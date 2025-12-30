Dalla Lombardia al Lazio, quali sono le case più cercate nel 2025, le tipologie preferite, le metrature e le fasce di prezzo più richieste

iStock La tipologia, la metratura e i prezzi delle case più cercate nel 2025

Il 2025 conferma alcune tendenze ormai strutturali nel mercato immobiliare italiano, ma introduce anche segnali interessanti sui comportamenti di chi cerca casa. I dati diffusi da Casa.it sulle ricerche effettuate durante l’anno permettono di delineare un quadro chiaro delle preferenze in termini di localizzazione, tipologia, dimensioni e fasce di prezzo, sia per le compravendite sia per gli affitti. L’analisi fotografa il mercato del 2025 dove la domanda resta concentrata nelle grandi aree urbane e nelle regioni economicamente più attrattive.

Le aree geografiche più cercate

Dal punto di vista territoriale, il Nord-Ovest si conferma l’area in cui si concentra il maggior numero di ricerche immobiliari nel 2025. Seguono il Centro Italia e il Nord-Est, mentre Sud e Isole mantengono un peso più contenuto, pur restando rilevanti in alcune specifiche località.

Questa distribuzione riflette la centralità delle grandi città e dei poli economici, ma anche la ricerca di opportunità in contesti ben collegati e con servizi consolidati.

Regioni e province, Lombardia e Lazio in testa

La Lombardia è la regione più cercata per cercare casa anche nel 2025, seguita da Lazio e Veneto. Subito dopo si collocano Emilia-Romagna e Toscana, confermando una classifica stabile rispetto all’anno precedente.

A livello provinciale, Roma si posiziona al primo posto per numero di ricerche, davanti a Milano e Torino. Seguono Napoli e Genova, che restano punti di riferimento importanti per chi cerca casa, sia per vivere sia per investire.

Le città più cercate e le differenze territoriali

Tra le città, Roma guida la classifica nazionale delle ricerche immobiliari nel 2025. Milano si colloca al secondo posto, seguita da Torino, Palermo e Genova. Rispetto al 2024 si segnala il rafforzamento di Palermo, che supera Genova.

Analizzando il dettaglio regionale emergono dinamiche interessanti: in Lombardia, oltre a Milano, crescono Brescia, Monza, Bergamo e Varese; nel Lazio, oltre a Roma, si distinguono Anzio, Latina e Ardea; in Veneto restano centrali Verona, Venezia e Padova.

Le zone urbane più ricercate

All’interno delle grandi città, le ricerche si concentrano su quartieri ben serviti e con un buon equilibrio tra prezzi e qualità della vita. A Roma spiccano Alessandrino, Casilina e Centocelle, seguiti da Conca d’Oro e Monte Sacro.

A Milano la zona più cercata è Città Studi–Corsica–Susa, mentre a Torino domina Mirafiori–Santa Rita. Questi dati mostrano una preferenza per aree residenziali consolidate, spesso ben collegate al centro.

Tipologie di casa preferite

Anche nel 2025 l’appartamento resta la tipologia più cercata in Italia. Seguono la casa indipendente e la villa, una classifica invariata rispetto agli anni precedenti. Nelle grandi città emergono differenze: a Milano l’appartamento è spesso affiancato da attico e loft, mentre a Roma cresce l’interesse anche per le ville.

Questo segnala una domanda diversificata, legata sia alle esigenze abitative sia alle opportunità di investimento.

Metrature e numero di locali

Le metrature più ricercate si collocano prevalentemente tra i 51 e i 100 metri quadrati, seguite dalla fascia 101–150 mq e, più distanziata, da quella tra 151 e 250 mq. Questa tendenza è stabile dal 2020 e riflette l’equilibrio tra spazi adeguati e sostenibilità economica.

Per quanto riguarda i tagli, il trilocale è l’appartamento più cercato a livello nazionale, seguito dal bilocale e dal quadrilocale. Milano fa eccezione, con il bilocale al primo posto, segno di una domanda più orientata a single, coppie e investitori.

I prezzi delle case in vendita

Sul fronte delle compravendite, la fascia di prezzo più cercata in Italia è quella compresa tra 100.001 e 200.000 euro. Seguono gli immobili tra 50.001 e 100.000 euro e quelli tra 200.001 e 300.000 euro. Nelle grandi città emergono differenze significative: a Milano la fascia più cercata sale tra 200.001 e 300.000 euro, mentre a Roma resta centrale il range 100.001–200.000 euro.

Questo evidenzia il diverso livello dei valori immobiliari nei principali mercati urbani.

I canoni di affitto più richiesti

Anche per gli affitti si osservano tendenze consolidate. In Italia, i canoni più cercati sono compresi tra 401 e 600 euro al mese, seguiti dalla fascia 601–800 euro e da quella 801–1.000 euro.

A Roma la domanda si concentra su canoni leggermente più alti, tra 601 e 800 euro, mentre a Milano torna centrale la fascia 401–600 euro, segnale di una crescente attenzione alla sostenibilità dei costi abitativi.