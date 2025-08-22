Comprare casa usata in Molise conviene: prezzi tra i più bassi d’Italia, con Campobasso a 999 €/mq e Isernia sotto i 700 €/mq

Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Giornalista e content manager

iStock Il mercato immobiliare in Molise per comprare casa usata

Acquistare una casa usata in Molise può rappresentare un’opportunità interessante per chi è alla ricerca di immobili a prezzi accessibili. Secondo i dati pubblicati da idealista/data relativi a luglio 2025, il Molise rientra tra le regioni italiane con valori immobiliari più bassi rispetto alla media nazionale che si attesta a 1.833 euro al metro quadro. Nel complesso in Molise il prezzo medio delle abitazioni si aggira intorno ai 928 euro/mq, con oscillazioni tra le diverse province e capoluoghi.

Case usate in Molise, dove costa di più e dove di meno

Analizzando i dati a livello provinciale emerge un quadro piuttosto eterogeneo. A Campobasso il prezzo medio al metro quadro è pari a 999 euro, valore che segna il livello più alto della regione, pur restando molto al di sotto della media italiana. Si tratta di un mercato che, pur mantenendo prezzi contenuti, registra una certa stabilità grazie al ruolo del capoluogo regionale, centro amministrativo e universitario che garantisce una domanda costante. Situazione diversa per Isernia, dove i valori immobiliari risultano più bassi. La provincia si ferma infatti a una media di 694 euro/mq, confermandosi una delle aree più economiche non solo del Molise, ma di tutto il Paese. Nei capoluoghi, i prezzi seguono un andamento simile: a Isernia il costo medio per l’acquisto di un’abitazione si colloca intorno a 864 euro/mq rimanendo quindi più basso rispetto a Campobasso.

Un mercato accessibile

I dati evidenziano come il Molise sia tra le regioni più convenienti d’Italia per chi vuole investire nel mattone. La presenza di valori immobiliari così contenuti rende questa regione un’opzione appetibile per famiglie, giovani coppie o investitori alla ricerca di seconde case, magari da destinare ad affitti a breve termine o al turismo. Il costo medio per metro quadro è meno della metà rispetto a quello di regioni con mercati immobiliari più dinamici come Lombardia, Toscana o Lazio. Anche all’interno della regione, le differenze tra le province non sono tali da determinare divari significativi, rendendo relativamente omogeneo il mercato locale.

Il confronto con le altre regioni italiane

Il Molise, con i suoi 928 euro/mq medi, si posiziona stabilmente tra le aree meno care d’Italia. Solo Calabria (911 euro/mq) e alcune zone della Sicilia (1.014 euro/mq) mostrano prezzi medi simili o leggermente inferiori. Questo colloca il Molise in una fascia bassa della classifica nazionale, ben distante da regioni come il Trentino-Alto Adige (3.151 euro/mq), la Valle d’Aosta (2.516 euro/mq), la Liguria (2.479 euro/mq) o la Toscana (2.398 euro/mq).

Se si considera che in città come Milano i valori hanno superato i 5.000 euro/mq, mentre a Roma si attestano oltre i 3.200 euro/mq, il divario appare ancora più marcato. Questo raffronto conferma come il Molise sia una delle realtà più accessibili sul fronte immobiliare, pur con un mercato che rimane meno dinamico rispetto ad altre zone del Paese.

Prezzi case per provincia (luglio 2025)

Provincia Prezzo medio (euro/mq) Campobasso 999 Isernia 694

Prezzi case per capoluogo (luglio 2025)