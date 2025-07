Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

iStock Anzio è tra le più economiche e cercate località Bandiera Blu per cercare casa

Nel 2025 Anzio si conferma tra le località Bandiera Blu più ricercate da chi desidera acquistare una casa vicino al mare. Il riconoscimento internazionale, attribuito dalla Foundation for Environmental Education (FEE), certifica la qualità ambientale delle località costiere e lacustri più virtuose. Con 246 comuni premiati in tutta Italia, Anzio si distingue per la sua attrattività turistica, la presenza di servizi e un prezzo medio degli immobili contenuto, che la rende interessante sia per residenti che per investitori.

Secondo l’analisi di Casa.it, Anzio rientra tra i dieci comuni Bandiera Blu 2025 più cercati in Italia per l’acquisto di abitazioni, insieme a realtà ben più costose come Venezia, Pescara e Sanremo. In particolare, Anzio si piazza tra le prime posizioni per volume di ricerche nonostante non sia un capoluogo di provincia, a dimostrazione della crescente attenzione nei suoi confronti.

Il prezzo medio e il confronto con altre località

Il prezzo medio delle abitazioni in vendita ad Anzio è di 210.409 euro (dati aggiornati al 1° luglio 2025), valore che si colloca al di sotto della media nazionale dei comuni Bandiera Blu, pari a 269.251 euro. Rispetto ad altre destinazioni laziali, Anzio risulta più accessibile di Terracina (261.401 euro), Formia (236.556 euro) e Gaeta, che rientra nella fascia tra 290.000 e 300.000 euro.

Anzio offre quindi una combinazione equilibrata di vicinanza al mare, servizi urbani, collegamenti con Roma e valori immobiliari competitivi. Tutti elementi che ne fanno una delle mete più convenienti per chi cerca una casa in una località balneare riconosciuta a livello internazionale.

Come in molte località Bandiera Blu, anche ad Anzio la tipologia più ricercata è l’appartamento, seguito da case indipendenti e ville. Le metrature preferite dagli utenti vanno dai 51 ai 100 metri quadrati, ideali per nuclei familiari o come seconda casa per l’estate.

La fascia di prezzo più cercata si colloca tra 100.001 e 200.000 euro, a cui segue quella tra 200.001 e 300.000 euro, che comprende molte abitazioni con vista mare o situate nei quartieri più serviti della città. Anzio presenta un’offerta ampia per entrambe le fasce, rispondendo alle esigenze sia di chi cerca una residenza permanente sia di chi intende fare un investimento nel mercato degli affitti brevi.

Le città Bandiera Blu più costose

Con un prezzo medio di 210.409 euro, Anzio si conferma più economica rispetto ad alcune delle località Bandiera Blu più esclusive d’Italia. A Forte dei Marmi, ad esempio, i prezzi superano 1,5 milioni di euro, mentre a Sorrento e Anacapri si attestano rispettivamente a 882.167 e 980.906 euro. Anche rispetto a comuni più vicini come Viareggio (347.976 euro), Chiavari (396.174 euro) e Venezia (390.577 euro), Anzio si conferma molto più accessibile.

Tra le città con valori simili ad Anzio si segnalano Lecce (220.334 euro), Livorno (231.520 euro) e Ravenna (238.230 euro). Tutte condividono la caratteristica di offrire un equilibrio tra qualità ambientale, servizi e mercato immobiliare accessibile.

Anzio, con le sue spiagge Bandiera Blu, la vicinanza alla Capitale e un prezzo medio competitivo, si afferma nel 2025 tra le località più appetibili per acquistare casa lungo la costa italiana.