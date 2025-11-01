L’efficienza energetica diventa un vero e proprio motore di crescita per il settore immobiliare. La riqualificazione degli immobili si rivela non solo una scelta etica, ma anche un investimento estremamente redditizio, in quanto capace di far aumentare il valore di una casa. Ma di quanto?

La riqualificazione energetica fa aumentare il valore di un immobile

Per anni, il valore di un immobile è stato determinato principalmente dalla sua posizione, dalla metratura e dallo stato di manutenzione. Oggi, a questi fattori se ne aggiunge uno sempre più determinante, ovvero la classe energetica. Lo confermano i dati emersi dall’Osservatorio Restructura, realizzato da Immobiliare.it Insights in collaborazione con il Politecnico di Torino e Qualis: la sostenibilità è diventata un fattore strutturale.

Nel dettaglio, una casa ad alta efficienza energetica (classe A) può arrivare ad avere un valore fino al 50% superiore rispetto a un immobile energivoro, di quelli che consumano molta energia per riscaldamento e raffreddamento. Questo divario, un tempo marginale, è destinato ad ampliarsi ulteriormente, spingendo verso una vera e propria nuova cultura del costruire.

Che impatto ha la classe energetica sul valore di un immobile

Se analizziamo l’incremento di valore che si ottiene con una riqualificazione mirata, l’Osservatorio fornisce cifre anche per gli appartamenti che, oltre a godere delle migliori performance energetiche, presentano anche uno stato manutentivo di alto livello. In questi casi, l’incremento di valore può oscillare tra il 7% e il 30%. Questo significa che investire in un cappotto termico, nella sostituzione degli infissi o nell’installazione di una pompa di calore non è una spesa a fondo perduto, ma viene immediatamente capitalizzata nel valore di mercato dell’immobile.

Il Politecnico di Torino, analizzando il mercato del capoluogo piemontese, conferma che la scelta della classe energetica influenza in modo significativo il prezzo anche in Italia, in particolare nelle aree periferiche. Inoltre, nelle zone dove i prezzi di partenza sono più contenuti, l’intervento di riqualificazione incide in modo ancora più marcato sul valore finale, rendendo l’investimento particolarmente vantaggioso.

Il mercato immobiliare spinge sulla qualità

Se si guarda l’andamento generale del mercato immobiliare, tra settembre 2024 e settembre 2025, i prezzi delle case a livello nazionale sono cresciuti del 2,6%. Ma ciò che è più interessante è l’aumento della domanda di acquisto, che nel terzo trimestre 2025 ha registrato un +12,4%, a fronte di una leggera diminuzione dell’offerta di case in vendita (-1,3%). Questo crea un ambiente perfetto per gli immobili di qualità superiore, in termini di efficienza, che sono destinati a essere i più ricercati e a spuntare i prezzi migliori.

Un altro indicatore fondamentale del cambiamento in atto è la crescente diffusione degli strumenti finanziari sostenibili, in particolare dei cosiddetti mutui green. Questi mutui, che offrono condizioni più vantaggiose (come sconti sui tassi di interesse), sono destinati all’acquisto di immobili efficienti o alla riqualificazione che comporti una riduzione dei consumi superiore al 30% o al passaggio di almeno due classi energetiche. Il Nord-Est ha registrato la crescita più marcata, ma anche il Centro Italia e il Sud e le Isole mostrano trend positivi, a dimostrazione che la consapevolezza sui benefici della riqualificazione energetica è in aumento ovunque. A livello nazionale, i mutui per interventi di miglioramento energetico rappresentano ormai il 20,4% delle nuove erogazioni, un balzo notevole rispetto al 3% del 2020.