Il mercato immobiliare italiano mostra segnali di rallentamento. Secondo le ultime rilevazioni, il prezzo medio delle abitazioni usate è sceso dell’1,9% su base annua, con una media nazionale di 1.815 euro al metro quadrato. Il calo generale non si riflette in modo uniforme: in alcune città e quartieri si registrano ancora forti aumenti dei valori immobiliari. L’analisi si concentra sui principali mercati urbani italiani, Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Padova, Roma, Torino, Trieste e Venezia, per individuare le aree dove i prezzi continuano a crescere nonostante la flessione complessiva.
La top ten dei quartieri con i maggiori rialzi
Il quartiere che guida la classifica dei rincari è Mortise-Brenta a Padova, dove i prezzi medi richiesti sono aumentati del 41,3% in un anno, raggiungendo 1.843,93 euro/mq. Un balzo che testimonia la crescente attrattiva delle aree periferiche ben collegate e con servizi in espansione. Segue Corvetto-Rogoredo a Milano, in crescita del 24,4% e con un prezzo medio di 4.264,55 euro/mq. Il quartiere è protagonista di una significativa rigenerazione urbana, anche grazie al progetto dell’Arena Santa Giulia (PalaItalia), che ospiterà eventi sportivi e musicali dopo le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. La presenza della stazione di Rogoredo e dei principali snodi viari milanesi contribuisce ad aumentare l’interesse per la zona. Il terzo posto spetta a Trionfale-Monte Mario a Roma, che registra un incremento del 22,5% e un valore medio di 4.546,67 euro/mq. Situato nella zona nord della capitale, il quartiere è da sempre uno dei più richiesti dalle famiglie per la presenza di spazi verdi e servizi di qualità.
Firenze protagonista con sei quartieri in crescita
Nella top ten nazionale compaiono ben sei quartieri di Firenze, a conferma di un mercato cittadino dinamico e in continua rivalutazione. Chiude la top 10 il quartiere Medio Ponente di Genova, dove i valori sono saliti del 16,4%, attestandosi a 1.256,68 euro/mq. Analizzando le altre città italiane, emergono diverse realtà locali che vanno in controtendenza rispetto al calo medio nazionale. A Napoli, il quartiere Fuorigrotta-Bagnoli ha registrato un incremento del 16%, con un prezzo medio di 1.937,50 euro/mq.
A Bologna, il distretto di Santa Viola mostra una crescita del 15,5%, raggiungendo 3.478,75 euro/mq. A Palermo, l’aumento più marcato si osserva nel quartiere Altarello-Calatafimi-Montegrappa, con 1.405,27 euro/mq e un +14,9% su base annua. A Venezia, la Giudecca si distingue con un rialzo del 14,6% e valori medi di 5.595,7 euro/mq, mentre a Trieste il distretto Centro-San Vito segna 4.138,46 euro/mq e +14,5%. A Torino, il quartiere Borgo Vittoria-Vallette registra una crescita del 13,1%, con valori medi pari a 1.257,58 euro/mq, mentre a Bari il distretto San Paolo-Stanic segna un incremento del 7,5%, con 1.607,54 euro/mq.
I quartieri in crescita nelle principali città italiane
|Città
|Quartiere
|Prezzo medio (€/mq)
|Var. annua
|Padova
|Mortise-Brenta
|1.843,93
|+41,3%
|Milano
|Corvetto-Rogoredo
|4.264,55
|+24,4%
|Roma
|Trionfale-Monte Mario
|4.546,67
|+22,5%
|Firenze
|Campo di Marte
|5.092,97
|+21,9%
|Firenze
|Rifredi
|4.262,73
|+19,2%
|Firenze
|Centro
|6.062,88
|+18,4%
|Firenze
|Isolotto-Legnaia
|3.746,31
|+17,8%
|Firenze
|Centro
|6.365,53
|+17,6%
|Firenze
|Rifredi
|3.688,76
|+16,5%
|Genova
|Medio Ponente
|1.256,68
|+16,4%
Dall’analisi emerge un mercato immobiliare sempre più frammentato dove le dinamiche locali prevalgono sulla media nazionale. Le città che investono in riqualificazione urbana, trasporti e servizi mostrano i maggiori rialzi, mentre in altre aree prevale la stabilità o il calo dei valori.