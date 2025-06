Domanda in crescita nei quartieri residenziali per comprare casa a Viareggio, la zona più richiesta è Bicchio-Varignano. Prezzi record sul Lungomare tra i più alti in Italia

Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

iStock I quartieri più richiesti e più costosi per comprare casa a Viareggio

Viareggio è conosciuta per il suo lungomare elegante, le spiagge attrezzate e il famoso Carnevale. Questa città della Versilia, con la sua vicinanza al mare e le infrastrutture consolidate, può vantare un mercato immobiliare particolarmente interessante sia per residenti che per investitori.

Per scoprire meglio quali zone sono le più care e soprattutto quelle più ambite, Idealista ha raccolto i dati relativi al primo trimestre del 2025 facendo un’analisi dei prezzi medi al mq degli immobili in vendita e soprattutto le richieste di contatto per gli annunci pubblicati. Quest’ultimo parametro è l’indice di domanda relativa per capire la pressione della domanda rispetto all’offerta di una determinata zona di una città, in questo caso appunto Viareggio.

I quartieri più richiesti di Viareggio

Il quartiere più richiesto della citta della Versilia è Bicchio-Varignano, con un indice di domanda relativa pari a 2,4, seguito da Torre del Lago (2,3) e Terminetto-Migliarina (2,2). Si tratta di aree residenziali ben collegate e con prezzi ancora accessibili rispetto ad altre zone cittadine.

Darsena-Ex Campo di Aviazione registra un indice pari a 2,0, mantenendo un buon livello di interesse. Il Lungomare, nonostante sia una delle zone più costose, ha un indice inferiore (1,6), mentre il Centro Storico si ferma a 1,3. Il quartiere Marco Polo-Don Bosco è quello con l’indice più basso, pari a 0,8, probabilmente a causa dei prezzi elevati e della minore disponibilità di immobili.

Quartiere Indice di domanda relativa Bicchio-Varignano 2,4 Torre del Lago 2,3 Terminetto-Migliarina 2,2 Darsena-Ex Campo di Aviazione 2,0 Lungomare 1,6 Centro Storico 1,3 Marco Polo-Don Bosco 0,8

I quartieri più costosi di Viareggio

Dal punto di vista dei valori immobiliari, il Lungomare è nettamente il quartiere più caro della città, con un prezzo medio di 5.506 euro/mq. Seguono Marco Polo-Don Bosco (3.786 euro/mq) e il Centro Storico (3.328 euro/mq), aree apprezzate per la posizione centrale e i servizi presenti.

Darsena-Ex Campo di Aviazione si attesta su un valore di 2.585 euro/mq, mentre Bicchio-Varignano e Torre del Lago sono leggermente più bassi, con rispettivamente 2.502 e 2.478 euro/mq. Chiude la classifica il quartiere Terminetto-Migliarina, con 2.446 euro/mq.

Quartiere Prezzo medio (euro/mq) Lungomare 5.506 Marco Polo-Don Bosco 3.786 Centro Storico 3.328 Darsena-Ex Campo di Aviazione 2.585 Bicchio-Varignano 2.502 Torre del Lago 2.478 Terminetto-Migliarina 2.446

I quartieri più costosi in Italia

Rispetto ad altre città italiane, Viareggio presenta una forte polarizzazione dei prezzi, con quartieri di lusso che superano ampiamente la media nazionale e zone più periferiche con valori più contenuti. Il Lungomare, in particolare, entra nella top 20 dei quartieri più costosi d’Italia, superando il centro di Firenze e tallonando il quartieri Parioli di Roma. Il prezzo medio al mq di 5.506 euro è comunque lontano rispetto a quelli dei primi posti occupati dal Centro Storico di Milano e ben tre quartieri di Forte dei Marmi.

Viareggio però continua a rappresentare una scelta strategica per chi desidera investire nel mercato immobiliare costiero, grazie alla presenza di un turismo consolidato, servizi efficienti e una buona qualità della vita. L’equilibrio tra aree centrali costose e zone residenziali più accessibili rende il panorama immobiliare variegato e in grado di soddisfare esigenze differenti.