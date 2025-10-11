I quartieri più convenienti per comprare casa in Italia, prezzi in calo

Il prezzo medio delle case scende dell’1,9%, ma alcuni quartieri segnano aumenti oltre il 40%. Le città dove i valori sono aumentati

Foto di Claudio Cafarelli

Claudio Cafarelli

Giornalista e content manager

Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Pubblicato: 11 Ottobre 2025 16:08

Il mercato immobiliare italiano mostra segnali di rallentamento. Secondo le ultime rilevazioni, il prezzo medio delle abitazioni usate è sceso dell’1,9% su base annua, con una media nazionale di 1.815 euro al metro quadrato. Il calo generale non si riflette in modo uniforme: in alcune città e quartieri si registrano ancora forti aumenti dei valori immobiliari. L’analisi si concentra sui principali mercati urbani italiani, Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Padova, Roma, Torino, Trieste e Venezia, per individuare le aree dove i prezzi continuano a crescere nonostante la flessione complessiva.

La top ten dei quartieri con i maggiori rialzi

Il quartiere che guida la classifica dei rincari è Mortise-Brenta a Padova, dove i prezzi medi richiesti sono aumentati del 41,3% in un anno, raggiungendo 1.843,93 euro/mq. Un balzo che testimonia la crescente attrattiva delle aree periferiche ben collegate e con servizi in espansione. Segue Corvetto-Rogoredo a Milano, in crescita del 24,4% e con un prezzo medio di 4.264,55 euro/mq. Il quartiere è protagonista di una significativa rigenerazione urbana, anche grazie al progetto dell’Arena Santa Giulia (PalaItalia), che ospiterà eventi sportivi e musicali dopo le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. La presenza della stazione di Rogoredo e dei principali snodi viari milanesi contribuisce ad aumentare l’interesse per la zona. Il terzo posto spetta a Trionfale-Monte Mario a Roma, che registra un incremento del 22,5% e un valore medio di 4.546,67 euro/mq. Situato nella zona nord della capitale, il quartiere è da sempre uno dei più richiesti dalle famiglie per la presenza di spazi verdi e servizi di qualità.

Firenze protagonista con sei quartieri in crescita

Nella top ten nazionale compaiono ben sei quartieri di Firenze, a conferma di un mercato cittadino dinamico e in continua rivalutazione. Chiude la top 10 il quartiere Medio Ponente di Genova, dove i valori sono saliti del 16,4%, attestandosi a 1.256,68 euro/mq. Analizzando le altre città italiane, emergono diverse realtà locali che vanno in controtendenza rispetto al calo medio nazionale. A Napoli, il quartiere Fuorigrotta-Bagnoli ha registrato un incremento del 16%, con un prezzo medio di 1.937,50 euro/mq.

A Bologna, il distretto di Santa Viola mostra una crescita del 15,5%, raggiungendo 3.478,75 euro/mq. A Palermo, l’aumento più marcato si osserva nel quartiere Altarello-Calatafimi-Montegrappa, con 1.405,27 euro/mq e un +14,9% su base annua. A Venezia, la Giudecca si distingue con un rialzo del 14,6% e valori medi di 5.595,7 euro/mq, mentre a Trieste il distretto Centro-San Vito segna 4.138,46 euro/mq e +14,5%. A Torino, il quartiere Borgo Vittoria-Vallette registra una crescita del 13,1%, con valori medi pari a 1.257,58 euro/mq, mentre a Bari il distretto San Paolo-Stanic segna un incremento del 7,5%, con 1.607,54 euro/mq.

I quartieri in crescita nelle principali città italiane

Città Quartiere Prezzo medio (€/mq) Var. annua
Padova Mortise-Brenta 1.843,93 +41,3%
Milano Corvetto-Rogoredo 4.264,55 +24,4%
Roma Trionfale-Monte Mario 4.546,67 +22,5%
Firenze Campo di Marte 5.092,97 +21,9%
Firenze Rifredi 4.262,73 +19,2%
Firenze Centro 6.062,88 +18,4%
Firenze Isolotto-Legnaia 3.746,31 +17,8%
Firenze Centro 6.365,53 +17,6%
Firenze Rifredi 3.688,76 +16,5%
Genova Medio Ponente 1.256,68 +16,4%

Dall’analisi emerge un mercato immobiliare sempre più frammentato dove le dinamiche locali prevalgono sulla media nazionale. Le città che investono in riqualificazione urbana, trasporti e servizi mostrano i maggiori rialzi, mentre in altre aree prevale la stabilità o il calo dei valori.

I quartieri più convenienti per comprare casa in Italia, prezzi in calo
iStock
Le variazioni di prezzo per comprare casa in Italia nel 2025
Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Piemonte Puglia Sicilia Toscana Veneto