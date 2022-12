Messi-Ronaldo, sfida oltre il campo: le macchine più costose

Cristiano Ronaldo o Lionel Messi? Questa è la domanda posta maggiormente tra appassionati di calcio, tra chi fa il tifo per l’asso portoghese e chi, invece, reputa la Pulga argentina il calciatore migliore in circolazione. Trofei e numeri alla mano, c’è chi preferisce l’uno all’altro, anche se il modo di giocare dei due (così come la carriera) è davvero diverso. Chi è il vero GOAT (“Greatest of All Time”, il più grande di sempre) tra i due lo dirà solo la storia, mentre tra Messi e CR7 prosegue la battaglia sul campo e non solo.

Ronaldo o Messi? Chi ha le auto migliori

La sfida, infatti, si sposta ben oltre il rettangolo verde per andare a “rinchiudersi” nei garage dei due calciatori che possono vantare auto di tutto rispetto. Guadagnando milioni a stagione, infatti, quello che accomuna il portoghese e l’argentino è il vizio per le belle auto, quelle che tutti vorrebbero avere e che davvero pochi possono permettersi. Se è nota la passione di CR7 per le macchine, non tutti sanno che anche Messi non è da meno.

Tra il portoghese e l’argentino, giusto per citare qualche numero, ballano cifre da milioni e milioni di euro. Solo Ronaldo, infatti, ha nel suo garage auto per un patrimonio complessivo di circa 20 milioni. Non è da meno l’argentino che, dopo aver vinto il Mondiale, si farà di certo un regalo a quattro ruote (qui vi abbiamo svelato quanto ha guadagnato l’Argentina dalla vittoria della Coppa del Mondo).

Le auto di CR7

A proposito di regali, l’ultimo gioiello di Cristiano Ronaldo è arrivato proprio in occasione del Natale. Georgina Rodriguez, compagna del portoghese, non ha infatti badato a spese per il calciatore, regalandogli una magnifica Rolls Royce. Parliamo di una Dawn decapottabile che costa oltre 345.000 euro che si va ad aggiungere a un parco auto di tutto rispetto.

CR7, infatti, può essere orgoglioso possessore di alcuni modelli che tutti vorrebbero avere. Dalla Bugatti Centodieci da 8 milioni di euro, passando per la Ferrari 335 S Spider Scaglietti, una Bugatti Chiron, una Ferrari F12 TDF e altri modelli come la Lamborghini Aventador LP700 e due Rolls Royce Phantom e Cullinan, il portoghese ha l’imbarazzo della scelta quando deve mettersi al volante per raggiungere il campo d’allenamento del proprio club (qui vi abbiamo parlato proprio del futuro di CR7 in Arabia Saudita).

Il garage “mondiale” di Messi

Fresco campione del Mondo con l’Argentina, anche Messi non è da meno. Nel garage della Pulga ci sono infatti due Range Rover – una Vogue e una Sport – e diversi modelli di Audi Q7 e Q8. Nella collezione appaiono poi una Lexus RX 450h, il SUV Mercedes GLE e una Cadillac Escalade, auto considerate “da normali”.

Per una guida un po’ più spinta il 10 argentino può contare su costosissime e fiammanti hypercar, tra cui ovviamente delle Ferrari come la F430. Ci sono poi una Pagani Zonda Roadster e una Maserati Gran Turismo MC Stradale. Insomma, pezzi straordinari a quattro ruote che Messi custodisce gelosamente e guida solo in occasioni speciali.

Solo un calciatore come Mbappé, che guadagna molto di più rispetto a Messi e Ronaldo, può puntare ad avere un garage migliore dei due due calciatori che negli ultimi anni si sono divisi i maggiori titoli continentali in Europa e il pallone d’Oro.