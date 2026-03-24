iStock yujie chen Casa a Torino, prezzi in aumento: le zone più richieste.

Il mercato immobiliare di Torino accelera nel primo semestre del 2025.

Secondo le ultime analisi dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, nel primo semestre del 2025 i valori delle abitazioni a Torino hanno registrato una crescita media del 3,3%, con trend che cambiano sensibilmente da quartiere a quartiere. A trainare il mercato è la macroarea Santa Rita-Mirafiori Nord, con un aumento dei prezzi del 6,4%, la più alta della città. Ma anche altre zone, dal centro alle periferie, mostrano dinamiche interessanti, offrendo spunti sia a chi cerca la prima casa sia agli investitori.

Centro di Torino

A Torino, nel centro città, i valori crescono del +2,7% con punte molto elevate nelle vie più prestigiose. Via Lagrange si conferma tra le più richieste, con prezzi che arrivano fino a 6.000-7.000 euro al metro quadro per immobili di pregio.

La domanda è sempre più internazionale: aumentano gli acquisti da parte di francesi e milanesi, mentre gli investitori puntano su piccoli tagli da mettere a reddito. Il mercato si sta però trasformando: cala l’interesse per le case vacanza e cresce la conversione verso affitti per studenti. Una stanza singola può rendere 400-500 euro al mese, confermando l’attrattività del segmento.

Nel periodo considerato, il mercato immobiliare di Torino appare caratterizzato da domanda in crescita e offerta limitata con grande ritorno degli investitori. Il calo dei tassi ha riattivato gli acquisti, mentre la difficoltà di accesso al credito spinge molti verso l’affitto, sostenendo ulteriormente il mercato.

Santa Rita-Mirafiori Nord

È questa la zona più dinamica del 2025. I prezzi aumentano grazie a:

forte domanda abitativa;

calo dei tassi di interesse;

scarsità di offerta.

Qui comprano soprattutto famiglie, attratte da metrature ampie e servizi e qualità della vita. I prezzi medi vanno da 1.200 euro/mq per immobili da ristrutturare a 2.000 euro/mq per soluzioni ristrutturate. Anche gli investitori sono presenti, grazie alla vicinanza con università e poli attrattivi.

Borgo Vittoria e Barriera di Milano

Si tratta di una periferia in rilancio. Queste aree registrano una crescita del +3,2%, sostenuta da importanti interventi urbanistici quali interramento della ferrovia, nuovi collegamenti con il Politecnico, futura linea 2 della metropolitana.

I prezzi restano tra i più accessibili della città: 800-900 euro/mq nelle zone più popolari e circa 1.200 euro/mq per l’usato medio. Gli investitori trovano qui opportunità con budget ridotti, anche 40-50mila euro per bilocali.

Vanchiglietta e zona Po

Si tratta di una zona che mostra equilibrio tra qualità e prezzi. Crescono le quotazioni anche in queste aree, apprezzate per la vicinanza al centro e la tranquillità.

I valori medi viaggiano dai 1.900-2.000 euro/mq fino a 3.500 euro/mq per immobili ristrutturati con vista. La domanda è sostenuta da famiglie, coppie e single, con una buona tenuta anche sul fronte affitti.

San Paolo, Cit Turin e Pozzo Strada

Le zone sono ben collegate e vicine ai poli universitari e continuano a crescere. A San Paolo c’è forte domanda e offerta limitata con prezzi fino a 2.200 euro/mq; a Cit Turin si parla di un quartiere riqualificato con punte di 4.000 euro/mq e a Pozzo Strada giova la spinta dalla metropolitana e dai servizi.

Qui gli investitori puntano sugli affitti a studenti, con rendimenti elevati e domanda costante.

Nizza-Lingotto e zona ospedali

L’area intorno agli ospedali (Molinette, CTO, Sant’Anna) registra prezzi in aumento grazie alla domanda di studenti, personale sanitario e lavoratori fuori sede. I prezzi vanno da 2.200-2.300 euro/mq nelle zone migliori a 1.200-1.300 euro/mq verso Bengasi.

Gli affitti restano sostenuti: fino a 450 euro per una stanza.

Dove conviene comprare casa a Torino oggi

Guardando al rapporto tra prezzo e potenziale crescita, emergono alcune aree strategiche:

a Borgo Vittoria e Barriera di Milano abbiamo prezzi relativamente bassi e forte speranza di rivalutazione futura;

a Santa Rita-Mirafiori c’è crescita già in atto e domanda stabile;

nella zona ospedali e università si trova l’ideale per investimento e affitti.

Il centro di Torino resta una scelta di prestigio, ma con rendimenti più contenuti.

Nella tabella, la variazione percentuale dei prezzi nelle macroaree di Torino nel primo semestre del 2025 rispetto al secondo semestre del 2024: