Il mercato immobiliare italiano mostra segnali di rallentamento. Secondo le ultime rilevazioni, il prezzo medio delle abitazioni usate è sceso dell’1,9% su base annua, con una media nazionale di 1.815 euro al metro quadrato. Il calo generale non si riflette in modo uniforme: in alcune città e quartieri si registrano ancora forti aumenti dei valori immobiliari. L’analisi si concentra sui principali mercati urbani italiani, Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Padova, Roma, Torino, Trieste e Venezia, per individuare le aree dove i prezzi continuano a crescere nonostante la flessione complessiva.

La top ten dei quartieri con i maggiori rialzi

Il quartiere che guida la classifica dei rincari è Mortise-Brenta a Padova, dove i prezzi medi richiesti sono aumentati del 41,3% in un anno, raggiungendo 1.843,93 euro/mq. Un balzo che testimonia la crescente attrattiva delle aree periferiche ben collegate e con servizi in espansione. Segue Corvetto-Rogoredo a Milano, in crescita del 24,4% e con un prezzo medio di 4.264,55 euro/mq. Il quartiere è protagonista di una significativa rigenerazione urbana, anche grazie al progetto dell’Arena Santa Giulia (PalaItalia), che ospiterà eventi sportivi e musicali dopo le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. La presenza della stazione di Rogoredo e dei principali snodi viari milanesi contribuisce ad aumentare l’interesse per la zona. Il terzo posto spetta a Trionfale-Monte Mario a Roma, che registra un incremento del 22,5% e un valore medio di 4.546,67 euro/mq. Situato nella zona nord della capitale, il quartiere è da sempre uno dei più richiesti dalle famiglie per la presenza di spazi verdi e servizi di qualità.

Firenze protagonista con sei quartieri in crescita

Nella top ten nazionale compaiono ben sei quartieri di Firenze, a conferma di un mercato cittadino dinamico e in continua rivalutazione. Chiude la top 10 il quartiere Medio Ponente di Genova, dove i valori sono saliti del 16,4%, attestandosi a 1.256,68 euro/mq. Analizzando le altre città italiane, emergono diverse realtà locali che vanno in controtendenza rispetto al calo medio nazionale. A Napoli, il quartiere Fuorigrotta-Bagnoli ha registrato un incremento del 16%, con un prezzo medio di 1.937,50 euro/mq.

A Bologna, il distretto di Santa Viola mostra una crescita del 15,5%, raggiungendo 3.478,75 euro/mq. A Palermo, l’aumento più marcato si osserva nel quartiere Altarello-Calatafimi-Montegrappa, con 1.405,27 euro/mq e un +14,9% su base annua. A Venezia, la Giudecca si distingue con un rialzo del 14,6% e valori medi di 5.595,7 euro/mq, mentre a Trieste il distretto Centro-San Vito segna 4.138,46 euro/mq e +14,5%. A Torino, il quartiere Borgo Vittoria-Vallette registra una crescita del 13,1%, con valori medi pari a 1.257,58 euro/mq, mentre a Bari il distretto San Paolo-Stanic segna un incremento del 7,5%, con 1.607,54 euro/mq.

I quartieri in crescita nelle principali città italiane

Città Quartiere Prezzo medio (€/mq) Var. annua Padova Mortise-Brenta 1.843,93 +41,3% Milano Corvetto-Rogoredo 4.264,55 +24,4% Roma Trionfale-Monte Mario 4.546,67 +22,5% Firenze Campo di Marte 5.092,97 +21,9% Firenze Rifredi 4.262,73 +19,2% Firenze Centro 6.062,88 +18,4% Firenze Isolotto-Legnaia 3.746,31 +17,8% Firenze Centro 6.365,53 +17,6% Firenze Rifredi 3.688,76 +16,5% Genova Medio Ponente 1.256,68 +16,4%

Dall’analisi emerge un mercato immobiliare sempre più frammentato dove le dinamiche locali prevalgono sulla media nazionale. Le città che investono in riqualificazione urbana, trasporti e servizi mostrano i maggiori rialzi, mentre in altre aree prevale la stabilità o il calo dei valori.