I prezzi in crescita e in calo per comprare casa nei quartieri principali di Venezia

Nel terzo trimestre del 2025 i prezzi delle abitazioni a Venezia mostrano un andamento variegato, con una netta distinzione tra le aree centrali e le zone più decentrate. In un contesto nazionale di lieve flessione, con una media italiana in calo dell’1,9% e un valore medio di 1.815 euro al metro quadrato, il capoluogo veneto si conferma tra le piazze immobiliari più costose del Paese. In diverse zone della città, infatti, i valori superano i 5.000 euro al metro quadrato, con picchi che sfiorano i 5.600 euro.

L’analisi dei dati più recenti di Idealista mette in evidenza come Venezia e la Giudecca restino le aree con il maggiore dinamismo. La media dei prezzi nella zona raggiunge 5.596 euro al metro quadrato, segnando un incremento del 15% rispetto allo stesso periodo del 2024. Si tratta dell’aumento più elevato in città, che conferma la forte attrattiva dell’area sia per residenti che per investitori stranieri.

I quartieri in crescita

Tra le zone veneziane con i migliori risultati sul fronte immobiliare spiccano Venezia e la Giudecca che compare più volte ai vertici della classifica con prezzi che oscillano tra i 5.000 e i 5.152 euro/mq, con incrementi tra il 6% e il 7% su base annua. La stabilità della domanda in quest’area è legata alla posizione strategica, alla qualità degli immobili e alla presenza di servizi e collegamenti con il centro storico.

Anche la zona di Lido-Malamocco-Pellestrina mostra un andamento positivo. Qui i prezzi raggiungono una media di 3.929 euro/mq, con una crescita del 7%, mentre un secondo rilevamento per la stessa area indica 4.003 euro/mq e un aumento del 5%. Si tratta di un trend in linea con la ripresa del mercato delle seconde case, alimentato anche dal ritorno del turismo internazionale e dal miglioramento dei collegamenti con la terraferma.

Nel complesso, le aree centrali e semicentrali di Venezia confermano il loro ruolo di traino per l’intero mercato immobiliare cittadino. Gli incrementi medi oscillano tra il 5% e il 7%, segno di una domanda che rimane solida anche a fronte di un contesto nazionale meno favorevole.

Le zone in calo

Accanto ai quartieri in crescita, non mancano però alcune aree che mostrano un ridimensionamento dei valori. In particolare, le Isole di Venezia registrano un calo più marcato: i prezzi medi scendono a 2.560 euro/mq e 2.443 euro/mq, con variazioni negative fino al -9%. Anche in parte della Giudecca si rileva una flessione, con una media di 4.686 euro/mq e un decremento del -5% rispetto all’anno precedente.

Nonostante i cali localizzati, Venezia rimane tra le città italiane con i valori immobiliari più alti. Con una media generale superiore ai 5.000 euro al metro quadrato nelle zone più richieste, la città lagunare si conferma un mercato di fascia alta. Solo Milano presenta valori comparabili, in particolare nei quartieri di Garibaldi-Porta Venezia, dove si registrano punte oltre i 10.000 euro/mq.