iStock Il mercato immobiliare in Piemonte per comprare casa usata

Il mercato immobiliare del Piemonte continua a offrire opportunità diversificate per chi desidera acquistare una casa usata. La regione si presenta con valori variabili che spaziano dalle zone con prezzi accessibili a quelle con quotazioni più elevate, soprattutto nelle aree turistiche e nei centri urbani di maggiore attrattiva. Secondo i dati aggiornati a luglio 2025, il prezzo medio al metro quadro in Piemonte si aggira attorno a 1.267 euro, un valore che colloca la regione al di sotto della media nazionale di 1.833 euro/mq. Questo rende il Piemonte una delle aree in cui comprare casa può risultare economicamente conveniente, pur con notevoli differenze tra province e capoluoghi.

Le province piemontesi: dai valori più bassi a quelli più alti

Il quadro provinciale mostra una forte variabilità. Le aree meno costose si trovano a Biella e Vercelli, dove i prezzi medi si attestano rispettivamente a 611 e 783 euro/mq, rendendo queste province tra le più economiche non solo del Piemonte ma anche a livello nazionale. All’opposto, il Verbano-Cusio-Ossola rappresenta la provincia più cara, con una media di 1.840 euro/mq. Questo risultato riflette l’attrattività turistica del territorio, legata al Lago Maggiore e a una forte domanda da parte di chi cerca seconde case in località panoramiche.

Torino, con un prezzo medio di 1.496 euro/mq, resta un punto di riferimento importante. La città metropolitana offre un mercato ampio e diversificato, con quartieri centrali che presentano valori molto superiori alla media regionale e zone periferiche con costi più contenuti.

Tabella prezzi per provincia in Piemonte (luglio 2025)

Provincia Prezzo medio €/mq Verbano-Cusio-Ossola 1.840 Torino 1.496 Novara 1.300 Cuneo 1.209 Asti 866 Alessandria 784 Vercelli 783 Biella 611

I capoluoghi: le città con i prezzi più alti e più bassi

Tra i capoluoghi piemontesi, Biella si conferma la città più economica con valori medi di 772 euro/mq, un dato che riflette l’andamento del mercato provinciale. Anche Vercelli e Alessandria si mantengono su livelli bassi, rispettivamente con 947 e 925 euro/mq. Sul fronte opposto, Cuneo è il capoluogo più caro con una media di 1.688 euro/mq, seguito da Novara (1.354 €/mq) e Asti (1.131 €/mq). Torino, che a livello provinciale guida i valori, non rientra nei dati dei capoluoghi forniti, ma resta una delle piazze più dinamiche per numero di transazioni e interesse da parte degli investitori.

Tabella prezzi per capoluogo in Piemonte (luglio 2025)

Capoluogo Prezzo medio €/mq Cuneo 1.688 Novara 1.354 Asti 1.131 Vercelli 947 Alessandria 925 Biella 772

Il confronto con le altre regioni

Il Piemonte, con una media di 1.267 euro/mq, si posiziona ben al di sotto di aree come il Trentino-Alto Adige (3.151 €/mq), la Valle d’Aosta (2.516 €/mq), la Liguria (2.479 €/mq) e la Toscana (2.398 €/mq). Risulta però più caro di regioni come la Sicilia (1.014 €/mq), la Calabria (911 €/mq) o la Basilicata (1.127 €/mq). Questo differenziale rende il Piemonte un mercato appetibile per chi cerca immobili a costi inferiori rispetto alle zone più esclusive del Nord Italia, pur mantenendo una buona qualità di vita e collegamenti efficienti. La regione offre ampi margini di convenienza, con possibilità di investimento interessanti nelle province minori e prezzi più sostenuti nelle aree a maggiore vocazione turistica e metropolitana.