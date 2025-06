Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Fonte: iStock I quartieri più richiesti e più costosi per comprare casa a Firenze

L’incanto di una città come Firenze è senza tempo e sono tantissime le persone che sognano un giorno di vivere nella città toscana. Idealista ha analizzato la situazione del mercato immobiliare nel primo trimestre 2025 e scandagliato tutte le zone della città nobile per capire quale sia il quartiere più richiesto per comprare casa e quale quello più costoso. Per farlo ha creato l’indice di domanda relativa, un numero che racchiude la pressione della domanda sull’offerta. Si calcola considerando tutte le richieste di contatto ricevute per gli annunci pubblicati, in questo caso durante i primi tre mesi dell’anno.

I quartieri più richiesti di Firenze

Il primato nella classifica dei quartieri più richiesti di Firenze è diviso tra due quartieri. Isolotto-Legnaia e Rifredi hanno infatti lo stesso indice di domanda relativa, 3,2. Entrambe le zone sono le più desiderate per cercare casa nella città toscana e hanno un ampio vantaggio rispetto a tutti gli altri quartieri. Al terzo posto infatti c’è Campo di Marte con 2,6 mentre Gavinana-Galluzzo è quarto con 2,5. Chiude la graduatoria il Centro città con 1,9 ma il motivo è chiaro ed è proprio Idealista ad averlo svelato.

Quartiere Indice di domanda relativa Isolotto-Legnaia 3,2 Rifredi 3,2 Campo di Marte 2,6 Gavinana-Galluzzo 2,5 Centro 1,9

I quartieri più costosi di Firenze

Infatti il Centro di Firenze è il quartiere in assoluto più costoso della città ma anche uno dei più cari di tutta Italia. La zona è al ventesimo posto nella classifica dei quartieri più costosi del nostro Paese con un prezzo medio al mq di 5.330 euro. A quasi 1.000 euro di distanza c’è Campo di Marte che si trova al secondo posto. In quella zona il prezzo medio per comprare casa è 4.464 euro al mq. Terzo posto per Gavinana-Galluzzo con 4.362 euro. Chiudono la classifica i due quartieri più richiesti, non un caso a questo punto. Il desiderio di comprare casa spesso si scontra con la disponibilità economica di chi è alla ricerca.

A Firenze per comprare casa a Isolotto-Legnaia il prezzo medio è 3.772 euro al mq, a Rifredi è di 3.720 euro. Cifre nettamente inferiori rispetto al Centro città.

Quartiere Prezzo medio (euro/mq) Centro 5.330 Campo di Marte 4.464 Gavinana-Galluzzo 4.362 Isolotto-Legnaia 3.772 Rifredi 3.720

I quartieri più costosi in Italia, Forte dei Marmi domina

Firenze non è la città toscana con il quartiere più costoso in Italia. Nella classifica generale Forte dei Marmi domina con ben quattro quartieri nelle prime dieci posizioni, ma ci sono anche Castiglione della Pescaia, Viareggio e Pietrasanta. L’exploit di Forte dei Marmi arriva grazie al Centro dove per comprare casa il prezzo medio è di 10.152 euro al mq, il quartiere Roma Imperiale con un prezzo medio di 10.109 euro, Vittoria Apuana con una cifra di quasi 9.000 euro al mq e Caranna-Vaiana che sfiora i 7.000 euro al mq. Marina di Pietrasanta è il tredicesimo quartiere più costoso in Italia, per comprare casa il prezzo medio al mq è di 6.108 euro. Dopo Prati e Parioli a Roma, spunta Rocchette-Roccamare-Riva del Sole, quartiere di Castiglione della Pescaia. In questa zona il prezzo medio al mq è di 5.614, leggermente superiore al Lungomare di Viareggio dove la cifra è di 5.506 euro.