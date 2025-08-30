La Valle d’Aosta è tra le regioni più care per comprare casa usata: prezzi oltre la media nazionale e vicini a Liguria e Toscana

iStock Il mercato immobiliare in Valle d'Aosta per comprare casa usata

Acquistare un immobile di seconda mano in Valle d’Aosta significa muoversi in uno dei mercati più costosi d’Italia. A luglio 2025 il prezzo medio nazionale si attesta a 1.833 euro/mq con una variazione mensile +0,3% e annua –1,6% secondo l’ultimo indice dei prezzi di Idealista. In questo contesto, la regione alpina spicca con valori di richiesta molto superiori alla media, riflettendo un mix di fattori: domanda stabile per le località montane, offerta limitata di immobili di qualità, elevata attrattività turistica e residenziale.

Dove costano di più e di meno in Valle d’Aosta

La Valle d’Aosta è una regione a provincia unica. Questo implica che l’analisi territoriale si concentri su due livelli: prezzo medio provinciale e prezzo del capoluogo, Aosta. I dati di luglio 2025 indicano:

provincia di Aosta 2.516 euro/mq;

capoluogo Aosta 2.280 euro/mq.

Il differenziale tra il valore medio provinciale e quello del capoluogo suggerisce la presenza di aree extraurbane e turistiche con quotazioni molto elevate (in particolare nelle valli a maggiore vocazione ricettiva) che spingono la media provinciale oltre il dato cittadino. Per chi punta alla prima casa, Aosta città può offrire un rapporto prezzo/servizi competitivo rispetto ai comuni turistici più richiesti; per chi cerca una seconda casa in montagna, invece, la spesa tende a crescere in funzione della vicinanza agli impianti e della qualità del contesto paesaggistico.

Dal punto di vista operativo, chi valuta l’acquisto dovrebbe considerare alcune variabili ricorrenti nei mercati di montagna: stagione di messa in vendita (inverno/estate), accessibilità (distanza da svincoli e stazioni), efficienza energetica dell’immobile (che incide su spesa corrente e rivendibilità), presenza di spazi accessori (box, ski-room, terrazzi vivibili). Questi elementi spiegano le oscillazioni di prezzo tra quartieri del capoluogo e località della cintura o delle vallate.

Il confronto con le altre regioni italiane

La Valle d’Aosta, con un prezzo medio di 2.516 euro al metro quadro, si colloca in una fascia molto alta rispetto al resto del Paese. Solo il Trentino-Alto Adige presenta valori più elevati, con oltre 3.100 euro al metro quadro, mentre altre regioni considerate storicamente costose come Liguria e Toscana si fermano poco sotto. Lombardia e Lazio seguono con valori comunque superiori ai duemila euro, mentre l’Emilia-Romagna e il Veneto restano leggermente sotto la soglia nazionale.

Scendendo ulteriormente, si incontrano regioni del Sud e delle Isole come Sardegna, Puglia e Sicilia, che presentano valori compresi tra 1.200 e 1.700 euro, fino alla Calabria che con 911 euro al metro quadro è la meno cara in Italia. Questo quadro evidenzia il posizionamento della Valle d’Aosta tra le aree più selettive e costose del Paese, con un gap consistente rispetto alla media nazionale fissata a 1.833 euro al metro quadro.

La regione si colloca stabilmente insieme a regioni con elevata domanda turistica o con grandi poli urbani. Per un acquirente, questo significa pianificare budget e tempi di ricerca in modo accurato, sapendo che la competizione su immobili ben posizionati e rinnovati può essere significativa.