Flop per Genova nella classifica dei comuni più ricchi della Liguria. Spicca ovviamente Portofino, primo comune d'Italia per reddito medio annuo. Bene anche Portovenere

La Liguria è sicuramente la regione più al centro dell’attenzione dopo la pubblicazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze del Report nazionale sulle dichiarazioni dei redditi. Impossibile non pensare a Portofino, comune più ricco d’Italia per reddito medio annuo con i suoi 88.141,41 euro.

Ovviamente la classifica dei comuni più ricchi della Liguria è guidata dal comune situato sul golfo del Tigullio con tutti gli altri ampiamente distaccati. Basti pensare che Vezzi Porto, secondo in questa speciale graduatoria, ha fatto registrare un reddito medio annuo di 36.302,00, una cifra di tutto rispetto in tutte le altre regioni d’Italia ma che in Liguria relega il comune al secondo posto.

Tra le curiosità l’unica presenza della provincia di Spezia è data da Portovenere in una top 10 che vede la provincia di Genova e quella di Savona dividersi tutte le altre posizioni.

Quali sono i comuni più ricchi

Detto di Portofino e Vezzi Porto, il podio viene completato da Pieve Ligure con 34.840,31 euro. Fuori dai primi tre posti ci sono Bergeggi, Zoagli e Portovenere. Chiudono la top 10 dei comuni più ricchi della Liguria Arenzano, Camogli, Bogliasco e Sori. Lontanissimo dalle prime posizioni Genova che fa registrare un reddito medio annuo di 24.592,86 euro.

La classifica dei primi 10 posti

Questa è la classifica dieci comuni più ricchi della Liguria:

Portofino – 88.141,41 ; Vezzi Porto – 36.302,00; Pieve Ligure – 34.840,31; Bergeggi – 31.510,00; Zoagli- 30.232,78; Portovenere – 29.935,01; Arenzano – 29.878,44; Camogli – 29.802,27; Bogliasco – 29.738,87; Sori – 28.382,41

I comuni più poveri della Liguria

Lo studio pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze permette anche di scoprire quali sono i comuni più poveri della Liguria. Baiardo, comune con 247 contribuenti, è il primo in questa particolare classifica con un reddito medio annuo di 13.042,61 euro. Secondo posto per Castel Vittorio, terzo per Apricale. Nei primi posti anche Triora, Isolabona, Perinaldo e Ceriana. Chiudono sfiorando i 15 mila euro di reddito medio annuo Vessalico, Montalto Carpasio e Pietrabruna.

Baiardo – 13.042,61; Castel Vittorio – 13.523,67; Apricale – 13.655,50; Triora – 14.350,73; Isolabona – 14.553,09; Perinaldo – 14.751,00; Ceriana – 14.756,35; Vessalico – 14.810,68; Montalto Carpasio – 14.815,05; Pietrabruna – 14.924,15

La classifica delle regioni

L’exploit di Portofino non basta alla Liguria per entrare sul podio della classifica delle regioni più ricche d’Italia. Solo il decimo posto per il territorio ligure con 24.500 euro di reddito medio annuo. Poco distante la Toscana, undicesima, e Trento, nono. Al primo posto c’è la Lombardia che batte nettamente Bolzano Emilia Romagna e Lazio. Nella top 10 anche Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nella parte bassa della classifica Abruzzo, Sardegna, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Molise e Calabria che chiude la classifica con 17.900 euro di reddito medio annuo.

