Milano Fashion Week presenta la AW24 per lui

La settimana della moda milanese lancia le collezioni uomo per il prossimo autunno/inverno.

A Milano si è conclusa la settimana della moda maschile, dedicata alle collezioni autunno/inverno 2024-25. Dopo Pitti Uomo, spazio alle più grandi griffe emblema del Made in Italy e non solo. Ventuno le sfilate su Milano che da venerdì a lunedì hanno lanciato nuove tendenze e nuovi protagonisti in passerella. Da Gucci a Neil Barrett, fino a Prada, il grande Armani e l’alta gamma Zegna, rivediamo da vicino i momenti cult di questa MFW.