatta eccezione per chi svolge lavori gravosi);

41 anni e 5 mesi di contributi per i lavoratori precoci;

42 anni e 3 mesi per le donne, a prescindere dall’età (pensione anticipata);

43 anni e 3 mesi per gli uomini, a prescindere dall’età (pensione anticipata);

63 anni e 5 mesi per l’Ape sociale.

