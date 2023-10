Fonte: ANSA Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Giuseppe Conte ed Elly Schlein

I sondaggi politici di metà ottobre fanno sorridere alcuni partiti e piangere altri, con l’ultima rivelazione di Quorum/YouTrend per SkyTg24 che fornisce un quadro chiaro della situazione in Italia. Numeri che non vanno sottovalutati né tantomeno gonfiati per chi ha recuperato terreno, ma sondaggi che fanno di certo suonare un campanello d’allarme per alcune forze politiche che soltanto qualche settimana fa sembravano in piena salute e che oggi, invece, devono fare i conti con in crollo verticale che non può passare inosservato ai propri leader.

Centrodestra, coalizione in perdita peri sondaggi

Importanti movimenti, infatti, vengono registrati tra le forze attualmente al Governo, con un forte passaggio di preferenze tra Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia che non fa di certo dormire sonni tranquilli a Giorgia Meloni. La leader di FdI, nonché presidente del Consiglio da un anno, deve infatti fare i conti con una perdita non di poco conto.

Per la prima volta da agosto, infatti, Fratelli d’Italia scende sotto la soglia del 30% e, seppur restando il primo partito in Italia con un forte distacco dal Pd, perde addirittura l’1% rispetto alle rilevazioni del 25 settembre scorso. Il partito di Meloni, infatti, oggi è al 29,7%.

Diversa, invece, la situazione in casa Lega, con Matteo Salvini che si sfrega le mani. Quel che è andato perso per Meloni, infatti, lo recupera proprio il Carroccio, con un +0,9% che lascia più che soddisfatto il vicepremier nonché ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di recente entrato in polemica con l’Austria per la questione legata al Brennero. Oggi la Lega, secondo il sondaggio Quorum/YouTrend, è il quarto partito del Paese con il 9,3%.

Per Forza Italia, passato da Berlusconi all’altro vicepremier Antonio Tajani, c’è invece una perdita più contenuta rispetto a quanto vive Meloni. Gli azzurri, infatti, sono oggi al 6%, con uno 0,1% in meno rispetto alla rilevazione del 25 settembre.

Chiude nel centrodestra lo 0,7% di Noi Moderati, con un -0,2% che porta la coalizione ad avere oggi il 45,7% delle preferenze, lo 0,4 in meno rispetto a due settimane fa.

Cosa dicono i sondaggi per la sinistra

Provano quindi timidamente a recuperare le forze di sinistra, che però ancora si trovano lontane anni luce dalla maggioranza. Sorride il Partito Democratico guidato da Elly Schlein che, dopo essere andato vicino a subire il sorpasso dal Movimento 5 Stelle, oggi resta avanti e con fiducia. Guadagno nello 0,2 per i dem, che sono il secondo partito del Paese con il 19,5% delle preferenze degli intervistati per il sondaggio di Quorum/YouTrend per SkyTg24.

I pentastellati di Giuseppe Conte, invece, subiscono una leggera flessione dello 0,2, numeri che fanno tornare lontano il M5s dal Pd. Oggi è infatti al 15,2%, numeri che permettono comunque di essere la terza forza d’Italia ben distaccata dalla Lega.

Per quanto riguarda la coalizione di sinistra, che oggi è al 26% con un guadagno dello 0,3, perde qualcosa l’alleanza Fratoianni-Bonelli con Verdi e Sinistra che è al 4,2 (-0,2), mentre +Europa di Emma Bonino guadagna lo 0,3 ed è oggi al 2,3%.

Azione di Carlo Calenda è invece in perdita dello 0,2 con il 3,7% delle preferenze, stessa flessione per Italia Viva di Renzi che è però al 3% spaccato. Chiude la lista dei partiti Per l’Italia di Paragone, con un guadagno dello 0,5 che fa balzare il gruppo dell’ex 5s al 2,3%.