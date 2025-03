Fonte: 123RF Borgo Venezia è l'unica zona di Verona in cui i prezzi delle case sono in calo.

L’andamento del mercato immobiliare a Verona mostra un andamento dei prezzi a velocità differenti a seconda della zona considerata.

Mentre il centro storico registra una sostanziale stabilità, con un lieve incremento del +0,1%, altre aree della città vedono aumenti più significativi, trainati dalla domanda sostenuta e dalla scarsità di offerta. Unica eccezione è Borgo Venezia dove i valori subiscono una lieve contrazione del -0,3%. Quelli che seguono sono i dati elaborati dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa sul primo semestre del 2024.

Prezzi sostanzialmente stabili in centro

Nel cuore di Verona, i prezzi delle abitazioni restano invariati con un leggero calo nel centro storico. Gli immobili più richiesti sono quelli da ristrutturare e con metrature superiori ai 140 mq, anche se i costi elevati dei lavori nella Ztl (fino a 1.600-1.700 euro al mq) scoraggiano alcuni acquirenti. Cresce, invece, l’interesse per le nuove costruzioni situate in quartieri meno centrali. Il mercato del lusso rimane solido, con immobili di pregio che raggiungono i 7.000 euro al mq per affacci panoramici sulle più belle piazze storiche.

Prezzi in crescita a Veronetta

A Veronetta i valori immobiliari segnano un rialzo, spinti da una domanda elevata e da un’offerta limitata, sebbene il numero di proprietari intenzionati a vendere sia in aumento. Il segmento delle grandi metrature (cioè quelle sopra i 140-200 mq) riscontra difficoltà, mentre il mercato sotto i 140 mq è vivace, grazie agli investitori interessati alle locazioni turistiche e residenziali. Il fenomeno sembra invece rallentare per una parziale saturazione del settore. Le abitazioni d’epoca di prestigio raggiungono i 4.000 euro/mq, mentre le ristrutturate e panoramiche toccano i 4.300 euro/mq. Sul fronte affitti, la domanda resta alta: un bilocale arredato costa circa 700 euro al mese, un trilocale tra 700 e 900 euro.

Borgo Roma-Golosine in netta crescita

L’area di Borgo Roma-Golosine registra l’incremento più significativo (+1,5%). A trainare il mercato è soprattutto il quartiere di Santa Lucia, dove la ripresa della fiducia da parte degli acquirenti, favorita dal calo dei tassi d’interesse, ha riattivato le compravendite. Qui si acquistano principalmente trilocali e quadrilocali per uso abitativo, mentre gli investitori si concentrano su bilocali per affitti residenziali e trilocali per locazioni turistiche. I prezzi oscillano tra 1.250 euro/mq per immobili da ristrutturare e 1.900 euro/mq per quelli finemente rinnovati. Anche in questa zona, la domanda di affitti è elevata, ma l’offerta resta limitata, con canoni che partono da 550-600 euro al mese per un bilocale.

A Borgo Trento prezzi in aumento e offerta in calo

Borgo Trento registra una crescita del +0,7%, con quotazioni stabili nelle zone di Avesa, Pindemonte e Valdonega, e un incremento a Cesiolo, dove l’offerta si è ridotta. La domanda è sostenuta, ma la carenza di soluzioni ristrutturate ha contribuito all’aumento dei prezzi. La scarsa disponibilità di immobili sul mercato delle locazioni continua a spingere i canoni al rialzo: per un bilocale si arriva a 800 euro al mese. Sul fronte compravendite, i prezzi vanno dai 1.900 euro/mq per un usato a Cesiolo, fino a 2.200 euro/mq a Valdonega, caratterizzata da immobili signorili immersi nel verde.

Borgo Milano-Stadio-Navigatori

L’area di Borgo Milano-Stadio-Navigatori vede un aumento dei prezzi del +0,4%, sostenuto dal rialzo delle nuove costruzioni, ora valutate tra i 2.800 e i 3.000 euro/mq. La spinta del nuovo ha trascinato anche il mercato dell’usato, con quotazioni comprese tra 1.800 e 2.000 euro/mq. Anche qui, però, la domanda di affitti supera l’offerta: i bilocali vengono acquistati a prezzi tra i 120.000 e i 150.000 euro, con rendite di 500-600 euro al mese.

Calo a Borgo Venezia

L’unica zona a registrare un calo è Borgo Venezia, dove i prezzi delle abitazioni diminuiscono del -0,3%. Il trend potrebbe essere dovuto a un assestamento del mercato dopo precedenti rialzi. La domanda è comunque solida.

Si ricorda, per concludere, che Verona è sul podio delle città in cui conviene comprare casa per investimento.