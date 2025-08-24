Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

iStock Il mercato immobiliare in Puglia per comprare casa usata

Comprare una casa usata in Puglia rappresenta da tempo una scelta che unisce opportunità economiche e qualità della vita. Sono tanti infatti i turisti che hanno poi scelto di restare nella regione attratti da ciò che quei territori offrono. Anche per questo il mercato immobiliare regionale mostra differenze significative tra province e capoluoghi, offrendo soluzioni che si adattano a varie esigenze e disponibilità economiche. Nel complesso il quadro è variegato con differenze significative tra province e capoluoghi. Secondo i dati aggiornati a luglio 2025, i prezzi medi delle abitazioni in Puglia restano al di sotto della media nazionale, che si attesta a 1.833 euro al metro quadro. La regione si posiziona quindi tra quelle più accessibili per chi desidera acquistare una casa usata, pur con alcune eccezioni legate ai centri urbani più popolosi e alle aree di maggiore interesse turistico.

I prezzi nelle province pugliesi

Tra le province, Bari registra il prezzo medio più alto con 1.548 euro al metro quadro, a conferma del ruolo centrale del capoluogo regionale nell’economia e nei flussi residenziali. Seguono Brindisi con 1.420 euro e Barletta-Andria-Trani con 1.350 euro. Più contenuti i valori nelle altre province: Lecce si attesta a 1.055 euro, Foggia a 1.017 euro e Taranto chiude con 987 euro al metro quadro, risultando la più conveniente della regione.

Provincia Prezzo medio (euro/mq) Bari 1.548 Brindisi 1.420 Barletta-Andria-Trani 1.350 Lecce 1.055 Foggia 1.017 Taranto 987

I capoluoghi: Bari la città più cara

Guardando ai capoluoghi, Bari conferma il primato con un prezzo medio di 1.984 euro al metro quadro, l’unico dato superiore alla soglia dei 1.900 euro. Si posizionano subito dopo Lecce con 1.423 euro e Barletta con 1.505 euro. Più bassi i valori nelle altre città: Brindisi segna 1.092 euro, Andria 1.217 euro, Foggia 1.050 euro e Taranto 927 euro, che rappresenta il dato più contenuto tra i capoluoghi pugliesi.

Capoluogo Prezzo medio (euro/mq) Bari 1.984 Barletta 1.505 Lecce 1.423 Andria 1.217 Brindisi 1.092 Foggia 1.050 Taranto 927

Il confronto con le altre regioni

Il prezzo medio regionale della Puglia si colloca a 1.238 euro al metro quadro, ben al di sotto della media nazionale di 1.833 euro. Questo dato rende la regione una delle più accessibili d’Italia per l’acquisto di immobili residenziali. Per avere un termine di paragone, regioni come la Lombardia (2.266 euro/mq), il Lazio (2.138 euro/mq) e la Toscana (2.398 euro/mq) presentano valori sensibilmente più elevati. In testa alla classifica nazionale resta il Trentino-Alto Adige con 3.151 euro/mq, seguito da Valle d’Aosta e Liguria.

All’opposto, la Puglia si posiziona tra le regioni con prezzi più contenuti insieme a Calabria (911 euro/mq), Sicilia (1.014 euro/mq) e Molise (928 euro/mq). Questa differenza sottolinea come il mercato immobiliare pugliese possa rappresentare un’opportunità interessante, soprattutto per chi guarda alle seconde case o a investimenti in aree turistiche come il Salento e la costa barese. La forbice dei prezzi interni alla regione è comunque ampia: se Bari e alcune città costiere presentano valori medio-alti, molte altre aree offrono soluzioni più economiche, a testimonianza della varietà territoriale e della diversa attrattività dei mercati locali.