Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

IPA

Il passato da ballerino è ormai lontano e Stefano De Martino è di fatto uno dei conduttori più amati della televisione italiana. Un successo che gli ha permesso di costruire nel tempo una vera e propria mappa di case, che dice molto sul suo stile di vita tra famiglia e impegni lavorativi.

Decisamente attivo nel mercato immobiliare, dunque, con tre città nelle quali risiede seguendo un certo calendario. Case che vantano funzioni differenti, con Milano per il lavoro, Napoli per le radici e Roma per la quotidianità televisiva. Ciò vuol dire che si hanno più chance per diventare suo “vicino di casa“, con prezzi che variano notevolmente da una realtà all’altra.

Milano, la città del lavoro (e degli immobili più cari)

Per quanto i primi passi nel mondo dello spettacolo siano stati mossi a Cinecittà, è Milano il centro nevralgico della carriera di De Martino. Qui vive in un appartamento elegante e moderno, diventato ben noto grazie ai social.

Estetica molto curata e ben riconoscibile, con un mix tra blu profondo e grigio antracite. Due gli elementi particolarmente distintivi: divano in velluto viola e un pianoforte nero con dettagli dorati. Per non parlare poi di svariate opere contemporanee. Tutto merito suo? Niente affatto, perché il presentatore è lì in affitto e non possiede l’immobile.

Il quartiere è Brera e, nello specifico, parliamo della zona di Corso Garibaldi. Sappiamo che a Milano il prezzo medio degli immobili si aggira intorno ai 5.200 euro al metro quadro, ma con una forbice enorme. Si va infatti dai circa 3.200 euro delle periferie agli oltre 11.000 euro della zona Centro. Nelle aree di pregio come Brera e il Quadrilatero, gli immobili nuovi o ristrutturati viaggiano tra i 7.000 e i 12.300 euro al metro quadro, con punte ancora più alte.

In parole povere, dunque, per acquistare un appartamento di rappresentanza da circa 120 metri quadri si può superare tranquillamente anche il milione di euro di spesa.

Roma, appartamento a Prati

Negli ultimi anni De Martino ha avuto un impegno fisso negli studi Rai. Ha dunque aggiunto Roma alla sua geografia personale, scegliendo di affittare un appartamento nel quartiere Prati, abbandonando la soluzione hotel.

Palazzi signorili di inizio Novecento, strade ordinate, vicinanza al centro e al Vaticano. Un equilibrio perfetto tra praticità e riservatezza. Un appartamento, il suo, vissuto più come punto d’appoggio, del quale non conosciamo i dettagli.

Scendendo nel dettaglio dei costi immobiliari, c’è da dire che Prati è tra i quartieri più cari della Capitale. A fronte di una media romana di circa 3.400 euro al metro quadro, qui i prezzi salgono fino a circa 7.000 euro, con un range che va dai 5.700 ai quasi 10.000 euro per gli immobili migliori. Chi, come il conduttore, preferisce l’affitto deve mettere in conto canoni elevati. In zona si superano i 30 euro al metro quadro al mese, il che significa oltre 2.700 euro mensili per un trilocale di 90 metri quadri.

Napoli, villa vista mare a Posillipo

Napoli rappresenta il cuore emotivo del conduttore, che ha scelto una villa con vista sul Golfo, immersa nel verde e arricchita da un parco privato. È in una delle zone più esclusive della città, Posillipo.

Ambienti luminosi, colori chiari, ampi spazi esterni e una forte connessione visiva con il mare. Una casa pensata per rallentare, per vivere davvero e rifugiarsi dai ritmi incessanti del suo lavoro. Anche in questo caso i numeri raccontano l’esclusività della scelta. Se la media cittadina di Napoli si attesta intorno ai 2.800-3.200 euro al metro quadro, Posillipo viaggia su valori quasi doppi. Gli appartamenti infatti oscillano tra i 4.400 e i 5.200 euro al metro quadro, mentre ville e villini possono superare i 5.900 euro.

Lungo la panoramica via Posillipo le quotazioni arrivano in media a circa 7.000 euro al metro quadro, con immobili di prestigio che toccano i 10.000 euro e oltre. Per una villa con parco e affaccio sul Golfo si parla quindi facilmente di diversi milioni di euro.

Anche in questo caso, però, non si tratta di un acquisto ma di un fitto. L’unica vera proprietà acquistata, stando a quanto raccontato più volte da De Martino, è la casa di famiglia a Torre Annunziata, appartenuta ai nonni. Una dimora meno sfarzosa, di certo, ma colma di memoria.

Quanto costa diventare vicino di Stefano De Martino

Abitare “accanto” al conduttore richiede, insomma, un budget ingente, che muta a seconda della città presa in considerazione. La soluzione più impegnativa è Posillipo, dove una villa con vista mare comporta una spesa milionaria. Segue Milano, che impone cifre da capogiro al metro quadro in centro. Più “accessibile”, per modo di dire, è Roma con Prati.

Tra le varie soluzioni, si registra un unico filo conduttore: dalle radici napoletane alla praticità romana, fino al prestigio milanese, le scelte immobiliari di De Martino fotografano alcune delle zone più ambite d’Italia.